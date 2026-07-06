Haaland kiejtette Brazíliát, Norvégia a legjobb 8 között a foci-vb-n

Cikkünk frissül!
Erling Haaland, a Manchester City sztárja a 79. percben fejjel szerzett vezetést, majd a rendes játékidő utolsó percében egy 17 méteres lövéssel megduplázta az előnyt, így a hetedik találatával utolérte a góllövőlista élén az argentin Lionel Messit és a francia Kylian Mbappét. A végeredményt a hosszabbítás tizedik percében Neymar állította be büntetőből.
Az öt vb-győzelmükkel rekorder és 1990 óta először a 16 között búcsúzó brazilok történetük során továbbra is nyeretlenek a norvégokkal szemben, ötödik meccsükön két döntetlen mellett harmadszor kaptak ki.
A történetük során először negyeddöntős skandinávok a nyolc között szombaton az angol–mexikói párharc győztesével találkoznak Miamiban.
A skandinávok sokkal aktívabban kezdték a mérkőzést, sőt, Berg ugyan betalált, de az akció során Sörloth lesen kapta a labdát. Az első tíz percben szinte végig a norvégoknál volt a labda, ugyanakkor az első valamire való brazil akció - a videobíró segítségével - tizenegyest eredményezett, mert Ajer rossz ütemű becsúszása Cunhát találta el.
Guimaraes büntetőjét azonban Nyland balra vetődve kivédte.
Ez a jelenet nagyobb óvatosságra intette az európai csapatot, amely ugyan ezt követően is megbecsülte a labdát, de jóval kevésbé volt jellemző rá az előre játék, így egyáltalán nem forgott veszélyben Alisson kapuja. Ezzel szemben a dél-amerikaiak labdaszerzés és egy-egy megnyert párharc után sokkal gyorsabb és ígéretesebb akciókat vezettek, egyszer Vinícius már az ellenfél tizenhatosán szerelt, majd összejátszott Martinellivel, végül a lövését Nyland védte lábbal. A szünet előtti percekben Ödegaardnak volt két lövése, az elsőt blokkolták, a másodiknál Alisson védett.
A második félidőben Brazília teljesen visszahúzódott a saját térfelére, míg a kettős cserével frissítő norvégok békésen passzolgattak, de nem igazán törekedtek gólszerzésre, hogy elkerüljék a rivális gyors kontráit. Térfélcserét követően az első két helyzetet így is Brazília hagyta ki, miután Vinícius remekül ugratta ki a frissen beállt Endricket, aki viszont csúnyán a kapu mellé pörgetett, aztán Rayan lövését ütötte ki Nyland. A norvég csapat mindössze két veszélyes bal oldali beadást tudott felvonultatni az ivószünetig, a másodikról csak centikkel maradt le a becsúszó Haaland. A meccs ugyanabban a mederben csordogált továbbra is: norvég labdabirtoklási fölény, kontrára váró Brazília.
Végül előbbi türelemjátéka vezetett eredményre, mert
a harmadik bal oldali beadás már megtalálta Haalandot, aki fejjel nem is hibázott.
Bár Norvégia előnyben is viszonylag sokat birtokolta a labdát, mégis majdnem összejött az egyenlítés, mert egy védőről felpattanó labdát Nyland ujjheggyel tolt a bal kapufa mellé. A bravúrját a túloldalon nem tudta lemásolni Alisson, ugyanis Haaland hajszálpontos lövésével szemben tehetetlennek bizonyult. A hosszabbításban Norvégia magabiztosan őrizte az eredményt, csupán a ráadás legvégén büntetőből szépített Brazília, amelynek ez legfeljebb szépségtapaszt jelentett.