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Nyitókép: Facebook/FIFA World Cup

Labdarúgó-vb 2026: az eredmények

Infostart

Minden eredmény egy helyen a XXIII. labdarúgó-világbajnokságról.

Csoportkör

(A csoportok első két helyezettje, továbbá a nyolc legjobb csoportharmadik jut tovább az egyenes kieséses szakaszba.)

A csoport

  • június 11., csütörtök: Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság
  • június 12., péntek: Koreai Köztársaság–Csehország
  • június 18., csütörtök: Csehország–Dél-afrikai Köztársaság
  • június 19., péntek: Mexikó–Koreai Köztársaság
  • június 25., csütörtök: Csehország–Mexikó
  • június 25., csütörtök: Dél-afrikai Köztársaság–Koreai Köztársaság
1 Csehország 0 0 0 0 0–0 0
2 Dél-afrikai Köztársaság 0 0 0 0 0–0 0
3 Koreai Köztársaság 0 0 0 0 0–0 0
4 Mexikó 0 0 0 0 0–0 0

B csoport

  • június 12., péntek: Kanada–Bosznia-Hercegovina
  • június 13., szombat: Katar–Svájc
  • június 18., csütörtök: Svájc–Bosznia-Hercegovina
  • június 19., péntek: Kanada–Katar
  • június 24., szerda: Svájc–Kanada
  • június 24., szerda: Bosznia-Hercegovina–Katar
1 Bosznia-Hercegovina 0 0 0 0 0–0 0
2 Kanada 0 0 0 0 0–0 0
3 Katar 0 0 0 0 0–0 0
4 Svájc 0 0 0 0 0–0 0

C csoport

  • június 14., vasárnap: Brazília–Marokkó
  • június 14., vasárnap: Haiti–Skócia
  • június 20., szombat: Skócia–Marokkó
  • június 20., szombat: Brazília–Haiti
  • június 25., csütörtök: Skócia–Brazília
  • június 25., csütörtök: Marokkó–Haiti
1 Brazília 0 0 0 0 0–0 0
2 Haiti 0 0 0 0 0–0 0
3 Marokkó 0 0 0 0 0–0 0
4 Skócia 0 0 0 0 0–0 0

D csoport

  • június 13., szombat: Egyesült Államok–Paraguay
  • június 14., vasárnap: Ausztrália–Törökország
  • július 19., péntek: Egyesült Államok–Ausztrália
  • június 20., szombat: Törökország–Paraguay
  • június 26., péntek: Törökország–Egyesült Államok
  • június 26., péntek: Paraguay–Ausztrália
1 Ausztrália 0 0 0 0 0–0 0
2 Egyesült Államok 0 0 0 0 0–0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0–0 0
4 Törökország 0 0 0 0 0–0 0

E csoport

  • június 14., vasárnap: Németország–Curacao
  • június 15., hétfő: Elefántcsontpart–Ecuador
  • június 20., szombat: Németország–Elefántcsontpart
  • június 21., vasárnap: Ecuador–Curacao
  • június 25., csütörtök: Ecuador–Németország
  • június 25., csütörtök: Curacao–Elefántcsontpart
1 Curacao 0 0 0 0 0–0 0
2 Ecuador 0 0 0 0 0–0 0
3 Elefántcsontpart 0 0 0 0 0–0 0
4 Németország 0 0 0 0 0–0 0

F csoport

  • június 14., vasárnap: Hollandia–Japán
  • június 15., hétfő: Svédország–Tunézia
  • június 20., szombat: Hollandia–Svédország
  • június 21., vasárnap: Tunézia–Japán
  • június 26., péntek: Japán–Svédország
  • június 26., péntek: Tunézia–Hollandia
1 Hollandia 0 0 0 0 0–0 0
2 Japán 0 0 0 0 0–0 0
3 Svédország 0 0 0 0 0–0 0
4 Tunézia 0 0 0 0 0–0 0

G csoport

  • június 15., hétfő: Belgium–Egyiptom
  • június 16., kedd: Irán–Új-Zéland
  • június 21., vasárnap: Belgium–Irán
  • június 22., hétfő: Új-Zéland–Egyiptom
  • június 27., szombat: Egyiptom–Irán
  • június 27., szombat: Új-Zéland–Belgium
1 Belgium 0 0 0 0 0–0 0
2 Egyiptom 0 0 0 0 0–0 0
3 Irán 0 0 0 0 0–0 0
4 Új-Zéland 0 0 0 0 0–0 0

H csoport

  • június 15., hétfő: Spanyolország–Zöld-foki Köztársaság
  • június 16., kedd: Szaúd-Arábia–Uruguay
  • június 21., vasárnap: Spanyolország–Szaúd-Arábia
  • június 22., hétfő: Uruguay–Zöld-foki Köztársaság
  • június 27., szombat: Zöld-foki Köztársaság–Szaúd-Arábia
  • június 27., szombat: Uruguay–Spanyolország
1 Spanyolország 0 0 0 0 0–0 0
2 Szaúd-Arábia 0 0 0 0 0–0 0
3 Uruguay 0 0 0 0 0–0 0
4 Zöld-foki Köztársaság 0 0 0 0 0–0 0

I csoport

  • június 16., kedd: Franciaország–Szenegál
  • június 17., szerda: Irak–Norvégia
  • június 22., hétfő: Franciaország–Irak
  • június 23., kedd: Norvégia–Szenegál
  • június 26., péntek: Norvégia–Franciaország
  • június 26., péntek: Szenegál–Irak
1 Franciaország 0 0 0 0 0–0 0
2 Irak 0 0 0 0 0–0 0
3 Norvégia 0 0 0 0 0–0 0
4 Szenegál 0 0 0 0 0–0 0

J csoport

  • június 17., szerda: Argentína–Algéria
  • június 17., szerda: Ausztria–Jordánia
  • június 22., hétfő: Argentína–Ausztria
  • június 23., kedd: Jordánia–Algéria
  • június 28., vasárnap: Algéria–Ausztria
  • június 28., vasárnap: Jordánia–Argentína
1 Algéria 0 0 0 0 0–0 0
2 Argentína 0 0 0 0 0–0 0
3 Ausztria 0 0 0 0 0–0 0
4 Jordánia 0 0 0 0 0–0 0

K csoport

  • június 17., szerda: Portugália–Kongói DK
  • június 18., csütörtök: Üzbegisztán–Kolumbia
  • június 23., kedd: Portugália–Üzbegisztán
  • június 24., szerda: Kolumbia–Kongói DK
  • június 28., vasárnap: Kolumbia–Portugália
  • június 28., vasárnap: Kongói DK–Üzbegisztán
1 Kolumbia 0 0 0 0 0–0 0
2 Kongói DK 0 0 0 0 0–0 0
3 Portugália 0 0 0 0 0–0 0
4 Üzbegisztán 0 0 0 0 0–0 0

L csoport:

  • június 17., szerda: Anglia–Horvátország
  • június 18., csütörtök: Ghána–Panama
  • június 23., kedd: Anglia–Ghána
  • június 24., szerda: Panama–Horvátország
  • június 27., szombat: Panama–Anglia
  • június 27., szombat: Horvátország–Ghána
1 Anglia 0 0 0 0 0–0 0
2 Ghána 0 0 0 0 0–0 0
3 Horvátország 0 0 0 0 0–0 0
4 Panama 0 0 0 0 0–0 0

Azonos pontszámmal végző két vagy több csapat között az alábbi kritériumok szerint rangsorolnak (ebben a sorrendben):

  • gólkülönbség
  • több szerzett gól
  • az egymás elleni mérkőzések(en) szerzett több pont
  • az egymás elleni mérkőzések(en) elért gólkülönbség
  • az egymás elleni mérkőzések(en) szerzett több gól
  • sportszerűségi pontszám a teljes csoportkörben (sárga lap: –1 pont; kiállítás második sárga lappal: –3 pont; azonnali piros lap: –4 pont; sárga lap és azonnali piros lap: –5 pont)
  • sorsolás
Kansas City, 2026. május 12. A most Kansas City Stadionnak átnevezett Arrowhead Stadion, a 2026-os labdarúgó-világbajnokság egyik helyszíne a Missouri állambeli Kansas Cityben 2026. május 11-én. MTI/AP/Charlie Riedel
A Kansas City Stadionnak átnevezett Arrowhead Stadion, a 2026-os labdarúgó-világbajnokság egyik helyszíne a Missouri állambeli Kansas Cityben. Fotó: MTI/AP/Charlie Riedel

Egyenes kieséses szakasz

A nyolcaddöntőbe jutásért

  • június 28., vasárnap: A2–B2
  • június 29., hétfő: C1–F2
  • június 29., hétfő: E1–ABCDF3
  • június 30., kedd: F1–C2
  • június 30., kedd: E2–I2
  • június 30., kedd: I1–CDFGH3
  • július 1., szerda: A1–CEFHI3
  • július 1., szerda: L1–EHIJK3
  • július 1., szerda: G1–AEHIJ3
  • július 2., csütörtök: D1–BEFIJ3
  • július 2., csütörtök: H1–J2
  • július 3., péntek: K2–L2
  • július 3., péntek: B1–EFGIJ3
  • július 3., péntek: D2–G2
  • július 4., szombat: J1–H2
  • július 4., szombat: K1–DEIJL3

Nyolcaddöntő

  • július 4., szombat: A2/B2–F1/C2, (1.)
  • július 4., szombat: E1/ABCDF3–I1/CDFGH3, (2.)
  • július 5., vasárnap: C1/F2–E2/I2, (3.)
  • július 6., hétfő: A1/CEFHI3–L1/EHIJK3, (4.)
  • július 6., hétfő: K2/L2–H1/J2, (5.)
  • július 7., kedd: D1/BEFIJ3–G1/AEHIJ, (6.)
  • július 7., kedd: J1/H2–D2/G2, (7.)
  • július 7., kedd: B1/EFGIJ3–K1/DEIJL3, (8.)

Negyeddöntő

  • július 9., csütörtök: 2. nyolcaddöntő győztese–1. nyolcaddöntő győztese
  • július 10., péntek: 5. nyolcaddöntő győztese–6. nyolcaddöntő győztese
  • július 11., szombat: 3. nyolcaddöntő győztese–4. nyolcaddöntő győztese
  • július 12., vasárnap: 7. nyolcaddöntő győztese–8. nyolcaddöntő győztese

Elődöntő

  • július 14., kedd: 1. negyeddöntő győztese–2. negyeddöntő győztese
  • július 15., szerda: 3. negyeddöntő győztese–4. negyeddöntő győztese

Bronzmérkőzés

  • július 18., szombat: az elődöntők vesztesei, Miami 23.00

Döntő

  • július 19., vasárnap: az elődöntők győztesei, New York 21.00
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság kabalafigurái. Forrás: Facebook/FIFA World Cup
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság kabalafigurái. Forrás: Facebook/FIFA World Cup

A góllövőlista állása:

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