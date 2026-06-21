A 94. percben szerzett góllal verték a németek Elefántcsontpartot

Manuel Neuer 21. világbajnoki mérkőzését játszotta, ezzel a tornák történetében immár egyedül vezet a kapusok rangsorában, megelőzve a francia Hugo Llorist, a német válogatottban pedig már csak Lothar Matthäus (25) és Miroslav Klose (24) áll előtte, jelenleg Uwe Seelerrel holtversenyben a harmadik.

Ha nem is elsöprő rohamokkal, de két-három veszélyes lövéssel kezdett a négyszeres világbajnok, de Kai Havertz, Jamal Musiala és Felix Nmecha sem talált be. Megtette viszont Aleksandar Pavlovic a 22. percben, de a játékvezető szerint a fejesnél a középpályás meglökte Yahia Fofanát, az ellenfél kapusát, ezért a gólt érvénytelenítette a paraguayi. Mindeközben az elefántcsontparti együttes egyetlen, a kaput elkerülő lövéssel próbálkozott, vagyis az első fél óra ismeretében meglepetés volt, hogy megszerezte a vezetést. Amad Diallo közeli lövésénél Nathaniel Brown belevetődött ugyan a labda útjába, de az Franck Kessié elé került, a középpályás pedig öt méterről a jobb alsó sarokba lőtt. A szünetig hátralévő időben is fölényben játszottak a németek, de az eredmény már nem változott.

Németország-Elefántcsontpart 2-1 (0-1) Világbajnokság, E csoport, 2. forduló, Toronto, BMO Field, 43 036 néző, v.: J. G. Benítez (paraguayi)

Németország: Neuer - Kimmich, Tah, Schlotterbeck (Rüdiger, a szünetben), Brown - F. Nmecha, Pavlovic (Amiri, 60.) - Sané (Leweling, 60.), Musiala (Undav, 60.), Wirtz - Havertz (Goretzka, 85.)

Elefántcsontpart: Y. Fofana - Singo (G. Doué, 82.), Kossounou, Agbadou, G. Konan - A. Diallo (Adingra, 75.), Kessié, Sangaré (S. Fofana, 75.), Y. Diomandé (Pépé, 85.) - A. Bonny (Guessand, 75.), Oulai

Gólszerzők: Undav (68., 94.), illetve Kessié (30.)

Fordulás után is úgy tetszett, Elefántcsontpart magabiztosan őrzi a szűkös előnyt, míg ellenfele a 60. percben már négy cserénél tartott, hogy megpróbáljon változtatni a helyzetén. Mások mellett pályára lépett Deniz Undav is, aki mindössze tizedszer kapott lehetőséget, és a 68. percben rövid válogatottbeli pályafutása hetedik találatát is megszerezte, amellyel egyenlített. A gól után azonban a németek akciói nem állandósultak, míg az afrikaiak a kontratámadásokra hagyatkoztak, több-kevesebb sikerrel. A rengeteg szabálytalanság miatt nem alakult ki folyamatos játék, de a hajrában így is adódott egy lehetőség Elefántcsontpart, kettő pedig a németek előtt, de úgy tűnt már nem változik az eredmény. Aztán a hatperces ráadás negyedik percében Undav újra betalált, amellyel megszerezte nyolcadik találatát is a válogatottban. A németek 2006 után kezdtek két győzelemmel világbajnokságot.

Az elefántcsontparti együttes korábban három világbajnokságon szerepelt, de egyszer sem jutott tovább a csoportkörből, erre most a vereség ellenére megvan az esélye, mivel Ecuadort legyőzte, az utolsó, harmadik fordulóban pedig Curacaóval játszik.