ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.69
usd:
312.38
bux:
139468.07
2026. július 2. csütörtök Ottó
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az amerikai Folarin Balogun (k) csapattársaival ünnepel, miután belõtte csapata harmadik gólját a 2026-os labdarúgó-világbajnokság D csoportja elsõ fordulójának Egyesült Államok-Paraguay mérkõzésén a Los Angeles-i SoFi Stadionban 2026. június 12-én.
Nyitókép: MTI/AP/Andre Penner

A harmadik vb-társházigazda is nyolcaddöntős a vb-n

Infostart / MTI

Az amerikai válogatott több mint félórát emberhátrányban futballozva is 2-0-ra legyőzte a bosnyák csapatot a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőbe jutásért rendezett San Franciscó-i mérkőzésén.

A hazai együttes az első félidő végén Folarin Balogun góljával szerzett vezetést, de a csatárt a 64. percben kiállították, így bár védekezésre kényszerült a tengerentúli gárda, de Malik Tillman szabadrúgásból lőtt találatával végleg eldöntötte a találkozót.

A kieséses szakaszban 2002 óta először meccset nyerő Egyesült Államok továbbjutásával mindhárom rendező 16 közé jutott, Kanada és Mexikó már korábban megnyerte a maga mérkőzését.

Az amerikaiak hétfőn a belgákkal csapnak össze a seattle-i nyolcaddöntőben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Foci-vb 2026    A harmadik vb-társházigazda is nyolcaddöntős a vb-n

amerika

egyesült államok

bosznia-hercegovina

foci-vb 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nem kell mindenhová szülészet
Velkey György János az Arénában

Nem kell mindenhová szülészet
Nem kell mindenhová szülészet, mert nem tudjuk fenntartani - mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Magyar Kórházszövetség elnökhelyettese. Velkey György János ugyanakkor fölösleges indulatokat keltő, provokatív kérdésnek tartja, hogy be kell-e zárni kórházakat vagy kórházi osztályokat. Szerinte inkább okos átszervezésre van szükség.
 

Velkey György János az Arénában: esténként egyszer csak megtelnek a kórházak

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Mikor csapnak le a Kremlre is az ukrán drónok? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Az emberség is gyógyít a kórházban? Velkey György János, Inforádió, Aréna
Hőségriadó: mikor fogy ki a víz a csapból? Kovács Károly, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.02. csütörtök, 18:00
Vasas Gábor
a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kritikus pontot ért el a háború, Zelenszkij helyére törhet a legfőbb riválisa – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Kritikus pontot ért el a háború, Zelenszkij helyére törhet a legfőbb riválisa – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Ukrajna idén jelentősen növelte az Oroszország területére mért légicsapások hatótávolságát és intenzitását, aminek következtében a világ legnagyobb országának csaknem minden második régiójában riasztást kellett elrendelni. Csak az elmúlt héten legalább öt közigazgatási egységben hirdettek rakétaveszélyt a Moszkvától délkeletre fekvő Volgamenti szövetségi körzetben, az asztraháni régióban, valamint az Észak-Kaukázus több területén is - írta a Bloomberg. Valerij Zaluzsnij, az ukrán fegyveres erők korábbi főparancsnoka, Ukrajna jelenlegi londoni nagykövete a napokban Kijevbe utazott, hogy Volodimir Zelenszkijjel egyeztessen egy esetleges őszi elnökválasztásról. Az Ukrajinszka Pravda értesülései szerint a tábornok egyértelmű igennel válaszolt arra a felvetésre, hogy indulna-e a megmérettetésen. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezek a legjobb mobilok 2026-ban: népszerű márka csúcsterméke bőgött le a teszten

Ezek a legjobb mobilok 2026-ban: népszerű márka csúcsterméke bőgött le a teszten

A Tudatos Vásárlók Egyesülete 14 márka 156 hazai boltokban és webshopokban megvásárolható mobiltelefonját tesztelte.

BBC
Business Sport Travel Science
Russia launches deadly large-scale missile and drone strikes on Kyiv

Russia launches deadly large-scale missile and drone strikes on Kyiv

Russia launched its biggest strikes on the city in weeks with children among the "significant number" of casualties, Ukrainian officials say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 2. 06:00
„Nem kell mindenhová szülészet” – Velkey György János az Arénában
2026. július 2. 05:45
Elképesztő, mi történt a Velencei-tóval egy év alatt – műholdfelvétel
×
×