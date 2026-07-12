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Felsorakozik az argentin válogatott a 2026-os labdarúgó-világbajnokság negyeddöntõjének Argentína-Svájc mérkõzése elõtt a Kansas City-i Arrowhead Stadionban 2026. július 11-én.
Nyitókép: Christopher Neundorf

Elvették a svájciak gólját, majd kiállították a játékosukat, persze, hogy Argentína nyert

InfoRádió / MTI

A címvédő argentin válogatott csaknem egy órán keresztül emberelőnyben játszva, hosszabbítás után 3-1-re legyőzte a svájci csapatot a labdarúgó-világbajnokság Kansas Cityben rendezett negyeddöntőjében.

Lionel Messi a világbajnoki gólok és pályára lépések mellett már a vb-gólpasszok terén is egyedüli csúcstartó, a nyolcszoros aranylabdás a tizedik átadásánál tart, amely után csapata betalált.

A svájciak 72 év után jutottak ismét el a negyeddöntőig, de a négy közé továbbra sem sikerült beverekedniük magukat.

Az argentin válogatott szerdán - közép-európai idő szerint - 21 órakor Angliával játszik az atlantai elődöntőben.

Argentína-Svájc 3-1 (1-0, 1-1, 1-1) - hosszabbítás után

  • gólszerzők: Mac Allister (10.), J. Álvarez (112.), La. Martínez (121.), illetve Ndoye (67.)
  • piros lap: Embolo (72.)
  • sárga lap: Almada (97.), La. Martínez (98.), J. López (114.), illetve Embolo (44.)

Argentína: E. Martínez - Molina (Montiel, 85.), Romero (Otamendi, a hosszabbítás szünetében), Li. Martínez, Tagliafico (N. González, 78.) - Paredes (J. López, 110.) - De Paul (La. Martínez, 85.), Mac Allister, E. Fernández (Almada, a hosszabbítás előtt) - Messi, J. Álvarez.

Svájc: Kobel - Zakaria (Jashari, 96.), Elvedi, Akanji, R. Rodriguez (Comert, 90+5.) - Freuler (R. Vargas, 115.), Xhaka - Rieder (Muheim, 86.), Sow (Widmer, 86.), Ndoye (Amdouni, 86.) - Embolo

I. félidő

10. perc: Messi bal oldali szögletét követően Mac Allister fejelt az öt és felesről, a labda pedig a kapu bal oldalába került (1-0).

II. félidő

67. perc: Ndoye kényszerítőzött Rodriguezzel a bal szélen, a visszakapott labdát pedig a támadó hat méterről a bal alsó sarokba rúgta (1-1).

72. perc: Embolo játszotta el, hogy szabálytalankodtak vele szemben, a VAR-ellenőrzés után azonban a csatár megkapta a második sárga lapját, így svájciak emberhátrányba kerültek.

Hosszabbítás

112. perc: López balról tette a labdát Álvarez elé, aki befelé tolta, majd 22 méterről jobbal a bal felső sarokba csavart (2-1).

121. perc: Almada rúgta Kobelbe a labdát nyolc méterről, de a kapusról kipattant a labda, érkezett Lautaro Martínez, és 13 méterről a bal alsó sarokba lőtt (3-1).

A mérkőzés

A címvédő argentinok az első lehetőségükből betaláltak, szöglet után Alexis Mac Allister fejjel szerzett vezetést. A hátrányba kerülő svájciak csak egy távoli Djibril Sow-lövéssel próbálkoztak, de Emiliano Martínez számára nem jelentett gondot a védés. Murat Yakin szövetségi kapitány együttese nem tudott közel kerülni az ellenfél kapujához, és hiába a mezőnyfölény, nem lehetett érezni az átütőerőt sem. Mindeközben a dél-amerikaiak nem mindenáron erőltették a támadások befejezését, megelégedtek a labdabirtoklási fölénnyel, ráadásul a sok szabálytalanság miatt nem volt folyamatos játék, ami leginkább az előnyben lévő csapatnak kedvezett.

Fordulás után bátrabban lépett fel az európai csapat de a tizenhatoson belül továbbra is súlytalanul teljesített. Breel Embolo és Dan Ndoye előtt adódott egy-egy lehetőség, de azt is elrontották. Közben Argentína érezhetően félgőzzel futballozott, próbálta megúszni a mérkőzést, de ezzel felkínálta a lehetőséget, hogy az ellenfél magához térjen. Olyannyira, hogy a játékrész felénél Martíneznek hirtelen két védésre is szüksége volt az előny megtartásához.

A vitatott fordulat a bírói döntés után

A 67. percben Ndoye közeli lövésénél már a kapus sem tehetett semmit. Mielőtt azonban a svájciak belelkesedtek volna, csatáruk, Embolo az oldalvonal mellett eljátszotta, hogy szabálytalankodtak vele szemben. Először a játékvezető sárga lapot adott Leandro Paredesnek, de a videóellenőrző szobából jelezték a tévedést, a felvétel megtekintését követően pedig az argetin középpályás figyelmeztetése helyett a svájci csatár kapott sárga lapot, ami már a második volt neki a mérkőzésen, így a hátralévő időben csapata emberhátrányban futballozott. A rendes játékidő végéig aztán Svájc kihúzta a döntetlennel, így következhetett a kétszer tizenöt perces hosszabbítás.

Hosszabbítás

Az emberelőnyben játszó argentinok némi mezőnyfölényben játszottak a ráadásban, de csak Thiago Almada távoli lövése jelentett veszélyt az ellenfél kapujára. A második félidő közepén Julián Álvarez bombagóllal megszerezte a vezetést a négyszeres vb-győztesnek, az Atlético Madrid csatára ezzel a találattal biztosan versenyben lesz az idei vb legszebb gólja címéért, a továbbjutás pedig a 121.percben dőlt el, amikor Lautaro Martínez is betalált. A svájci válogatott kiesésével pedig eldőlt, hogy az idei tornán biztosan nem avatnak új világbajnokot.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Elvették a svájciak gólját, majd kiállították a játékosukat, persze, hogy Argentína nyert

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