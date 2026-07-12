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MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Jude Bellingham (10) of England celebrates goal during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, United States, on July 11, 2026. (Photo by Evrim Aydin/Anadolu via Getty Images)
Nyitókép: Evrim Aydin/Anadolu via Getty Images

Hiába vezetett Norvégia, Anglia a legjobb négy között

Infostart / MTI

Az angol válogatott Jude Bellingham duplájával hosszabbítás után 2–1-re legyőzte a norvég csapatot szombaton a labdarúgó-világbajnokság Miamiban rendezett negyeddöntőjében.

(Cikkünk frissül.)

A norvégok szereztek vezetést a 36. percben, Andreas Schjelderup a bal szélről beadás helyett kapura lőtt, a labda pedig a bal kapufáról vágódott a hálóba. Anglia még a szünet előtti hosszabbításban egyenlített, Jude Bellingham lőtt a bal alsó sarokba. A rendes játékidőben már nem változott az eredmény, a 93. percben azonban Bellingham újra betalált, így az 1966-ban világbajnok szigetországiak megnyerték a mérkőzést, a skandinávok pedig így is történetük legjobb szereplésével búcsúztak.

Az angolok szerdán – közép-európai idő szerint – 21 órakor az Argentína-Svájc párharc győztesével játszanak az atlantai elődöntőben.

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