Hiába vezetett Norvégia, Anglia a legjobb négy között

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A norvégok szereztek vezetést a 36. percben, Andreas Schjelderup a bal szélről beadás helyett kapura lőtt, a labda pedig a bal kapufáról vágódott a hálóba. Anglia még a szünet előtti hosszabbításban egyenlített, Jude Bellingham lőtt a bal alsó sarokba. A rendes játékidőben már nem változott az eredmény, a 93. percben azonban Bellingham újra betalált, így az 1966-ban világbajnok szigetországiak megnyerték a mérkőzést, a skandinávok pedig így is történetük legjobb szereplésével búcsúztak.

Az angolok szerdán – közép-európai idő szerint – 21 órakor az Argentína-Svájc párharc győztesével játszanak az atlantai elődöntőben.