Tíz emberrel is megcsinálta Anglia

Mexikói fölénnyel indult a mérkőzés, de nyomást nem tudott gyakorolni a hazai csapat az angol kapura. Az első nagy helyzetre és védésre negyedórát kellett várni, akkor egy jobb oldali beadás után Jimenez csukafejessel tette kapura a labdát, de Pickford nagyot mentett a bal alsó saroknál. A meccs folytatásában is meddő mezőnyfölényben futballozott a közép-amerikai együttes, de Anglia fegyelmezetten és szervezetten védekezett, így lehetőségek nélkül peregtek a percek, mígnem egy gyors kontra végén Bellingham szerzett vezetést, ráadásul a középkezdést követő labdaszerzés után a Real Madrid sztárja újra eredményes volt. A hirtelen kialakult kétgólos hátrány nem törte meg a mexikóiakat, sőt, a szünet előtt nagyobb sebességi fokozatba kapcsoltak, ennek eredményeként egy szögletet követően Quinones szépített. A hazaiak akár egyenlíthettek is volna, de Jimenez lövése nem sokkal elkerülte a kaput, a fejesét pedig hatalmas bravúrral védte Pickford, egyszer pedig Bellingham tisztázott az utolsó pillanatban.

A második félidőt sokkal jobban kezdte Anglia, melynek erőfeszítéseit majdnem siker koronázta, de Anderson lövése a bal kapufáról pattant vissza a mezőnybe. A szigetországiak lendületét Quansah kiállítása sem törte meg, ugyanis néhány perccel később Kane büntetőből növelte az előnyt. Sokáig viszont nem örülhettek az angolok, mert a felocsúdó riválisa hamar újra szépített tizenegyesből. Az ivószünet után teljesen „felborult a pálya”, az emberelőnyét érvényesítő Mexikó hatalmas elánnal rohamozott, Anglia pedig önfeláldozóan védekezett, ebben a periódusban a háromoroszlános gárdának már nem maradt ereje támadásokat vezetni. De hiába nehezedett óriási nyomás Pickford kapujára, hiába záporoztak a beadások és a szögletek a kapu előterébe, az európai együttes hátul nem hibázott, minden beívelést tisztáztak a védők, a lövések többségét pedig blokkolták, amit nem sikerült, az pedig mellé vagy fölé szállt.

Anglia végül hősies védekezéssel a tízperces hosszabbításban is megőrizte minimális előnyét a lefújásig. Mivel több találat nem esett, így Mexikó a két korábbi, 1970-es és 1986-os hazai vb-vel ellentétben nem tudott negyeddöntőbe jutni.

Az európai gárda a nyolc között szombaton a történetük során először negyeddöntős norvégokkal találkoznak Miamiban.