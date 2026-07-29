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A német Joshua Kimmich (b) és az elefántcsontparti Yan Diomande a 2026-os labdarúgó-világbajnokság E csoportja második fordulójának Németország-Elefántcsontpart mérkõzésén a torontói BMO Field Stadionban 2026. június 20-án.
Nyitókép: MTI/AP/The Canadian Press/Chris Young

Napokon belül megdöntheti átigazolási rekordját a Real Madrid

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Bár kereste a Liverpool és a PSG is, a 19 éves Yan Diomande nagyon közel áll ahhoz, hogy a Real Madrid játékosa legyen.

A BBC szerint az üzlet csúcsokat dönthet: a várhatóan több mint 120 millió eurós vételár az RB Leipzig történetében eladási, a Real Madridnál vételi csúcsot jelent, ha az átigazolás valóban ezen az áron realizálódik. Érdemes még kiemelni: ilyen magas összeget még soha nem fizettek ki afrikai játékosért.

Diomande berobbanása a futballvilág elitjébe rendkívülinek mondható. Másfél évvel ezelőttig szinte senki sem ismerte a nevét. Korábban a floridai DME Akadémián – amely leginkább kosárlabdaprogramjáról ismert – fejlődött és erősödött. A szélső próbajátékon vett részt a Chelsea-nél, a Bournemouth-nál, a Crystal Palace-nál, a Rangersnél és az Olympiakosznál is, ám egyik klub sem szerződtette. Így a spanyol Leganés játékosa lett.

2025 januárjától tíz meccset játszott a La Ligában, olyan jól, hogy fél ével később a fiatal játékosokat mindig szívesen foglalkoztató RB Leipzig húszmillió eurót fizetett érte.

Diomande szinte azonnal a Bundesliga egyik legizgalmasabb játékosává vált: első teljes európai szezonjában – minden sorozatot figyelembe véve – 13 gólt szerzett és 10 gólpasszt osztott ki.

Az RB Leipzig kezdetben még egy évig meg akarta tartani, abban bízva, hogy piaci értéke tovább nő majd, ám az iránta mutatkozó érdeklődés egyszerűen túl nagy volt. Árát csak növelte, hogy az elefántcsontparti válogatott tagjaként részt vett a nyári világbajnokságon.

A Liverpool, a Paris Saint-Germain és végül a Real Madrid is olyan komoly érdeklődést mutatott a szélső iránt, hogy a lipcsei klub végül engedett a nyomásnak, és beleegyezett a távozásába

Diomande mindkét szélen bevethető. Bár jobblábas, a Leganésnél többnyire a bal oldalon játszatták, az RB Leipzigben viszont a jobb oldalon találta meg a helyét. A világbajnokságon Elefántcsontpart színeiben mindkét oldalon felbukkant.

Diomande Abidjanban nőtt fel, és korán elhatározta, hogy profi labdarúgó lesz. Vagy legalábbis álmodozott róla, és hajlandó volt áldozatokat is hozni ezért. Kilencévesen az Inter Foot Sud Comoe csapatában játszott; a klub a ghánai határ közelében, otthonától mintegy 110 km-re működött. Gyakorlatilag egyedül élt, és szűkös anyagi lehetőségekkel kellett boldogulnia.

Még drasztikusabb lépésre szánta el magát, amikor 15 évesen elhagyta Elefántcsontpartot, hogy az Egyesült Államokban futballozzon; középiskolába járt, miközben kezdetben egyáltalán nem beszélt angolul.

Tehetsége vitathatatlan volt, ám a profi karrier felé vezető úton számos akadályba ütközött.

Számos európai próbajátéka kudarcba fulladt. „Még az MLS-csapatok tartalékcsapatai sem tartottak igényt rám – nyilatkozta később a BBC-n olvashatóan. – Azt sem tudtam, miért. Soha nem indokolták meg. A felnőttek intéztek mindent; vittek magukkal szerte Európában, de mindenhol nemet mondtak.”

Miután lejárt a vízuma, és haza kellett térnie, de szerencséjére a Leganés hajlandónak mutatkozott profi szerződést kötni vele. Éppen kezdtek jobbra fordulni a dolgok, amikor váratlan tragédiával kellett szembenéznie: nem sokkal azután, hogy a Bernabéu stadionban, a Real Madrid ellen bemutatkozott a La Ligában, elhunyt 15 éves húga, akivel rendkívül szoros kapcsolatot ápolt. Elmondása szerint az az álma, hogy 18 évesen a Madrid ellen mutatkozzon be, hirtelen rémálommá vált.

Meglepő, hogy Diomande végül Madridban kötött ki, és nem Párizsban. Gyerekkorában csodálattal tekintett a PSG-re, hiszen édesapja a 14-szeres francia bajnokcsapat szurkolója volt. Ráadásul neki francia útlevele is van, s természetesen beszéli a nyelvet is.

Bár úgy tűnt még a hónap közepén is, hogy a PSG a legesélyesebb a megszerzésére, a klub néhány nappal ezelőtt hivatalosan is bejelentette, hogy kiszáll a versenyből, a tárgyalások során a játékost képviselő ügynökséggel kapcsolatos problémákra hivatkozva.

Ami Diomandét illeti, úgy tűnik, karrierjének töretlen fejlődése a spanyol fővárosban folytatódik majd. Kérdés, hogy érkezése jelzés-e arra, hogy Vinícius Júnior – bármennyire is cáfolják Madridban – valóban távozik a csapattól.

A Marca egyébként arról is ír, hogy a Real Madrid határozott lépéseket akar tenni Rodri megszerzése érdekében, akár 40-50 millió euróért megszerezheti a legutóbbi világbajnokság legjobb játékosát.

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Kezdőlap    Sport    Napokon belül megdöntheti átigazolási rekordját a Real Madrid

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