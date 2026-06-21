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A német Joshua Kimmich (b) és az elefántcsontparti Yan Diomande a 2026-os labdarúgó-világbajnokság E csoportja második fordulójának Németország-Elefántcsontpart mérkõzésén a torontói BMO Field Stadionban 2026. június 20-án.
Nyitókép: MTI/AP/The Canadian Press/Chris Young

A 94. percben szerzett góllal verték a németek Elefántcsontpartot

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A német válogatott hátrányba került ugyan, végül azonban 2–1-re legyőzte Elefántcsontpartot az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság E csoportjának második fordulójában, Torontóban.

Manuel Neuer 21. világbajnoki mérkőzését játszotta, ezzel a tornák történetében immár egyedül vezet a kapusok rangsorában, megelőzve a francia Hugo Llorist, a német válogatottban pedig már csak Lothar Matthäus (25) és Miroslav Klose (24) áll előtte, jelenleg Uwe Seelerrel holtversenyben a harmadik.

Ha nem is elsöprő rohamokkal, de két-három veszélyes lövéssel kezdett a négyszeres világbajnok, de Kai Havertz, Jamal Musiala és Felix Nmecha sem talált be. Megtette viszont Aleksandar Pavlovic a 22. percben, de a játékvezető szerint a fejesnél a középpályás meglökte Yahia Fofanát, az ellenfél kapusát, ezért a gólt érvénytelenítette a paraguayi. Mindeközben az elefántcsontparti együttes egyetlen, a kaput elkerülő lövéssel próbálkozott, vagyis az első fél óra ismeretében meglepetés volt, hogy megszerezte a vezetést. Amad Diallo közeli lövésénél Nathaniel Brown belevetődött ugyan a labda útjába, de az Franck Kessié elé került, a középpályás pedig öt méterről a jobb alsó sarokba lőtt. A szünetig hátralévő időben is fölényben játszottak a németek, de az eredmény már nem változott.

Fordulás után is úgy tetszett, Elefántcsontpart magabiztosan őrzi a szűkös előnyt, míg ellenfele a 60. percben már négy cserénél tartott, hogy megpróbáljon változtatni a helyzetén. Mások mellett pályára lépett Deniz Undav is, aki mindössze tizedszer kapott lehetőséget, és a 68. percben rövid válogatottbeli pályafutása hetedik találatát is megszerezte, amellyel egyenlített. A gól után azonban a németek akciói nem állandósultak, míg az afrikaiak a kontratámadásokra hagyatkoztak, több-kevesebb sikerrel. A rengeteg szabálytalanság miatt nem alakult ki folyamatos játék, de a hajrában így is adódott egy lehetőség Elefántcsontpart, kettő pedig a németek előtt, de úgy tűnt már nem változik az eredmény. Aztán a hatperces ráadás negyedik percében Undav újra betalált, amellyel megszerezte nyolcadik találatát is a válogatottban. A németek 2006 után kezdtek két győzelemmel világbajnokságot.

Az elefántcsontparti együttes korábban három világbajnokságon szerepelt, de egyszer sem jutott tovább a csoportkörből, erre most a vereség ellenére megvan az esélye, mivel Ecuadort legyőzte, az utolsó, harmadik fordulóban pedig Curacaóval játszik.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    A 94. percben szerzett góllal verték a németek Elefántcsontpartot

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A 94. percben szerzett góllal verték a németek Elefántcsontpartot

A 94. percben szerzett góllal verték a németek Elefántcsontpartot
A német válogatott hátrányba került ugyan, végül azonban 2–1-re legyőzte Elefántcsontpartot az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság E csoportjának második fordulójában, Torontóban.
 

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