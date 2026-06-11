Piros lapok színezték ki a vb nyitómeccsét egy irgalmatlan nyitóünnepség után

A társházigazda Mexikó 2-0-ra legyőzte a Dél-afrikai Köztársaság csapatát a labdarúgó-világbajnokság csütörtöki nyitómérkőzésén, amelyen három piros lapot is kiosztott a játékvezető. A két válogatott történelmet írt, mivel másodszor játszott egymás ellen vb-nyitómeccset. A 2010-es dél-afrikai tornán 1-1-es döntetlennel zárult az összecsapásuk.

A Mexikóvárosban rendezett csütörtöki mérkőzésen végig a több mint 80 ezer néző által buzdított közép-amerikai együttes volt meggyőző fölényben, és korán vezetést szerzett, majd a második félidő derekán bebiztosította a sikerét. A dél-afrikaiak közül a második félidőben két játékost is kiállított a brazil játékvezető, aki aztán a ráadásban az egyik mexikói futballistát is piros lappal büntette.

Ami a részleteket illeti, a mérkőzést megelőzően a teltházas Azték Stadionban látványos megnyitó ünnepségre került sor, amelynek fő zenei fellépője a kolumbiai Shakira volt, de számos latin-amerikai énekes is színpadra lépett. Az előadást tradicionális viseletbe öltözött táncosok színesítették, Shakira pedig a vb hivatalos dalát, a "Dai dai" című szerzeményét adta elő. A mexikóvárosi aréna az első olyan létesítmény, amely a harmadik vb-n ad otthont mérkőzéseknek, mert az 1970-es és az 1986-as tornán is voltak itt találkozók.

A világbajnokságok történetében először van három házigazdája az eseménynek, s az első kanadai, valamint egyesült államokbeli meccsek előtt külön megnyitókat tartanak: pénteken Torontóban Michael Bublé és Alanis Morissette, Inglewoodban pedig az amerikai popsztár, Katy Perry lesz a sztárfellépő.

A nyitómérkőzést nagy lendülettel és magabiztosan kezdte a mexikói együttes, amelynek csupán kilenc percre volt szüksége ahhoz, hogy megszerezze a vezetést. A dél-afrikaiak ritkán jártak az ellenfél térfelén és ezekben a periódusokban sem tudtak igazán komoly veszélyt jelenteni a házigazda kapujára. Az első félidő jelentős mexikói mezőnyfölényt hozott, sőt, a közép-amerikai együttes nem sokkal a szünet előtt az első gólt szerző Quinones révén a kapufát is eltalálta, így összességében megérdemelt volt az előnye.

Fordulás után nagyon hamar emberhátrányba került a dél-afrikai válogatott, mivel Sithole gólhelyzetben akadályozta szabálytalanul Gutierrezt. A kiállítást követő szabadrúgásból még nem szerezte meg a második gólját Mexikó, de a játék képe alapján csak idő kérdése volt, hogy mikor duplázza meg az előnyt Javier Aguirre szövetségi kapitány együttese. Az afrikaiak cserékkel próbáltak frissíteni, ezekre percekkel később a folyamatosan támadó mexikóiak is reagáltak, majd a negyedik vb-jén első gólját szerző Jimenez volt eredményes fejjel. A kétgólos hátrányból már végképp nem volt visszaút a dél-afrikai csapat számára, amelynek a sorsa egy újabb kiállítás miatt percekkel a lefújás előtt végleg megpecsételődött, és ezen az sem segített, hogy a hosszabbításban Mexikó is megfogyatkozott.

Eredmény, A csoport, 1. forduló:

Mexikó - Dél-afrikai Köztársaság 2-0 (1-0)

Mexikóváros, Azték Stadion, 80 824 néző, v: Sampaio (brazil)

gólszerzők: Quinones (9.), Jimenez (67.)

piros lap: Montes (92.), illetve Sithole (49.), Zwane (84.)

sárga lap: Gutierrez (23.), illetve Mokoena (17.), Sibisi (74.)