Hatalmasat fordított Kongó

Az afrikai válogatott első sikerét aratta a vb-k történetében, korábban - még Zaire néven - mindhárom mérkőzését elveszítette az 1974-es tornán. A kongóiak szerdán Atlantában az angolokkal találkoznak a nyolcaddöntőbe jutásért.

Az első világbajnokságán szerepelt üzbégek három vereséggel utazhatnak haza.

Kongói DK-Üzbegisztán 3-1 (0-1)

gólszerzők: Wissa (68., 91., előbbit 11-esből), Mayele (78.), illetve Somurodov (10.)

sárga lap: Sadiki (21.), Mbuku (41.), Moutoussamy (62.), illetve Huszanov (43.), Naszrullajev (48.)

Kongói DK: Mpasi - Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku (Kayembe, 83.) - Mbuku (Elia, 72.), Moutoussamy (Mukau, 72.), Sadiki, Cipenga (Bongonda, 72.) - Wissa, Bakambu (Mayele, 51.)

Üzbegisztán: Nematov - Huszanov, Urozov (Szergejev, 82.), Asurmatov - Alijonov, Mozgovoj (Iszkanderov, 82.), Sukurov (Hamrobekov, 59.), Naszrullajev - Fajzullajev (Urunov, 73.), Hamdamov (Ganijev, 59.) - Somurodov

Csak a kongói válogatottnak bírt téttel az összecsapás, mivel győzelemmel bekerülhetett a nyolc legjobb, továbbjutó csoportharmadik közé. Ennek ellenére az első percben az üzbégek gólt szereztek, les miatt azonban a játékvezető érvénytelenítette a találatot. A figyelmeztető jel ellenére a kongóiak nem kapcsoltak, így a tizedik percben ténylegesen hátrányba kerültek, elősorban a kapus, Lionel Mpasi hibájának következtében. Bal oldali üzbég akció végén Eldor Somurodov átemelte a labdát a kapus felett, aki teljesen feleslegesen mozdult ki. Kisvártatva a kongóiak egyenlítettek, de

Nathanael Mbuku találatát is érvénytelenítette a játékvezető, miután a visszajátszások során meggyőződött róla, hogy a támadás kezdetén a középpályás a kezével arcon találta ellenfelét.

A második játékrészben szinte kizárólag az üzbégek térfelén folyt a játék, a kongóiak percenként kerültek az ellenfél tizenhatosa és kapuja elé. A nagy nyomást azonban a 68. percig nem tudták kihasználni, ekkor azonban Abdukodir Huszanov a büntetőterületen belül buktatta Yoane Wissát. A megítélt tizenegyesből Wissa a bal alsó sarokba lőtt, de a döntetlen még mindig kevés volt az afrikai csapatnak a továbbjutáshoz. Éppen ezért maradt a mezőnyfölény, és a csereként beállt Fiston Mayele a 78. percben közelről a hálóba lőtt. A végeredményt Wissa állította be a 91. percben.