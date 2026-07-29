Áfacsökkentésről tett bejelentést Kármán András

A pénzügyminiszter a Facebookon azt írta, hogy jelenleg másfél millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt, az előző kormányzat rezsicsökkentő politikájának mégsem volt része az ő hatékony és általános támogatásuk. Az érintett háztartások kimaradtak az áram- vagy gázfogyasztáson alapuló támogatásokból. Úgy látja, hogy a meghirdetett kormányzati vagy önkormányzati programok, valamint az önkormányzatok belügyminisztériumi pályázati lehetősége, hogy támogassák a rászoruló családokat, nem jelentettek megfelelő megoldást.

Ezért bejelentése szerint

a kormány bevonja a tűzifával fűtő családokat a rezsicsökkentésbe azzal, hogy az eddigi 27 százalékos áfát 5 százalékra csökkenti ősztől.

A döntés megszületett, a részletekről később számolnak be – tette hozzá.