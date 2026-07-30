A java csak most jön: fokozódik a kánikula, csak két vármegyére nem adtak ki figyelmeztetést

Egy nagy kiterjedésű anticiklon alakítja időjárásunkat, melynek áramlásában a következő napok során délnyugat irányából egyre melegebb, forróbb levegő érkezik a Kárpát-medencébe is.

Zömmel derült vagy felhőtlen, csapadékmentes időben lesz részünk. A délies szél a Dunántúl északi felén időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.

A HungaroMet első- és másodfokú figyelmeztetéseket adott ki az ország legnagyobb részére a magas középhőmérséklet miatt, előbbiekben a napi középhőmérsékle A napi középhőmérséklet 25, utóbbiakban 27 Celsius-fok felett alakulhat. Mindössze két vármegye maradt zölden a térképen.

A következő napokban is nagyrészt száraz, csapadékmentes idő várható, esetleg az északi, északnyugati határvidékre sodródhat be csapadékgóc, illetve némi felhőzet – derül ki a HungaroMet videós előrejelzéséből.

A jövő hét közepéig biztosan velünk marad a kánikula.