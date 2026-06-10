Labdarúgó-vb 2026: az eredmények

Csoportkör
(A csoportok első két helyezettje, továbbá a nyolc legjobb csoportharmadik jut tovább az egyenes kieséses szakaszba.)
A csoport
június 11., csütörtök: Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság
június 12., péntek: Koreai Köztársaság–Csehország
június 18., csütörtök: Csehország–Dél-afrikai Köztársaság
június 19., péntek: Mexikó–Koreai Köztársaság
június 25., csütörtök: Csehország–Mexikó
június 25., csütörtök: Dél-afrikai Köztársaság–Koreai Köztársaság
1
Csehország
0
0
0
0
0–0
0
2
Dél-afrikai Köztársaság
0
0
0
0
0–0
0
3
Koreai Köztársaság
0
0
0
0
0–0
0
4
Mexikó
0
0
0
0
0–0
0
B csoport
június 12., péntek: Kanada–Bosznia-Hercegovina
június 13., szombat: Katar–Svájc
június 18., csütörtök: Svájc–Bosznia-Hercegovina
június 19., péntek: Kanada–Katar
június 24., szerda: Svájc–Kanada
június 24., szerda: Bosznia-Hercegovina–Katar
1
Bosznia-Hercegovina
0
0
0
0
0–0
0
2
Kanada
0
0
0
0
0–0
0
3
Katar
0
0
0
0
0–0
0
4
Svájc
0
0
0
0
0–0
0
C csoport
június 14., vasárnap: Brazília–Marokkó
június 14., vasárnap: Haiti–Skócia
június 20., szombat: Skócia–Marokkó
június 20., szombat: Brazília–Haiti
június 25., csütörtök: Skócia–Brazília
június 25., csütörtök: Marokkó–Haiti
1
Brazília
0
0
0
0
0–0
0
2
Haiti
0
0
0
0
0–0
0
3
Marokkó
0
0
0
0
0–0
0
4
Skócia
0
0
0
0
0–0
0
D csoport
június 13., szombat: Egyesült Államok–Paraguay
június 14., vasárnap: Ausztrália–Törökország
július 19., péntek: Egyesült Államok–Ausztrália
június 20., szombat: Törökország–Paraguay
június 26., péntek: Törökország–Egyesült Államok
június 26., péntek: Paraguay–Ausztrália
1
Ausztrália
0
0
0
0
0–0
0
2
Egyesült Államok
0
0
0
0
0–0
0
3
Paraguay
0
0
0
0
0–0
0
4
Törökország
0
0
0
0
0–0
0
E csoport
június 14., vasárnap: Németország–Curacao
június 15., hétfő: Elefántcsontpart–Ecuador
június 20., szombat: Németország–Elefántcsontpart
június 21., vasárnap: Ecuador–Curacao
június 25., csütörtök: Ecuador–Németország
június 25., csütörtök: Curacao–Elefántcsontpart
1
Curacao
0
0
0
0
0–0
0
2
Ecuador
0
0
0
0
0–0
0
3
Elefántcsontpart
0
0
0
0
0–0
0
4
Németország
0
0
0
0
0–0
0
F csoport
június 14., vasárnap: Hollandia–Japán
június 15., hétfő: Svédország–Tunézia
június 20., szombat: Hollandia–Svédország
június 21., vasárnap: Tunézia–Japán
június 26., péntek: Japán–Svédország
június 26., péntek: Tunézia–Hollandia
1
Hollandia
0
0
0
0
0–0
0
2
Japán
0
0
0
0
0–0
0
3
Svédország
0
0
0
0
0–0
0
4
Tunézia
0
0
0
0
0–0
0
G csoport
június 15., hétfő: Belgium–Egyiptom
június 16., kedd: Irán–Új-Zéland
június 21., vasárnap: Belgium–Irán
június 22., hétfő: Új-Zéland–Egyiptom
június 27., szombat: Egyiptom–Irán
június 27., szombat: Új-Zéland–Belgium
1
Belgium
0
0
0
0
0–0
0
2
Egyiptom
0
0
0
0
0–0
0
3
Irán
0
0
0
0
0–0
0
4
Új-Zéland
0
0
0
0
0–0
0
H csoport
június 15., hétfő: Spanyolország–Zöld-foki Köztársaság
június 16., kedd: Szaúd-Arábia–Uruguay
június 21., vasárnap: Spanyolország–Szaúd-Arábia
június 22., hétfő: Uruguay–Zöld-foki Köztársaság
június 27., szombat: Zöld-foki Köztársaság–Szaúd-Arábia
június 27., szombat: Uruguay–Spanyolország
1
Spanyolország
0
0
0
0
0–0
0
2
Szaúd-Arábia
0
0
0
0
0–0
0
3
Uruguay
0
0
0
0
0–0
0
4
Zöld-foki Köztársaság
0
0
0
0
0–0
0
I csoport
június 16., kedd: Franciaország–Szenegál
június 17., szerda: Irak–Norvégia
június 22., hétfő: Franciaország–Irak
június 23., kedd: Norvégia–Szenegál
június 26., péntek: Norvégia–Franciaország
június 26., péntek: Szenegál–Irak
1
Franciaország
0
0
0
0
0–0
0
2
Irak
0
0
0
0
0–0
0
3
Norvégia
0
0
0
0
0–0
0
4
Szenegál
0
0
0
0
0–0
0
J csoport
június 17., szerda: Argentína–Algéria
június 17., szerda: Ausztria–Jordánia
június 22., hétfő: Argentína–Ausztria
június 23., kedd: Jordánia–Algéria
június 28., vasárnap: Algéria–Ausztria
június 28., vasárnap: Jordánia–Argentína
1
Algéria
0
0
0
0
0–0
0
2
Argentína
0
0
0
0
0–0
0
3
Ausztria
0
0
0
0
0–0
0
4
Jordánia
0
0
0
0
0–0
0
K csoport
június 17., szerda: Portugália–Kongói DK
június 18., csütörtök: Üzbegisztán–Kolumbia
június 23., kedd: Portugália–Üzbegisztán
június 24., szerda: Kolumbia–Kongói DK
június 28., vasárnap: Kolumbia–Portugália
június 28., vasárnap: Kongói DK–Üzbegisztán
1
Kolumbia
0
0
0
0
0–0
0
2
Kongói DK
0
0
0
0
0–0
0
3
Portugália
0
0
0
0
0–0
0
4
Üzbegisztán
0
0
0
0
0–0
0
L csoport:
június 17., szerda: Anglia–Horvátország
június 18., csütörtök: Ghána–Panama
június 23., kedd: Anglia–Ghána
június 24., szerda: Panama–Horvátország
június 27., szombat: Panama–Anglia
június 27., szombat: Horvátország–Ghána
1
Anglia
0
0
0
0
0–0
0
2
Ghána
0
0
0
0
0–0
0
3
Horvátország
0
0
0
0
0–0
0
4
Panama
0
0
0
0
0–0
0
Azonos pontszámmal végző két vagy több csapat között az alábbi kritériumok szerint rangsorolnak (ebben a sorrendben):
gólkülönbség
több szerzett gól
az egymás elleni mérkőzések(en) szerzett több pont
az egymás elleni mérkőzések(en) elért gólkülönbség
az egymás elleni mérkőzések(en) szerzett több gól
sportszerűségi pontszám a teljes csoportkörben (sárga lap: –1 pont; kiállítás második sárga lappal: –3 pont; azonnali piros lap: –4 pont; sárga lap és azonnali piros lap: –5 pont)
sorsolás
A Kansas City Stadionnak átnevezett Arrowhead Stadion, a 2026-os labdarúgó-világbajnokság egyik helyszíne a Missouri állambeli Kansas Cityben. Fotó: MTI/AP/Charlie Riedel
Egyenes kieséses szakasz
A nyolcaddöntőbe jutásért
június 28., vasárnap: A2–B2
június 29., hétfő: C1–F2
június 29., hétfő: E1–ABCDF3
június 30., kedd: F1–C2
június 30., kedd: E2–I2
június 30., kedd: I1–CDFGH3
július 1., szerda: A1–CEFHI3
július 1., szerda: L1–EHIJK3
július 1., szerda: G1–AEHIJ3
július 2., csütörtök: D1–BEFIJ3
július 2., csütörtök: H1–J2
július 3., péntek: K2–L2
július 3., péntek: B1–EFGIJ3
július 3., péntek: D2–G2
július 4., szombat: J1–H2
július 4., szombat: K1–DEIJL3
Nyolcaddöntő
július 4., szombat: A2/B2–F1/C2, (1.)
július 4., szombat: E1/ABCDF3–I1/CDFGH3, (2.)
július 5., vasárnap: C1/F2–E2/I2, (3.)
július 6., hétfő: A1/CEFHI3–L1/EHIJK3, (4.)
július 6., hétfő: K2/L2–H1/J2, (5.)
július 7., kedd: D1/BEFIJ3–G1/AEHIJ, (6.)
július 7., kedd: J1/H2–D2/G2, (7.)
július 7., kedd: B1/EFGIJ3–K1/DEIJL3, (8.)
Negyeddöntő
július 9., csütörtök: 2. nyolcaddöntő győztese–1. nyolcaddöntő győztese
július 10., péntek: 5. nyolcaddöntő győztese–6. nyolcaddöntő győztese
július 11., szombat: 3. nyolcaddöntő győztese–4. nyolcaddöntő győztese
július 12., vasárnap: 7. nyolcaddöntő győztese–8. nyolcaddöntő győztese
Elődöntő
július 14., kedd: 1. negyeddöntő győztese–2. negyeddöntő győztese
július 15., szerda: 3. negyeddöntő győztese–4. negyeddöntő győztese
Bronzmérkőzés
július 18., szombat: az elődöntők vesztesei, Miami 23.00
Döntő
július 19., vasárnap: az elődöntők győztesei, New York 21.00
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság kabalafigurái. Forrás: Facebook/FIFA World Cup
A góllövőlista állása: