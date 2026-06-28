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Az angol Harry Kane (9) a panamai kapunál, miután befejelte csapata második gólját a 2026-os labdarúgó-világbajnokság L csoportja harmadik fordulójának Panama-Anglia mérkõzésén az East Rutherford-i MetLife Stadionban 2026. június 27-én.
Nyitókép: Olga Fedorova

Újabb magyart értek utol a világbajnokságon

Infostart / MTI

Az angol válogatott 2-0-ra legyőzte Panamát szombaton a labdarúgó-világbajnokság L csoportjának harmadik, utolsó fordulójában, így az első helyen jutott tovább.

Harry Kane 11. világbajnoki gólját szerezte meg, amellyel beérte Kocsis Sándort, illetve megelőzte honfitársát, Gary Linekert, azaz immár egyedüliként a legeredményesebb angol játékos a vb-k történetében. Az örökrangsort Lionel Messi vezeti 18 találattal.

Az angol válogatott szerdán Atlantában játszik egy csoportharmadikkal a legjobb 32 között, Panama pedig a mostani vb egyetlen csapataként szerzett gól nélkül esett ki.

Anglia-Panama 2-0 (0-0)

gólszerzők: Bellingham (62.), Kane (67.)

sárga lap: Quansah (60.), illetve Fajardo (56.), Andrade (84.)

Anglia: Pickford - Quansah (Spence, 64.), Konsa, Guéhi, O'Reilly - E. Anderson (J. Henderson, 84.), Bellingham (Eze, 71.) - Saka (Manueke, 64.), Rogers, Rashford - Kane (Watkins, 84.)

Panama: Mosquera - Murillo, Escobar, Córdoba, Andrade, Gutiérrez (E. Davies, 88.) - C. Martínez, Bárcenas (I. Diaz, 71.), Harvey (Quintero, 88.), J. L. Rodríguez (Londono, 71.) - T. Rodríguez (Fajardo, a szünetben)

Túlságosan is kényelmesen kezdett az angol válogatott, amely már biztos továbbjutóként lépett pályára, s bár az első játékrész első felében öt kapura tartó lövéssel is próbálkozott, támadásaiból hiányzott az átütőerő, annál is inkább, mert a panamai csapat ötfős védelemmel tömörült be a saját tizenhatosán belülre. Az ellenfél egy-egy ellentámadással jelezte, hogy nem tett le a gólszerzésről, mint tette azt a 27. percben, amikor Rodríguez a bal oldalon tört előre, lövése után pedig Pickford vetődve mentett szögletre. A szünetig hátralévő időben az angolok rengeteg beadással próbálkoztak, de csak Rashford fejese, illetve egy szabadrúgása jelentett veszélyt a panamai kapura.

Fordulás után sem sokat változott a játék képe, az angolok szenvedtek, a panamaiak elvétve támadásokat is vezettek.

Egy óra elteltével aztán Bellingham megszerezte a vezetést Angliának,

bal oldali szöglet után rúgta a labdát a kapu jobb oldalába. A vezetés után az ellenfél kockáztatott, a bátrabb támadójátáka viszont lehetőséget adott a szabad területek bejátszására, miként a 67. percben, amikor Bellingham a gólja után gólpasszt adott, balról emelt a kapu elé, Kane pedig öt méterről fejelt a léc alá. A hajrában csereként beállt Henderson, így a Brentford középpályása az első angol játékos lett, aki négy világbajnokságon lépett pályára.

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