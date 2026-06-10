Labdarúgó-vb 2026: az eredmények

Csoportkör

(A csoportok első két helyezettje, továbbá a nyolc legjobb csoportharmadik jut tovább az egyenes kieséses szakaszba.)

A csoport

június 11., csütörtök: Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság

június 12., péntek: Koreai Köztársaság–Csehország

június 18., csütörtök: Csehország–Dél-afrikai Köztársaság

június 19., péntek: Mexikó–Koreai Köztársaság

június 25., csütörtök: Csehország–Mexikó

június 25., csütörtök: Dél-afrikai Köztársaság–Koreai Köztársaság

1 Csehország 0 0 0 0 0–0 0 2 Dél-afrikai Köztársaság 0 0 0 0 0–0 0 3 Koreai Köztársaság 0 0 0 0 0–0 0 4 Mexikó 0 0 0 0 0–0 0

B csoport

június 12., péntek: Kanada–Bosznia-Hercegovina

június 13., szombat: Katar–Svájc

június 18., csütörtök: Svájc–Bosznia-Hercegovina

június 19., péntek: Kanada–Katar

június 24., szerda: Svájc–Kanada

június 24., szerda: Bosznia-Hercegovina–Katar

1 Bosznia-Hercegovina 0 0 0 0 0–0 0 2 Kanada 0 0 0 0 0–0 0 3 Katar 0 0 0 0 0–0 0 4 Svájc 0 0 0 0 0–0 0

C csoport

június 14., vasárnap: Brazília–Marokkó

június 14., vasárnap: Haiti–Skócia

június 20., szombat: Skócia–Marokkó

június 20., szombat: Brazília–Haiti

június 25., csütörtök: Skócia–Brazília

június 25., csütörtök: Marokkó–Haiti

1 Brazília 0 0 0 0 0–0 0 2 Haiti 0 0 0 0 0–0 0 3 Marokkó 0 0 0 0 0–0 0 4 Skócia 0 0 0 0 0–0 0

D csoport

június 13., szombat: Egyesült Államok–Paraguay

június 14., vasárnap: Ausztrália–Törökország

július 19., péntek: Egyesült Államok–Ausztrália

június 20., szombat: Törökország–Paraguay

június 26., péntek: Törökország–Egyesült Államok

június 26., péntek: Paraguay–Ausztrália

1 Ausztrália 0 0 0 0 0–0 0 2 Egyesült Államok 0 0 0 0 0–0 0 3 Paraguay 0 0 0 0 0–0 0 4 Törökország 0 0 0 0 0–0 0

E csoport

június 14., vasárnap: Németország–Curacao

június 15., hétfő: Elefántcsontpart–Ecuador

június 20., szombat: Németország–Elefántcsontpart

június 21., vasárnap: Ecuador–Curacao

június 25., csütörtök: Ecuador–Németország

június 25., csütörtök: Curacao–Elefántcsontpart

1 Curacao 0 0 0 0 0–0 0 2 Ecuador 0 0 0 0 0–0 0 3 Elefántcsontpart 0 0 0 0 0–0 0 4 Németország 0 0 0 0 0–0 0

F csoport

június 14., vasárnap: Hollandia–Japán

június 15., hétfő: Svédország–Tunézia

június 20., szombat: Hollandia–Svédország

június 21., vasárnap: Tunézia–Japán

június 26., péntek: Japán–Svédország

június 26., péntek: Tunézia–Hollandia

1 Hollandia 0 0 0 0 0–0 0 2 Japán 0 0 0 0 0–0 0 3 Svédország 0 0 0 0 0–0 0 4 Tunézia 0 0 0 0 0–0 0

G csoport

június 15., hétfő: Belgium–Egyiptom

június 16., kedd: Irán–Új-Zéland

június 21., vasárnap: Belgium–Irán

június 22., hétfő: Új-Zéland–Egyiptom

június 27., szombat: Egyiptom–Irán

június 27., szombat: Új-Zéland–Belgium

1 Belgium 0 0 0 0 0–0 0 2 Egyiptom 0 0 0 0 0–0 0 3 Irán 0 0 0 0 0–0 0 4 Új-Zéland 0 0 0 0 0–0 0

H csoport

június 15., hétfő: Spanyolország–Zöld-foki Köztársaság

június 16., kedd: Szaúd-Arábia–Uruguay

június 21., vasárnap: Spanyolország–Szaúd-Arábia

június 22., hétfő: Uruguay–Zöld-foki Köztársaság

június 27., szombat: Zöld-foki Köztársaság–Szaúd-Arábia

június 27., szombat: Uruguay–Spanyolország

1 Spanyolország 0 0 0 0 0–0 0 2 Szaúd-Arábia 0 0 0 0 0–0 0 3 Uruguay 0 0 0 0 0–0 0 4 Zöld-foki Köztársaság 0 0 0 0 0–0 0

I csoport

június 16., kedd: Franciaország–Szenegál

június 17., szerda: Irak–Norvégia

június 22., hétfő: Franciaország–Irak

június 23., kedd: Norvégia–Szenegál

június 26., péntek: Norvégia–Franciaország

június 26., péntek: Szenegál–Irak

1 Franciaország 0 0 0 0 0–0 0 2 Irak 0 0 0 0 0–0 0 3 Norvégia 0 0 0 0 0–0 0 4 Szenegál 0 0 0 0 0–0 0

J csoport

június 17., szerda: Argentína–Algéria

június 17., szerda: Ausztria–Jordánia

június 22., hétfő: Argentína–Ausztria

június 23., kedd: Jordánia–Algéria

június 28., vasárnap: Algéria–Ausztria

június 28., vasárnap: Jordánia–Argentína

1 Algéria 0 0 0 0 0–0 0 2 Argentína 0 0 0 0 0–0 0 3 Ausztria 0 0 0 0 0–0 0 4 Jordánia 0 0 0 0 0–0 0

K csoport

június 17., szerda: Portugália–Kongói DK

június 18., csütörtök: Üzbegisztán–Kolumbia

június 23., kedd: Portugália–Üzbegisztán

június 24., szerda: Kolumbia–Kongói DK

június 28., vasárnap: Kolumbia–Portugália

június 28., vasárnap: Kongói DK–Üzbegisztán

1 Kolumbia 0 0 0 0 0–0 0 2 Kongói DK 0 0 0 0 0–0 0 3 Portugália 0 0 0 0 0–0 0 4 Üzbegisztán 0 0 0 0 0–0 0

L csoport:

június 17., szerda: Anglia–Horvátország

június 18., csütörtök: Ghána–Panama

június 23., kedd: Anglia–Ghána

június 24., szerda: Panama–Horvátország

június 27., szombat: Panama–Anglia

június 27., szombat: Horvátország–Ghána

1 Anglia 0 0 0 0 0–0 0 2 Ghána 0 0 0 0 0–0 0 3 Horvátország 0 0 0 0 0–0 0 4 Panama 0 0 0 0 0–0 0

Azonos pontszámmal végző két vagy több csapat között az alábbi kritériumok szerint rangsorolnak (ebben a sorrendben):

gólkülönbség

több szerzett gól

az egymás elleni mérkőzések(en) szerzett több pont

az egymás elleni mérkőzések(en) elért gólkülönbség

az egymás elleni mérkőzések(en) szerzett több gól

sportszerűségi pontszám a teljes csoportkörben (sárga lap: –1 pont; kiállítás második sárga lappal: –3 pont; azonnali piros lap: –4 pont; sárga lap és azonnali piros lap: –5 pont)

sorsolás

A Kansas City Stadionnak átnevezett Arrowhead Stadion, a 2026-os labdarúgó-világbajnokság egyik helyszíne a Missouri állambeli Kansas Cityben. Fotó: MTI/AP/Charlie Riedel

Egyenes kieséses szakasz

A nyolcaddöntőbe jutásért

június 28., vasárnap: A2–B2

június 29., hétfő: C1–F2

június 29., hétfő: E1–ABCDF3

június 30., kedd: F1–C2

június 30., kedd: E2–I2

június 30., kedd: I1–CDFGH3

július 1., szerda: A1–CEFHI3

július 1., szerda: L1–EHIJK3

július 1., szerda: G1–AEHIJ3

július 2., csütörtök: D1–BEFIJ3

július 2., csütörtök: H1–J2

július 3., péntek: K2–L2

július 3., péntek: B1–EFGIJ3

július 3., péntek: D2–G2

július 4., szombat: J1–H2

július 4., szombat: K1–DEIJL3

Nyolcaddöntő

július 4., szombat: A2/B2–F1/C2, (1.)

július 4., szombat: E1/ABCDF3–I1/CDFGH3, (2.)

július 5., vasárnap: C1/F2–E2/I2, (3.)

július 6., hétfő: A1/CEFHI3–L1/EHIJK3, (4.)

július 6., hétfő: K2/L2–H1/J2, (5.)

július 7., kedd: D1/BEFIJ3–G1/AEHIJ, (6.)

július 7., kedd: J1/H2–D2/G2, (7.)

július 7., kedd: B1/EFGIJ3–K1/DEIJL3, (8.)

Negyeddöntő

július 9., csütörtök: 2. nyolcaddöntő győztese–1. nyolcaddöntő győztese

július 10., péntek: 5. nyolcaddöntő győztese–6. nyolcaddöntő győztese

július 11., szombat: 3. nyolcaddöntő győztese–4. nyolcaddöntő győztese

július 12., vasárnap: 7. nyolcaddöntő győztese–8. nyolcaddöntő győztese

Elődöntő

július 14., kedd: 1. negyeddöntő győztese–2. negyeddöntő győztese

július 15., szerda: 3. negyeddöntő győztese–4. negyeddöntő győztese

Bronzmérkőzés

július 18., szombat: az elődöntők vesztesei, Miami 23.00

Döntő

július 19., vasárnap: az elődöntők győztesei, New York 21.00

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság kabalafigurái. Forrás: Facebook/FIFA World Cup

A góllövőlista állása: