Győzelmet ért Kylian Mbappé duplája, a viharszünet sem jelentett akadályt

A Real Madrid csatára századik mérkőzését játszotta a francia válogatottban, és a duplázásának köszönhetően hatvan találatnál tart, míg a világbajnokságokon már 16-szor volt eredményes, így Lionel Messi (18) mögött – holtversenyben Miroslav Kloséval – a második helyen áll a vonatkozó örökrangsorban.

Az iraki válogatott továbbra sem nyert még mérkőzést világbajnokságon, 1986-ban három vereséggel esett ki, most kettőnél tart. A csoportkör utolsó, harmadik fordulójában Szenegállal játszik.

Franciaország-Irak 3-0 (1-0) Philadelphia, Lincoln Financial Field, 68 324 néző, v.: Fischer (kanadai)

gólszerzők: Mbappé (14., 54.), Dembélé (66.)

sárga lap: Al-Ammari (6.)



Franciaország: Maignan - Koundé (Gusto, 83.), Upamecano, Saliba, Digne - M. Koné, Rabiot - Dembélé (Doué, 68.), Olise (Cherki, 68.), Barcola (Akliouche, 83.) - Mbappé (Thuram, 91.)



Irak: Baszil - H. Ali, Tahszin (Szulaka, 60.), Hasim, Doszki - Al-Ammari (Ser, 68.), Z. Iszmail (Amin, 60.) - Bajes (Fardzsi, 68.), Ikbal, Kaszem - A. Husszein (Al-Hamadi, 26.)

Hatalmas lendülettel kezdtek a franciák, s bár Manu Koné és Kylian Mbappé lövése is célt tévesztett, az első tíz percben az irakiaktól csupán annyira tellett, hogy megpróbálták elrugdosni a labdát saját kapujuk előteréből. Csak idő kérdése volt, a kétszeres vb-győztes mikor szerzi meg a vezetést, amely végül a 14. percben sikerült, miután Mbappé 18 méterről a kapu jobb oldalába lőtt. A hátrányba kerülő iraki együttes a széleken vezetett támadásokkal próbált veszélyeztetni, több-kevesebb sikerrel, de legalább már nem kizárólag a védekezéssel foglalkoztak. A játékrész második felében egy zivatarfelhőből elképesztő mennyiségű eső zúdult a philadelphiai stadionra, a szélsőséges időjárásban pedig némileg visszaesett a színvonal. Mivel a vihar a szünetben sem csillapodott, ráadásul a villámlások is veszélyeztették a stadionban lévők testi épségét, a szervezők először harminc perccel későbbre halasztották a második játékrész kezdését.

Amely végül egy óra ötven perc kényszerszünet után folytatódott, rögtön újabb francia góllal. Kirúgás után Ahmed Baszil kapta csapattársától a labdát, de az iraki kapusról Ousmane Dembélé elé pattant, aki egyből középre passzolt, Mbappé pedig megduplázta csapata előnyét. Dembélé a gólpasssza után maga is betalált, így a 66. percben végképp eldőlt a mérkőzés, olyannyira, hogy a Paris Saint-Germain csatára mellett cserével a két gólpasszt adó Michael Olise is elhagyta a pályát. A hátralévő időben Mbappé számára megvolt az esély a mesterhármashoz, a helyzeteit azonban kihagyta. Győzelmével a francia válogatott továbbjutott csoportjából, csak még kérdéses, hogy az első vagy a második helyen.