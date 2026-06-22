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Az argentin Nahuel Molina (j) és az osztrák Konrad Laimer a 2026-os labdarúgó-világbajnokság J csoportja második fordulójának Argentína-Ausztria mérkõzésén a dallasi AT&T Stadionban 2026. június 22-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Jeffrey McWhorter

Történelmi Messi-gólokkal biztosította helyét a legjobb 32 között a címvédő

Infostart / MTI

A címvédő argentin labdarúgó-válogatott Lionel Messi rekordot jelentő 17., majd a hosszabbításban szerzett 18. világbajnoki góljával 2–0-ra legyőzte Ausztriát a J csoport második fordulójának hétfői mérkőzésén, ezzel biztosította helyét a legjobb 32 között.

Gyorsan vezetést szerezhetett volna a dél-amerikai gárda, miután a Lautaro Martínezzel szemben elkövetett szabálytalanság miatt hosszas VAR-vizsgálat után büntetőt ítélt az egyiptomi játékvezető. Lionel Messi már a kilencedik percben a vb-történet legeredményesebb játékosa lehetett volna, azonban a bal kapufa mellé lőtt, ez volt az első kihagyott tizenegyes ezen a tornán.

A folyatásban is Messi volt a főszereplő, két nagy helyzete is kimaradt, előbb Alaba kis híján öngólt szerezve szabadított fel előle, majd szinte a gólvonalról rúgták ki a labdáját. A jég azonban a 38. percben megtört, ráadásul egy „klasszikus” Messi-góllal, egy balról érkező beadást belsőzött a jobb alsóba.

A fordulást követően már jóval többet próbálkozott az osztrák együttes, de igazán nagy helyzetet nem tudott kialakítani. Az argentinok játéka a magabiztos labdajáratásra épült, ekkor már azonban korántsem futballoztak annyira gólra törően, mint az első játékrészben.

Az argentinok egy szöglet után kis híján megduplázták előnyüket – Nico González bólintott nem sokkal mellé –, a hajrára viszont átadták a területet riválisuknak, akinek csak egyetlen helyzete volt, a 93. percben Wimmer csúsztatott a kapufa mellé.

A dél-amerikaiak a 95. percben megkontrázták ellenfelüket, Julian Álvarez még kihagyta a ziccert, a labda Messi elé került, és három osztrák védő szorításában a kapuba lőtt, lezárva ezzel az összecsapást.

Az argentinok vasárnap Jordánia ellen zárják a csoportkört, míg az osztrákok Algéria ellen harcolhatják ki a továbbjutást.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Történelmi Messi-gólokkal biztosította helyét a legjobb 32 között a címvédő

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