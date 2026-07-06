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MEXICO CITY, MEXICO - JULY 05: Jude Bellingham #10 of England celebrates with teammate Harry Kane #9 after scoring his teams first goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Mexico and England at Mexico City Stadium on July 05, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Julian Finney - FIFA/FIFA via Getty Images)
Nyitókép: Julian Finney - FIFA/FIFA via Getty Images

Tíz emberrel is megcsinálta Anglia

Infostart / MTI

Az angol válogatott 3–2-re legyőzte a társházigazda mexikói csapatot vasárnap a labdarúgó-világbajnokság mexikóvárosi nyolcaddöntőjében.

Mexikói fölénnyel indult a mérkőzés, de nyomást nem tudott gyakorolni a hazai csapat az angol kapura. Az első nagy helyzetre és védésre negyedórát kellett várni, akkor egy jobb oldali beadás után Jimenez csukafejessel tette kapura a labdát, de Pickford nagyot mentett a bal alsó saroknál. A meccs folytatásában is meddő mezőnyfölényben futballozott a közép-amerikai együttes, de Anglia fegyelmezetten és szervezetten védekezett, így lehetőségek nélkül peregtek a percek, mígnem egy gyors kontra végén Bellingham szerzett vezetést, ráadásul a középkezdést követő labdaszerzés után a Real Madrid sztárja újra eredményes volt. A hirtelen kialakult kétgólos hátrány nem törte meg a mexikóiakat, sőt, a szünet előtt nagyobb sebességi fokozatba kapcsoltak, ennek eredményeként egy szögletet követően Quinones szépített. A hazaiak akár egyenlíthettek is volna, de Jimenez lövése nem sokkal elkerülte a kaput, a fejesét pedig hatalmas bravúrral védte Pickford, egyszer pedig Bellingham tisztázott az utolsó pillanatban.

A második félidőt sokkal jobban kezdte Anglia, melynek erőfeszítéseit majdnem siker koronázta, de Anderson lövése a bal kapufáról pattant vissza a mezőnybe. A szigetországiak lendületét Quansah kiállítása sem törte meg, ugyanis néhány perccel később Kane büntetőből növelte az előnyt. Sokáig viszont nem örülhettek az angolok, mert a felocsúdó riválisa hamar újra szépített tizenegyesből. Az ivószünet után teljesen „felborult a pálya”, az emberelőnyét érvényesítő Mexikó hatalmas elánnal rohamozott, Anglia pedig önfeláldozóan védekezett, ebben a periódusban a háromoroszlános gárdának már nem maradt ereje támadásokat vezetni. De hiába nehezedett óriási nyomás Pickford kapujára, hiába záporoztak a beadások és a szögletek a kapu előterébe, az európai együttes hátul nem hibázott, minden beívelést tisztáztak a védők, a lövések többségét pedig blokkolták, amit nem sikerült, az pedig mellé vagy fölé szállt.

Anglia végül hősies védekezéssel a tízperces hosszabbításban is megőrizte minimális előnyét a lefújásig. Mivel több találat nem esett, így Mexikó a két korábbi, 1970-es és 1986-os hazai vb-vel ellentétben nem tudott negyeddöntőbe jutni.

Az európai gárda a nyolc között szombaton a történetük során először negyeddöntős norvégokkal találkoznak Miamiban.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Tíz emberrel is megcsinálta Anglia

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