C. Ronaldo az egyetlen, aki 6 vb-n is gólt lőtt, Portugália kivégezte Üzbegisztánt

Az európai csapat már az első félidőben három gólt szerzett. Cristiano Ronaldo kétszer volt eredményes, a portugálok csapatkapitánya ezzel hatodik vb-jén is eredményes tudott lenni, egyedüliként a világon.

Két meccs után a portugálok négy ponttal állnak, és zárásként Kolumbiával játszanak majd Miamiban magyar idő szerint szombat éjszaka, a vb-újonc üzbégek nulla ponttal a csoport utolsó helyén várják a harmadik fordulót, amelyben a Kongói DK lesz az ellenfelük Atlantában.

Eredmény, K csoport, 2. forduló:

Portugália-Üzbegisztán 5-0 (3-0)

Houston, NRG Stadion, 68 777 néző, v.: Dzsalal Dzsajed (marokkói)

gólszerzők: C. Ronaldo (6., 39.), Nuno Mendes (17.), Nematov (60. - öngól), R. Leao (87.) sárga lap: R. Veiga (68.), illetve Hamrobekov (14.)