A harmadik vb-társházigazda is nyolcaddöntős a vb-n

A hazai együttes az első félidő végén Folarin Balogun góljával szerzett vezetést, de a csatárt a 64. percben kiállították, így bár védekezésre kényszerült a tengerentúli gárda, de Malik Tillman szabadrúgásból lőtt találatával végleg eldöntötte a találkozót.

A kieséses szakaszban 2002 óta először meccset nyerő Egyesült Államok továbbjutásával mindhárom rendező 16 közé jutott, Kanada és Mexikó már korábban megnyerte a maga mérkőzését.

Az amerikaiak hétfőn a belgákkal csapnak össze a seattle-i nyolcaddöntőben.