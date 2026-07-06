Haaland kiejtette Brazíliát, Norvégia a legjobb 8 között a foci-vb-n

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Erling Haaland, a Manchester City sztárja a 79. percben fejjel szerzett vezetést, majd a rendes játékidő utolsó percében egy 17 méteres lövéssel megduplázta az előnyt, így a hetedik találatával utolérte a góllövőlista élén az argentin Lionel Messit és a francia Kylian Mbappét. A végeredményt a hosszabbítás tizedik percében Neymar állította be büntetőből.

Az öt vb-győzelmükkel rekorder és 1990 óta először a 16 között búcsúzó brazilok történetük során továbbra is nyeretlenek a norvégokkal szemben, ötödik meccsükön két döntetlen mellett harmadszor kaptak ki.

A történetük során először negyeddöntős skandinávok a nyolc között szombaton az angol–mexikói párharc győztesével találkoznak Miamiban.

Norvégia-–Brazília 2-1 (0-0) New York, MetLife Stadion, 80 663 néző, v.: Elfath (amerikai)

gólszerzők: Haaland (79., 90.), illetve Neymar (100.)

sárga lap: Neymar (96.)

Norvégia:

Nyland - Ryerson (Aursnes, 63.), Ajer, Heggem, Wolfe (Östigard, 95.) - Ödegaard, Berge, Berg - Sörloth (Bobb, a szünetben), Haaland, Nusa (Schjelderup, a szünetben)

Brazília:

Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos - Rayan (Danilo Santos, 68.), Guimaraes (Ederson, 79.), Casemiro, Martinelli (Neymar, 68.) - Cunha (Endrick, 58.), Vinícius Jr.

II. félidő:

79. perc: Schjelderup bal oldali beadását követően Gabrielt megelőzve Haaland hat méterről a kapu bal oldalába fejelt (1-0).

90. perc: Schjelderup ezúttal a tizenhatos előterében találta meg Haalandot, aki egy állítás után 17 méterről kilőtte a bal alsó sarkot (2-0).

98-100. perc: egy beívelés után Östigard könyökkel ütötte meg brazil ellenfelét, a megítélt büntetőt Neymar a kapu bal oldalába lőtte (2-1).

A skandinávok sokkal aktívabban kezdték a mérkőzést, sőt, Berg ugyan betalált, de az akció során Sörloth lesen kapta a labdát. Az első tíz percben szinte végig a norvégoknál volt a labda, ugyanakkor az első valamire való brazil akció - a videobíró segítségével - tizenegyest eredményezett, mert Ajer rossz ütemű becsúszása Cunhát találta el.

Guimaraes büntetőjét azonban Nyland balra vetődve kivédte.

Ez a jelenet nagyobb óvatosságra intette az európai csapatot, amely ugyan ezt követően is megbecsülte a labdát, de jóval kevésbé volt jellemző rá az előre játék, így egyáltalán nem forgott veszélyben Alisson kapuja. Ezzel szemben a dél-amerikaiak labdaszerzés és egy-egy megnyert párharc után sokkal gyorsabb és ígéretesebb akciókat vezettek, egyszer Vinícius már az ellenfél tizenhatosán szerelt, majd összejátszott Martinellivel, végül a lövését Nyland védte lábbal. A szünet előtti percekben Ödegaardnak volt két lövése, az elsőt blokkolták, a másodiknál Alisson védett.

A második félidőben Brazília teljesen visszahúzódott a saját térfelére, míg a kettős cserével frissítő norvégok békésen passzolgattak, de nem igazán törekedtek gólszerzésre, hogy elkerüljék a rivális gyors kontráit. Térfélcserét követően az első két helyzetet így is Brazília hagyta ki, miután Vinícius remekül ugratta ki a frissen beállt Endricket, aki viszont csúnyán a kapu mellé pörgetett, aztán Rayan lövését ütötte ki Nyland. A norvég csapat mindössze két veszélyes bal oldali beadást tudott felvonultatni az ivószünetig, a másodikról csak centikkel maradt le a becsúszó Haaland. A meccs ugyanabban a mederben csordogált továbbra is: norvég labdabirtoklási fölény, kontrára váró Brazília.

Végül előbbi türelemjátéka vezetett eredményre, mert

a harmadik bal oldali beadás már megtalálta Haalandot, aki fejjel nem is hibázott.

Bár Norvégia előnyben is viszonylag sokat birtokolta a labdát, mégis majdnem összejött az egyenlítés, mert egy védőről felpattanó labdát Nyland ujjheggyel tolt a bal kapufa mellé. A bravúrját a túloldalon nem tudta lemásolni Alisson, ugyanis Haaland hajszálpontos lövésével szemben tehetetlennek bizonyult. A hosszabbításban Norvégia magabiztosan őrizte az eredményt, csupán a ráadás legvégén büntetőből szépített Brazília, amelynek ez legfeljebb szépségtapaszt jelentett.