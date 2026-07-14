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A spanyol Pedro Porro a 2026-os labdarúgó-világbajnokság elõdöntõjében játszott Franciaország-Spanyolország mérkõzésen a texasi Dallas melletti Arlington AT&T Stadionjában 2026. július 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Albert Pena

Spanyolország lefagyasztotta a francia válogatottat

Infostart / MTI

Az Európa-bajnok spanyol válogatott 2-0-ra legyőzte a francia csapatot a labdarúgó-világbajnokság dallasi elődöntőjében, és készülhet a vasárnapi fináléra.

Didier Deschamps, a franciák szövetségi kapitánya 2012 óta irányítja csapatát, s a franciák nemzeti ünnepén lejátszott elődöntő volt pályafutása 26. vb-meccse, ezzel lehagyta a német Helmut Schönt, akivel eddig holtversenyben állt a vonatkozó rangsor élén.

A spanyol válogatott 16 év után jutott újra világbajnokság döntőjébe, és vasárnap 21 órakor az Anglia-Argentína párharc győztesével játszik a New York-i döntőben. Franciaország egy nappal korábban, 23 órától Miamiban a harmadik helyért lép pályára a másik párharc vesztesével.

Óvatos puhatolózással kezdődött a torna első elődöntője, a kapuk egyáltalán nem forogtak veszélyben. A középpályát mindkét együttes próbálta uralni, de a védelmek rendre megakadályozták az ellenfél támadásait. Aztán a játékrész közepén az előzmények ismeretében némileg váratlanul büntetőhöz jutottak a spanyolok, mert Lucas Digne az aláhulló labda helyett az érkező Lamine Yamalt találta el a tizenhatoson belül. A megítélt büntetőt Mikel Oyarzabal értékesítette, a Real Sociedad csatára ötödször volt eredményes a tornán. A hátrányba került franciák továbbra sem jutottak el az ellenfél kapujáig, sőt a 38. percben Dani Olmo és Yamal összjátékával az ibériaiak kerültek helyzetbe, de végül Dayot Upamecano mentett.

A franciák a szünet után is képtelenek voltak átjátszani az ellenfél védősorát, közben pedig bő egy órával a rendes játékidő vége előtt már kétgólos volt a hátrányuk. A világbajnokság előtt a válogatottban még gólt nem szerző Pedro Porro már másodszor volt eredményes. Az újabb gól érezhetően összezavarta a francia csapatot, különösen a védelem bizonytalankodott sokat, és úgy tűnt, Yamal a 61. percben eldönti a továbbjutást, de a szélső lesről indult, mielőtt a kapu jobb oldalába csavarta a labdát. Mindent elárult a spanyolok védekezéséről, hogy az ellenfél a 81. percig egyszer sem találta el a kaput, ráadásul támadásokat sem igazán tudott építeni. A góllövőlistán holtversenyben első helyen álló Kylian Mbappénak esélye sem volt, hogy betaláljon, és Luis de la Fuente szövetségi kapitány együttese megérdemelten jutott a döntőbe úgy, hogy a tornán eddig lejátszott hét mérkőzésén mindössze egy gólt kapott, ellenben 13-at szerzett.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Spanyolország lefagyasztotta a francia válogatottat

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