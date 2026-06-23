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Cristiano Ronaldo, a portugál válogatott csapatkapitánya ünnepel gólja után a Portugália - Írország barátságos labdarúgó-mérkőzésen Aveiróban 2024. június 11-én. A portugál válogatott 3-0-ra győzött. Ronaldo két góllal járult hozzá a győzelemhez.
Nyitókép: MTI/AP/Luis Vieira

C. Ronaldo az egyetlen, aki 6 vb-n is gólt lőtt, Portugália kivégezte Üzbegisztánt

Infostart / MTI

A portugál válogatott a papírformát érvényesítve 5-0-ra legyőzte kedden Üzbegisztánt az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság K csoportjának második fordulójában.

Az európai csapat már az első félidőben három gólt szerzett. Cristiano Ronaldo kétszer volt eredményes, a portugálok csapatkapitánya ezzel hatodik vb-jén is eredményes tudott lenni, egyedüliként a világon.

Két meccs után a portugálok négy ponttal állnak, és zárásként Kolumbiával játszanak majd Miamiban magyar idő szerint szombat éjszaka, a vb-újonc üzbégek nulla ponttal a csoport utolsó helyén várják a harmadik fordulót, amelyben a Kongói DK lesz az ellenfelük Atlantában.

Eredmény, K csoport, 2. forduló:

Portugália-Üzbegisztán 5-0 (3-0)

Houston, NRG Stadion, 68 777 néző, v.: Dzsalal Dzsajed (marokkói)

gólszerzők: C. Ronaldo (6., 39.), Nuno Mendes (17.), Nematov (60. - öngól), R. Leao (87.) sárga lap: R. Veiga (68.), illetve Hamrobekov (14.)

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    C. Ronaldo az egyetlen, aki 6 vb-n is gólt lőtt, Portugália kivégezte Üzbegisztánt

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