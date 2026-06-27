ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.83
usd:
310.78
bux:
139790.13
2026. június 27. szombat László
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A francia Ousmane Dembélé (j) csapattársával, Kylian Mbappével, miután berúgta csapata harmadik gólját a 2026-os labdarúgó-világbajnokság I csoportja harmadik fordulójának Norvégia-Franciaország mérkõzésén a Bostonhoz közeli Foxborough Gilette Stadionjában 2026. június 26-án.
Nyitókép: MTI/AP/Martin Meissner

A franciák simán nyerték a norvégok elleni csoportrangadót

Infostart / MTI

A legutóbb ezüstérmes francia válogatott 4-1-re legyőzte a tartalékosan felálló norvég csapatot pénteken a labdarúgó-világbajnokság I csoportjának bostoni mérkőzésén, így elsőként jutott tovább, riválisa pedig másodikként.

A franciák kedden egy csoportharmadikkal találkoznak New Yorkban a nyolcaddöntőbe jutásért, míg a norvégok ugyanazon a napon Elefántcsontparttal csapnak össze Dallasban.

A szövetségi kapitányukat, Didier Deschamps-ot édesanyja temetése miatt nélkülöző franciák az első másodperctől fogva hatalmas erőket mozgósítottak annak érdekében, hogy minél előbb eldöntsék a találkozót.

Mbappé 21 másodperc után egy villámgyors támadás végén jobbról, hat méterről a lécet találta el, majd a negyedik perc végén Selviknek akadt védenivalója Koné 15 méteres kísérleténél. A hetedik percben már a norvég kapus is tehetetlennek bizonyult, amikor az aranylabdás Dembélé egy remek keresztlabdát befelé, majd kifelé tolt, és végül jobbról, 11 méterről lőtt a hosszú sarokba.

A skandinávok tíz perc elteltével egy eladott francia labda után lőttek először kapura, majd a 14. percben Larsen egy tizenhatoson belüli, remek labdakezelés után nyolc méterről, ziccerben a kapu fölé bombázott.

Ezt követően is lüktető volt az összecsapás, a nézőknek kis túlzással szinte pislogni sem volt idejük: három perccel később már Mbappé közeli lövését fogta Selvik, de a 20. percben Dembélé még az előzőnél is távolabbi, 20 méteres bombájánál ismét hiába vetődött.

A középkezdés után néhány másodperccel szépített a skandináv együttes, Aasgaard mindössze a harmadik norvég passzt követően, balról indulva csinált befelé egy testcselt, amely után 16 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. Az ivószünet csak rövid időre törte meg a meccs lendületét, és Dembélé harmadik góljával a franciák kisvártatva visszaállították a kétgólos különbséget.

A fordulás után sem esett vissza az iram és a színvonal, sőt, Norvégia hamar büntetőhöz jutott, de nem került közelebb ellenfeléhez, mert Larsen bal oldalra tartó lövését Maignan kivédte. Az újabb norvég lehetőségek is kimaradtak, a túloldalon pedig Mbappé tévesztette el a bal felső sarkot.

A sorozatos cserék és az ivószünet kissé megtörte a csapatok lendületét, de összességében a skandinávok irányítottak, viszont a korábbiaknál kevesebb és kisebb lehetőségeik voltak, a franciáknak láthatólag megfelelt az eredmény.

Az utolsó nagy norvég lehetőség a 72. percben maradt ki, amikor Maignan védte Bobb lövését, innentől az északiak egyre inkább elfogadták a vereséget. A hosszabbításban aztán a franciák Doué góljával megadták a kegyelemdöfést a két legjobbját, Haalandot és Ödegaardot nélkülöző Norvégiának.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Foci-vb 2026    A franciák simán nyerték a norvégok elleni csoportrangadót

franciaország

norvégia

foci-vb 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Lefelé húzza a világot a geopolitikai bizonytalanság – de mi a helyzet Magyarországgal?

Lefelé húzza a világot a geopolitikai bizonytalanság – de mi a helyzet Magyarországgal?

2026-ban csökkenő, 2027-ben stagnáló globális növekedés várható a világgazdaságban az OECD előrejelezése szerint A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet friss prognózisáról Szigethy-Ambrus Nikolettát, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét kérdezte az InfoRádió.
 

Csehország a belső égésű motorok uniós betiltásának teljes eltörléséért küzd

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Támad a hőkupola: most megdől az abszolút melegrekord is? Gaál Áron, Inforádió, Aréna
Félidei állás: nyerésre áll a foci a vb-n? Mészöly Géza és Újvári Gábor, Inforádió, Aréna
Alkotmányos válság: volt vagy lesz? Novák Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.29. hétfő, 18:00
Kovács Károly
a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az Egyesült Államok lecsapott Iránra - Véget ért a fegyvernyugvás?

Az Egyesült Államok lecsapott Iránra - Véget ért a fegyvernyugvás?

Az amerikai haderő pénteken légicsapásokat hajtott végre iráni katonai célpontok ellen, válaszul egy kereskedelmi hajó ellen elkövetett teheráni támadásra a Hormuzi-szorosban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Teljesen megbénulhat a főváros szombaton: nem várt lezárásokra és korlátozásokra figyelmeztetnek

Teljesen megbénulhat a főváros szombaton: nem várt lezárásokra és korlátozásokra figyelmeztetnek

A Budapest Pride felvonulás miatt szombaton forgalomkorlátozásra kell készülni a fővárosban.

BBC
Business Sport Travel Science
US conducts strikes on Iran after attack on cargo ship

US conducts strikes on Iran after attack on cargo ship

US Central Command says it has struck missile and drone storage facilities and coastal radar positions.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 26. 22:20
Még pár nap, és átalakul a budapesti éjszakai tömegközlekedés
2026. június 26. 21:42
Halálos baleset Budapesten – fotók
×
×