ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.71
usd:
317.58
bux:
145080.86
2026. július 30. csütörtök Judit, Xénia
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy autó fényszórói a sötétben egy úton / Vehicle headlights on a dark rural road
Nyitókép: Douglas Sacha/Getty Images

Furcsa autós szokások: a fényszóróvillantás például minden országban mást jelent

Infostart

Országonként mások a vezetési szokások és „íratlan szabályok” az utakon, és egy-egy gesztus mást jelenthet.

A vezess.hu készített egy nagy összefoglalót a vezetési szokásokról. Eszerint Magyarországnak is megvannak a maga jellegzetes közlekedési szokásai: a kamionosok például gyakran irányjelzővel segítik az előzésre készülőket, az autósok sokszor nyomogatják hálából a vészvillogót.

Romániában például a fényszóró felvillantása szinte „önálló nyelvnek” számít. A szokásos figyelmeztetéseken vagy a félrehúzódásra való felszólításon túl a villogtatás üdvözlés is lehet, például ha két kamionos vagy taxis halad el egymás mellett. Egy ritka vagy különleges autó láttán az elismerés kifejezésére is szolgálhat. A hosszan tartó, agresszív villogás a káromkodást is helyettesítheti...

Az Egyesült Királyságban a távolsági fényszóró felvillantása szinte kizárólag az előzékenység és az együttműködés jele.

Finnországban, Lappföldön a szemből érkező autó villogása többnyire arra figyelmeztet, hogy rénszarvas van az úton.

Egy másik gyakori jelzés Európa-szerte a duda, amelyet általában a közvetlen veszély esetén alkalmaznak.

Sok országban akkor is dudálnak, amikor elfogy a türelem

– így próbálják nyomatékosan indulásra ösztönözni a másik autóst. Horvátország, Románia és Franciaország vidéki területein azonban egy rövid dudaszó azt is jelentheti: „Szia, szomszéd!” Spanyolországban az autósok gyakran a kürttel jelzik, ha ismerőst vagy családtagot látnak az úton.

Franciaországban és Portugáliában teljesen megszokott, hogy valaki a barátja házához érve csengetés helyett dudál. Ezzel szemben a brit autósok az indokolatlan dudálást többnyire agresszív és udvariatlan közlekedési magatartásnak tartják.

Általánosságban elmondható, hogy

Észak-Európában a közúti kommunikáció többnyire visszafogott és célratörő, míg a dél-európai és balkáni országok autósai jóval kifejezőbben kommunikálnak: a fényjelzéseket, a dudát és a kézmozdulatokat is gyakran használják.

Vannak Európa-szerte ismert és elfogadott szokások is. Magyarországon, Litvániában, Lengyelországban, Szlovákiában, Csehországban, Romániában, Horvátországban és több más közép- és kelet-európai országban például a vészvillogó rövid felkapcsolásával mondanak köszönetet egymásnak az autósok.

A felemelt kéz Európa-szerte a köszönet általánosan elfogadott jele, de Németországban jogi következményei is lehetnek annak, ha valaki a középső ujját mutatja egy másik autósnak: feljelentés esetén pénzbírságot is kiszabhatnak rá.

A duda használata sem mindig a veszélyre való figyelmeztetést vagy a türelmetlenséget fejezi ki. Ha feldíszített autókból álló konvoj halad végig a városon hosszan tartó, hangos dudálás közepette, az csak egyet jelenthet: esküvő van. Csehországban, Szlovákiában, Szerbiában, Magyarországon, Lengyelországban, Romániában, Litvániában és Lettországban ez teljesen elfogadott, és nem számít agresszív viselkedésnek. Szerbiában ugyanakkor balszerencsésnek tartják, ha valaki netán besorol a nászmenetbe.

Olaszországban, Spanyolországban, Portugáliában és Romániában a nagyobb sportesemények után vagy tüntetéseken gyakran dudálással fejezik ki az örömüket és a támogatásukat.

A távolsági fényszóró felvillantása a legelterjedtebb és legegyértelműbb »néma« figyelmeztetés, amellyel rendőri ellenőrzésre, sebességmérő kamerára, balesetre vagy az úton található akadályra hívják fel egymás figyelmét az autósok. Szinte egész Európában széles körben alkalmazzák. Olaszországban azonban a rendőri ellenőrzésre való ilyen figyelmeztetést szigorúan tiltja a törvény.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Furcsa autós szokások: a fényszóróvillantás például minden országban mást jelent

kresz

autózás

vezetési szokások

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Túlzás nélkül életveszélyessé vált a szárazság – „Akár a forró kipufogógáz is meggyújthatja a száraz aljnövényzetet”

Túlzás nélkül életveszélyessé vált a szárazság – „Akár a forró kipufogógáz is meggyújthatja a száraz aljnövényzetet”
Nyomatékosan kéri a katasztrófavédelem: senki semmilyen körülmények között ne gyújtson tüzet, ne hagyjon a napon fém- vagy üveghulladékot, járó motorral ne álljon meg aljnövényzet közelében, a mezőgazdasági munkások pedig bírják ki dohányzás nélkül, továbbá munkagépeiket folyamatosan tisztítsák, mert a növényi zúzalék rendkívül gyúlékony. Már emberéletet is követelt egy ártatlannak indult kerti rőzseégetés. Mukics Dániel katasztrófavédelmi szóvivőt az InfoRádió kérdezte.
 

Több mint egy napja küzdenek a lángokkal Százhalombattánál, és még nem látszik a vége

Magyar Péter: krízisterv készül nagyvállalatok energiafogyasztásának időszakos korlátozására

Magyar Péter: krízisterv készül nagyvállalatok energiafogyasztásának időszakos korlátozására

A paksi atomeromű 3. blokkjának leállítása után, a hőségriadó csütörtöki életbe lépése előtt osztott meg információkat a lakossággal a kormányfő.
 

Magyar Péterre önmaga a legveszélyesebb? Értékelés és kormányfői válasz

Magyar Péter harmadszor került konfliktusba a Ház tiszás vezetésével

Egy tiszás képviselő mentelmi jogát függesztené fel a bizottság

VIDEÓ
Forró ősz az olajpiacon. Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Árad, tetőzik, vagy apad a Tisza? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.30. csütörtök, 18:00
Hack Péter
jogász, az ELTE emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rossz hírt kapott a Nyugat a rettegett Oresnyik rakéta szétszedésével, Druzskivkát ostromolják az oroszok – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Rossz hírt kapott a Nyugat a rettegett Oresnyik rakéta szétszedésével, Druzskivkát ostromolják az oroszok – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Az orosz Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta szinte teljesen külföldi alkatrészek nélkül készül, a komponensek egy részét pedig Fehéroroszországban gyártják – közölte Vlagyiszlav Vlaszjuk, az ukrán elnök szankciós politikáért felelős tanácsadója az RBK cikke szerint. A RIA Novosztyi az orosz Dél csapatcsoportosítás közleményére hivatkozva az írta, hogy az orosz erők a donyecki régióban behatoltak a Kramatorszktól délre fekvő Druzskivka városába. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
900 ezres fizetést ad átlagosan hazánk egyik legnagyobb vállalata: rengeteg embert keresnek, sok álláshoz tapasztalat sem kell

900 ezres fizetést ad átlagosan hazánk egyik legnagyobb vállalata: rengeteg embert keresnek, sok álláshoz tapasztalat sem kell

Ennyit lehet keresni 2026-ban a Boschnál: íme a friss adatok a létszámról és a bérekről.

BBC
Business Sport Travel Science
US launches 'heavy' strikes on Iran after attempted attack on American troops

US launches 'heavy' strikes on Iran after attempted attack on American troops

The US military said the strikes were in response to Iran firing missiles at US forces in the Middle East on Tuesday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 30. 06:14
Életbe lépett a legmagasabb fokozatú hőségriasztás
2026. július 30. 06:13
Itt a változás, folytatódik a váratlan tendencia a benzinkutakon
×
×