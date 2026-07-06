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EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 05: Erling Haaland #9 of Norway celebrates with teammates after scoring his teams second goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 05, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Al Bello/Getty Images)
Nyitókép: Al Bello

Haaland kiejtette Brazíliát, Norvégia a legjobb 8 között a foci-vb-n

Infostart / MTI

Erling Haaland két góljával Norvégia 2-1-re verte Brazíliát a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében. A brazilok sok helyzet mellett az első félidőben egy tizenegyest is kihagytak. A 100. percben Neymar újabb büntetőből szépített, amikor már nem volt tétje – a szupersztár világbajnokságon minden bizonnyal most utoljára lépett pályára.

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Erling Haaland, a Manchester City sztárja a 79. percben fejjel szerzett vezetést, majd a rendes játékidő utolsó percében egy 17 méteres lövéssel megduplázta az előnyt, így a hetedik találatával utolérte a góllövőlista élén az argentin Lionel Messit és a francia Kylian Mbappét. A végeredményt a hosszabbítás tizedik percében Neymar állította be büntetőből.

Az öt vb-győzelmükkel rekorder és 1990 óta először a 16 között búcsúzó brazilok történetük során továbbra is nyeretlenek a norvégokkal szemben, ötödik meccsükön két döntetlen mellett harmadszor kaptak ki.

A történetük során először negyeddöntős skandinávok a nyolc között szombaton az angol–mexikói párharc győztesével találkoznak Miamiban.

A skandinávok sokkal aktívabban kezdték a mérkőzést, sőt, Berg ugyan betalált, de az akció során Sörloth lesen kapta a labdát. Az első tíz percben szinte végig a norvégoknál volt a labda, ugyanakkor az első valamire való brazil akció - a videobíró segítségével - tizenegyest eredményezett, mert Ajer rossz ütemű becsúszása Cunhát találta el.

Guimaraes büntetőjét azonban Nyland balra vetődve kivédte.

Ez a jelenet nagyobb óvatosságra intette az európai csapatot, amely ugyan ezt követően is megbecsülte a labdát, de jóval kevésbé volt jellemző rá az előre játék, így egyáltalán nem forgott veszélyben Alisson kapuja. Ezzel szemben a dél-amerikaiak labdaszerzés és egy-egy megnyert párharc után sokkal gyorsabb és ígéretesebb akciókat vezettek, egyszer Vinícius már az ellenfél tizenhatosán szerelt, majd összejátszott Martinellivel, végül a lövését Nyland védte lábbal. A szünet előtti percekben Ödegaardnak volt két lövése, az elsőt blokkolták, a másodiknál Alisson védett.

A második félidőben Brazília teljesen visszahúzódott a saját térfelére, míg a kettős cserével frissítő norvégok békésen passzolgattak, de nem igazán törekedtek gólszerzésre, hogy elkerüljék a rivális gyors kontráit. Térfélcserét követően az első két helyzetet így is Brazília hagyta ki, miután Vinícius remekül ugratta ki a frissen beállt Endricket, aki viszont csúnyán a kapu mellé pörgetett, aztán Rayan lövését ütötte ki Nyland. A norvég csapat mindössze két veszélyes bal oldali beadást tudott felvonultatni az ivószünetig, a másodikról csak centikkel maradt le a becsúszó Haaland. A meccs ugyanabban a mederben csordogált továbbra is: norvég labdabirtoklási fölény, kontrára váró Brazília.

Végül előbbi türelemjátéka vezetett eredményre, mert

a harmadik bal oldali beadás már megtalálta Haalandot, aki fejjel nem is hibázott.

Bár Norvégia előnyben is viszonylag sokat birtokolta a labdát, mégis majdnem összejött az egyenlítés, mert egy védőről felpattanó labdát Nyland ujjheggyel tolt a bal kapufa mellé. A bravúrját a túloldalon nem tudta lemásolni Alisson, ugyanis Haaland hajszálpontos lövésével szemben tehetetlennek bizonyult. A hosszabbításban Norvégia magabiztosan őrizte az eredményt, csupán a ráadás legvégén büntetőből szépített Brazília, amelynek ez legfeljebb szépségtapaszt jelentett.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Haaland kiejtette Brazíliát, Norvégia a legjobb 8 között a foci-vb-n

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Haaland kiejtette Brazíliát, Norvégia a legjobb 8 között a foci-vb-n

Erling Haaland két góljával Norvégia 2-1-re verte Brazíliát a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében. A brazilok sok helyzet mellett az első félidőben egy tizenegyest is kihagytak. A 100. percben Neymar újabb büntetőből szépített, amikor már nem volt tétje – a szupersztár világbajnokságon minden bizonnyal most utoljára lépett pályára.
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