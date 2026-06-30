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Nyitókép: Alex Pantling - FIFA/FIFA via Getty Images

Hollandiát is tizenegyesekkel búcsúztatták, Marokkó mehet tovább

Infostart / MTI

A legutóbb negyedik marokkói válogatott 1-1-es döntetlent követően tizenegyesekkel 3-2-re legyőzte a holland csapatot hétfőn a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőbe jutásért rendezett monterreyi mérkőzésén.

A hollandok a 72. percben Cody Gakpo révén szereztek vezetést, aki párjával a napokban vesztette el gyermekét még terhesség közben, de a futballtörténelem egyetlen vb-elődöntős afrikai együttese Issza Diop fejesével egyenlített a rendes játékidő hosszabbításában. A tizenegyeseknél az immár 33 találkozó óta veretlen Marokkó bizonyult higgadtabbnak.

A korábban háromszoros ezüstérmes európai gárda sorozatban a negyedik vb-jén búcsúzott hosszabbításban vagy tizenegyesekkel, legutóbb 2006-ban Portugália múlta felül rendes játékidőben a kieséses szakaszban, azóta Hollandia a 2010-es finálét hosszabbításban a spanyolok ellen vesztette el, majd 2014-ben a négy és 2022-ben a nyolc között tizenegyesekkel maradt alul Argentínával szemben.

Marokkó szombaton a 16 között a társházigazda Kanadával találkozik Houstonban.

Nagyszerű iramban kezdődött a találkozó, egyik fél sem kívánta átengedni a területet a másiknak, mindkét csapat támadólag lépett fel, így a lendületes akcióknak köszönhetően annak ellenére is élvezetes volt a mérkőzés, hogy az első negyedórában nem volt nagy helyzet. A középpályát ugyan a narancsmezesek uralták, de a kiemelkedően jó marokkói védelmet nem sikerült átjátszani. Az első nagy védést Verbruggen mutatta be egy marokkói szögletet követően, a holland hálóőr remek reflexszel védte el-Ajnaui közeli csúsztatását, sőt, utána Hakimi lövését is kitolta a keresztléc alól. Az ivószünet után sem esett vissza a színvonal, de jobban kidomborodott a játék fizikális része, a futballisták egyik oldalon sem riadtak vissza attól, hogy keménységgel akadályozzák meg a rivális helyzetét, ennek ellenére nem durvult el a meccs.

A második játékrészt az afrikai csapat kezdte jobban, amit az is jelzett, hogy a kiugrása után Hakimi a keresztlécre bombázott kissé kisodródott helyzetből. A PSG sztárja nagy kedvvel játszott, az újabb kiugratásánál Van de Ven becsúszva mentett az utolsó pillanatban. Egyre jobban beszorult az európai gárda, ellenfele sorozatban négy szögletet végezhetett el, egyszer pedig Verbruggen ismét nagyot védett. Az ivószünetben Ronald Koeman szövetségi kapitány kettős cserével próbálta frissíteni a holland csapatot, amely rögtön be is talált az utolsó "negyed" kezdetén, méghozzá az a Gakpo volt eredményes, aki a párjával a napokban vesztette el gyermekét még terhesség közben. A Liverpool sztárja könnyeivel küzdött, miközben az összes csapattársa őt ünnepelte. A hosszabbítással együtt hátralévő bő húsz percben Marokkó támadott az egyenlítésért, de a holland kontrák legalább olyan veszélyesek voltak. A rendes játékidő hosszabbításának kezdetén Van Dijk mellől Diop fejesével az észak-afrikaiak hosszabbításra mentették a kieséses szakasz eddigi legszínvonalasabb és legkiegyenlítettebb meccsét.

A ráadásban mindkét csapat óvatosabbá vált és a tempó is visszaesett, ennek ellenére Rahimi ziccerbe került, de Verbruggen elképesztő bravúrral hárított. Ebben a periódusban Marokkó percekig eldugta a labdát a teljesen kimerültnek tűnő riválisa elől - a közönség minden passzt ollézással díjazott -, ugyanakkor korántsem volt kapura törő a játéka, így eseménytelenül peregtek a percek a hosszabbítás végéig.

Az idegek csatájában érződött, hogy mindkét fél játékosai feszületek, ugyanis a marokkói el-Ajnaui a keresztlécre bombázott, de Rahimi lövését is védte a holland kapus, csak aztán utóbbi véletlenül a sarkával behúzta a saját kapujába a labdát. A hollandoknál pedig Kluivert a jobb kapufát találta el, míg Timber mellé lőtt, ekkor viszont az észak-afrikaiak csapatkapitánya, Hakimi is a jobb kapufára lőtt. Az ötödik, utolsó párban aztán Bono kivédte Summerville lövését, Szaibari viszont higgadt maradt, így Marokkó folytathatja a nyolcaddöntőben.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Hollandiát is tizenegyesekkel búcsúztatták, Marokkó mehet tovább

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