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Nyitókép: Jared C. Tilton - FIFA

Szoboszlai csapattársa boldog, Egyiptom történelmi győzelmet aratott

Infostart / MTI

Az egyiptomi válogatott megszerezte története első győzelmét a labdarúgó-világbajnokságokon, mivel vasárnap a G csoport vancouveri mérkőzésén hátrányból fordítva 3-1-re felülmúlta Új-Zélandot.

A Fáraók negyedik részvételük alkalmával három döntetlen és öt vereség után aratták a történelmi diadalt, míg a harmadszor kijutott szigetországiak továbbra is nyeretlenek, a sportág csúcseseményén ez volt a negyedik kudarcuk négy pontosztozkodás mellett.

A magyar idő szerint szombat hajnali utolsó körben az óceániai együttes Belgiummal, míg az afrikai gárda Iránnal találkozik.

Mindkét csapat igyekezett támadólag fellépni, amit jelzett a csapatok állandó letámadása. Ígéretes akciót ugyan az afrikai együttes is vezetett, de veszélyesebb volt az óceániai riválisa, amely aztán egy bal oldali szögletet követően Surman fejesével vezetést szerzett. A bekapott gól visszavetette Egyiptomot, kellett számára öt-tíz perc, amíg ismét ugyanazzal az elánnal rohamozott. Új-Zéland támadásban nem változtatott, továbbra is voltak veszélyes támadásai és lövései, így Sobeirnek több dolga volt, mint kollégájának, viszont a szigetországiak védekezésben elkezdtek többet szabálytalankodni. Egyiptom legnagyobb problémáját azonban nem a töredezetté váló játék okozta, hanem a kulcspasszok pontatlansága, amelyek megakadályozták a komoly egyenlítési lehetőségek kialakulását.

Nyomasztó egyiptomi fölénnyel indult a második játékrész, de eleinte igazán nagy helyzete a kontrákra berendezkedő ellenfélnek volt, egy ilyen akció végén Sobeir tolta ki McCowatt keresztléc alá tartó fejesét. Ami az egyiptomi hálóőrnek sikerült, az a túloldalon Crocombe-nak nem, ugyanis Ziko fejesébe csak beleért, hárítani viszont nem tudott.

Az egyenlítéstől ismét megélénkült a mérkőzés, a nagy rohanásból pedig az észak-afrikaiak jöttek ki jobban, mert a mezőny legnagyobb sztárja, Szalah villant meg. Új-Zéland megzavarodott a tíz perc alatt véghez vitt fordítástól, így Egyiptom akár le is zárhatta volna az összecsapást. Az óceániai gárdán az ivószünet sem segített, nem tudta rendezni a sorait, Szalah szögletéből a csereként beállt Trezeguet csukafejessel vette be Crocombe kapuját, ezzel végleg eldöntötte a három pont sorsát. A hajrában ugyan mindkét csapat előtt adódott egy ziccer, de a kapusok bravúrral hárítottak, így az eredmény már nem változott.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Szoboszlai csapattársa boldog, Egyiptom történelmi győzelmet aratott

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