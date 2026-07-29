ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.75
usd:
318.46
bux:
145080.86
2026. július 29. szerda Flóra, Márta
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök felszólal a parlamenti alsóház, a szejm ülésén a kormányáról tartandó alsóházi bizalmi szavazás előtt Varsóban 2023. december 11-én. Amennyiben Morawiecki nem nyeri el a szejm bizalmát, akkor az alsóház még a nap folyamán megválaszthatja Donald Tusk baloldali kormányfőjelöltet a november 27. óta hivatalban levő koalíciós kormány élére.
Nyitókép: Pawel Supernak

Egy kettészakadt PiS megy neki a lengyel választásoknak, és még nyerhet is – szakértő

Infostart / InfoRádió

Bár éppen kétfelé szakad a legnagyobb jobboldali lengyel párt, a Jog és Igazságosság, mégis képes lehet a jövő őszi választások után kormányt alakítani.

Új frakciót hozott létre a lengyel parlamentben a legnagyobb ellenzéki pártból, a Jog és Igazságosságból (PiS) pár napja kilépett Mateusz Morawiecki, a PiS korábbi alelnöke, egykori kormányfő. Morawiecki szerdán újságíróknak elmondta: az új, Fejlődés Plusz nevű formációnak 40 képviselő és egy szenátor a tagja. A PiS július 24-én szakadt két részre, miután több mint 30 parlamenti képviselő távozott a pártból belső viták miatt. Morawiecki úgy nyilatkozott: nem fog részt venni a párt belső „játszmáiban”, ehelyett arra akar koncentrálni, hogy Donald Tusk centrista kormányának kihívójává tudjon válni. „Tehetnek, amit akarnak, mi megyünk előre” – mondta, hozzátéve, hogy napokon belül bemutatják az új politikai formáció programját.

Illés Pál Attila, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, Lengyelország-szakértő az InfoRádióban elmondta: 2025 közepétől kezdve elkezdhettek már a pártok arra készülni, hogy mi lesz a következő parlamenti választásokon 2027-ben, ez a folyamat érett meg mostanra úgy, hogy a jobboldali párt minden valószínűség szerint két részre szakad.

„Ez inkább egy modern és mérsékelt jobboldali erő lesz, legalábbis a volt miniszterelnök ezt hangoztatja; egy technokrata formáció, amely kevésbé hajlamos a romantikus patrióta jelszavakra, és amely inkább támaszkodik a városi polgári társadalomra” – mondta.

Felidézte azt is, hogy 2023-ban Donald Tusk vezetésével alakult koalíciós kormány Lengyelországban, amely akkor egy ideig őrizte még népszerűségét. A győzteshez való húzás szerinte Lengyelországban is működött 2023-at követően, épp ezért a 2024-es európai parlamenti választásokat már egy kicsivel, de a polgári, centrista-liberális koalíció nyerte meg, a PiS a második helyre került.

Összességében nagy változásokat nem vár: ha a Morawiecki vezette párt bekerül a parlamentbe, akkor a PiS-szel együtt koalíciót tud majd alkotni, a két konföderációnak valamelyik formációja, valamelyik pártja szintén ehhez tud csatlakozni, és

nagy valószínűséggel kormányt tudnak majd alakítani 2027-et követően,

ha addig nem változnak meg jelentősen az erőviszonyok.

„Ugyanis most a másik oldalon a kormányzó Polgári Platform van, de a baloldali párttal – amelynek a támogatottsága több mint 5 százalék még, tehát bejut majd a következő parlamentbe is –, együtt már nem tesznek ki annyit, hogy kormányt tudjanak alakítani” – zárta gondolatait, megjegyezve, hogy azért még több mint egy évvel vagyunk a választások előtt, tehát sok minden változhat, de ha így marad a helyzet, akkor nagy valószínűséggel kormányváltásra kerül sor.

Lengyelországban várhatóan jövő októberben tartják a parlamenti választásokat.

A cikk Várkonyi Gyula összeállítása alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Egy kettészakadt PiS megy neki a lengyel választásoknak, és még nyerhet is – szakértő

lengyel

pártszakadás

pis

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Somkuti Bálint: Netanjahu győzködi Trumpot

Somkuti Bálint: Netanjahu győzködi Trumpot
Donald Trump amerikai elnök beleegyezett abba, hogy gyártási engedélyt adjon Ukrajnának a Patriot légvédelmi rakétákra – közölte washingtoni tárgyalásuk után Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Fox News hírtelevízióban. Az InfoRádió Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértőt kérdezte az ukrán elnök és az izraeli kormányfő washingtoni látogatásáról.
Magyar Péter harmadszor került konfliktusba a Ház tiszás vezetésével

Magyar Péter harmadszor került konfliktusba a Ház tiszás vezetésével

Kétszer rászóltak Magyar Péterre, egyszer pedig, a rendszerváltás óta példátlan módon, megvonták tőle a szót.
 

Rendkívüli országgyűlési ülést hívott össze a kormány

Máris jön a pályázat a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetői posztjaira

A kormányülésről posztolt Magyar Péter, fontos döntést hoznak

Nagy változás jön a politika és a magyar sport kapcsolatában

Egy tiszás képviselő mentelmi jogát függesztené fel a bizottság

VIDEÓ
Forró ősz az olajpiacon. Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Árad, tetőzik, vagy apad a Tisza? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.30. csütörtök, 18:00
Hack Péter
jogász, az ELTE emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lángokban Európa: tűzoltók haltak meg a pusztító erdőtűz elleni küzdelemben

Lángokban Európa: tűzoltók haltak meg a pusztító erdőtűz elleni küzdelemben

Meghalt két tűzoltó a Krétán kitört erdőtűz oltása közben - jelentette be a görög tűzoltóság szerdán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem állnak le az utazással a magyarok a nyár végén sem: ez a város lesz az ősz legnagyobb slágere

Nem állnak le az utazással a magyarok a nyár végén sem: ez a város lesz az ősz legnagyobb slágere

Nem csökken az utazási kedv a nyár végével: a magyarok csaknem 50 százalékkal több repülőjegyet foglaltak az őszi hónapokra, mint egy évvel korábban.

BBC
Business Sport Travel Science
Two firefighters die in Crete as wildfires threaten parts of southern Europe

Two firefighters die in Crete as wildfires threaten parts of southern Europe

Gale-force winds have whipped up the flames prompting the evacuation of several villages on the island, as parts of the continent also continue to tackle fires.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 29. 19:21
Merz újraosztotta a lapokat a német kormányban
2026. július 29. 17:47
Somkuti Bálint: Netanjahu győzködi Trumpot
×
×