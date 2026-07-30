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Óriás hullám, szörfözés, Forrás: Twitter/CoastWaterSports
Nyitókép: Forrás: Twitter/CoastWaterSports

Döbbenetes videó: 10 éves gyermek életéért küzdöttek

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Videón, ahogy egy 16 éves vízimentő ment ki az óceánból egy 10 éves fiút.

Egy nyaraló által készített videó örökítette meg azt a küzdelmet, amikor egy 16 éves pályakezdő vízimentő, Ryder Williams kimentett egy 10 éves fiút az óceánból a kaliforniai Santa Cruzban található Seabright State Beachnél, írja a BBC.

A gyermeket több mint 13 méterre sodorta a víz a parttól, mire a vízimentő elérte. A mentésbe később több strandoló is bekapcsolódott – írja a 24.hu.

Donald Trump elnök azóta meghívta a vízimentőt a Fehér Házba, hogy magas rangú polgári kitüntetést adjon át neki.

A mentésről készült felzaklató videót alább nézhetik meg – jól látszik rajta, milyen hatalmas erővel ragadta el és húzta vissza újra és újra a hullámzás a part felé tartókat:

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életmentés

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