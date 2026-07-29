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Nyitókép: Unsplash

A jégkármérséklő okozná az aszályt? Szakértő: olyan vita bontakozott ki, amit már nehéz figyelmen kívül hagyni

Infostart / InfoRádió

17 ezer aláíróval petíciót indítottak a gazdálkodók, akik a jégkármérséklő rendszer leállítását követelik. Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője az InfoRádióban elmondta, mindenképpen egyeztetésre lesz szükség a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a felek között, amennyiben sok gazda ellenzi a rendszer működtetését.

A gazdatársadalomban nagyon erőteljesen elterjedt az utóbbi években, hogy az aszály – és különösen az Alföldet érintő nagyobb mértékű kiszáradás – egyik fő oka a jégtármérséklő rendszernek a működtetése, miközben a Jéger szakértői szerint erre nincs bizonyíték, és tulajdonképpen csak egy légből kapott konteó, ennek ellenére a gazdák körében ez terjed – mondta az InfoRádióban Braunmüller Lajos.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a Jéger működtetői szerint a rendszer pusztán arra jó, hogy a nagy mértékű jégkárokat megakadályozza, vagyis a nagyobb jégdarabokból kisebbeket csinál, és nem feltétlen képes maradéktalanul megakadályozni a jégesőt. „Csak mondjuk nem diónyi nagyságú jegek esnek, hanem lényegesebb kisebb, apró szemű jegek, amik sokkal kevesebb kárt tudnak okozni akár a növényekben, akár az autókban, lakásokban, üvegfelületekben.”

Bár valóban úgy tűnik, mintha kevesebb lenne a jégeső mostanság Magyarországon,

a gazdák azon állításra, hogy a jégkármérséklő rendszer kiszárítja az országok, nincs bizonyíték, de tény, hogy elindult egy aszályosodás, egy nagyon-nagyon erőteljes kiszáradás Magyarországon

– mondta az Agrárszektor főszerkesztője, aki szerint érthető, hogy a termelők megpróbálnak okokat, megoldásokat keresni. Ezért merülhetett föl, hogy a Jégernek köze van az esőnek, de ez tudományosan abszolút nem igazolt, a termelőket viszont ez láthatóan nem zavarja, és egy jelentős részük szentül hiszi, hogy a kialakult helyzetnek bizony ez az oka – mondta.

Braunmüller Lajos szerint az ügy kapcsán mindenképpen szükség lenne egyeztetésre, ugyanis attól függetlenül, hogy egyébként mit gondol a tudomány erről a kérdésről, egy olyan rendszert működtetni, amit a megcélzott közösség, jelen esetben a gazdatársadalom „túlnyomó többsége” nem fogad el, az minimum problematikus. Bár azt igazából nem tudni, hogy valóban a túlnyomó többségről van-e szó, ez akkor derül majd ki, ha felmérés készül – fűzte hozzá, úgy folytatva:

„de ha tényleg ez a gazdatársadalomnak a véleménye, akkor bizony felmerülhet az, hogy ennek a működtetését felül kell vizsgálni, már csak politikai okokból is”

A szakértő arra is kitér, hogy a Jéger működtetése kapcsán a vagyonvédelem érdeke is szerepet játszik, gondolva itt arra, hogy a nagy autógyárak környékén az elkészült autókat ugye a szabad ég alatt parkoltatják, amik óriási kárt szenvednének a diónyi vagy nagyobb jegek hullása miatt.

Az InfoRádióban nyilatkozó Braunmüller Lajos megismételte, az egyre erősebb hangok miatt muszáj lenne egy egyeztetésre, hogy világosan lehessen látni, hogy hány embernek van ténylegesen problémája a Jégérrel.

A cikk alapjául interjút Barkóczi Bence készítette.

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Kezdőlap    Belföld    A jégkármérséklő okozná az aszályt? Szakértő: olyan vita bontakozott ki, amit már nehéz figyelmen kívül hagyni

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