Szoboszlai csapattársa boldog, Egyiptom történelmi győzelmet aratott

A Fáraók negyedik részvételük alkalmával három döntetlen és öt vereség után aratták a történelmi diadalt, míg a harmadszor kijutott szigetországiak továbbra is nyeretlenek, a sportág csúcseseményén ez volt a negyedik kudarcuk négy pontosztozkodás mellett.

A magyar idő szerint szombat hajnali utolsó körben az óceániai együttes Belgiummal, míg az afrikai gárda Iránnal találkozik.

Egyiptom–Új-Zéland 3-1 (0-1) Vancouver, BC Place, 52 497 néző, v.: al-Ali (egyesült arab emírségekbeli)

gólszerzők: Ziko (58.), Szalah (67.), Trezeguet (82.), illetve Surman (15.)

sárga lap: Lasin (17.), illetve Singh (20.), McCowatt (34.)

Egyiptom:

Sobeir - Hani, Ibrahim, Fathi (Rabia, 41.), Fatuh - Attia, Lasin - Ziko (Abdelkarim, 76.), Szalah (Abdelmagid, 84.; Abdelmonem, 99.), Asur (Zizo, 84.) - Marmus (Trezeguet, 76.)

Új-Zéland:

Crocombe - Payne (Bindon, 85.), Surman, Boxall, Cacace (Randall, 76.) - Bell, Stamenic - McCowatt (Old, 66.), Singh (Thomas, 76.), Just (De Vries, 85.) - Wood

Mindkét csapat igyekezett támadólag fellépni, amit jelzett a csapatok állandó letámadása. Ígéretes akciót ugyan az afrikai együttes is vezetett, de veszélyesebb volt az óceániai riválisa, amely aztán egy bal oldali szögletet követően Surman fejesével vezetést szerzett. A bekapott gól visszavetette Egyiptomot, kellett számára öt-tíz perc, amíg ismét ugyanazzal az elánnal rohamozott. Új-Zéland támadásban nem változtatott, továbbra is voltak veszélyes támadásai és lövései, így Sobeirnek több dolga volt, mint kollégájának, viszont a szigetországiak védekezésben elkezdtek többet szabálytalankodni. Egyiptom legnagyobb problémáját azonban nem a töredezetté váló játék okozta, hanem a kulcspasszok pontatlansága, amelyek megakadályozták a komoly egyenlítési lehetőségek kialakulását.

Nyomasztó egyiptomi fölénnyel indult a második játékrész, de eleinte igazán nagy helyzete a kontrákra berendezkedő ellenfélnek volt, egy ilyen akció végén Sobeir tolta ki McCowatt keresztléc alá tartó fejesét. Ami az egyiptomi hálóőrnek sikerült, az a túloldalon Crocombe-nak nem, ugyanis Ziko fejesébe csak beleért, hárítani viszont nem tudott.

Az egyenlítéstől ismét megélénkült a mérkőzés, a nagy rohanásból pedig az észak-afrikaiak jöttek ki jobban, mert a mezőny legnagyobb sztárja, Szalah villant meg. Új-Zéland megzavarodott a tíz perc alatt véghez vitt fordítástól, így Egyiptom akár le is zárhatta volna az összecsapást. Az óceániai gárdán az ivószünet sem segített, nem tudta rendezni a sorait, Szalah szögletéből a csereként beállt Trezeguet csukafejessel vette be Crocombe kapuját, ezzel végleg eldöntötte a három pont sorsát. A hajrában ugyan mindkét csapat előtt adódott egy ziccer, de a kapusok bravúrral hárítottak, így az eredmény már nem változott.