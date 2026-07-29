Véget érhet a napelemes aranykor Németországban

A tervek szerint 2027-től az új, kis teljesítményű háztartási napelemes rendszerek már nem részesülnek tartós, garantált betáplálási támogatásban, miközben a megújulóenergia-termelés bővítését szorosabban összehangolják a villamosenergia-hálózat fejlesztésével.

Katherina Reiche gazdasági miniszter szerint a reform "paradigmaváltást" jelent: megszűnik az a rendszer, amelyben az állam hosszú távon garantált támogatást nyújtott a megújulóenergia-termelőknek. A kormány célja az állami kiadások mérséklése, a hálózat hatékonyabb működtetése és a villamosenergia-rendszer költségeinek csökkentése.

A kabinet által elfogadott javaslat szerint az új, 25 kilowatt alatti háztartási napelemes rendszerek 2027-től már nem kapnak húsz évre szóló, fix átvételi díjat. A háztartásoknak az átmeneti időszakot követően a fel nem használt villamos energiát közvetlenül kell értékesíteniük a villamosenergia-piacon. A tervezet ugyanakkor hároméves átmeneti támogatással és további négy évig igénybe vehető értékesítési bónusszal segítené az új rendszerre való átállást.

A reform másik pillére a villamosenergia-hálózat fejlesztése. A kormány össze kívánja hangolni a megújuló kapacitások bővítését a hálózatfejlesztéssel, mivel jelenleg több térségben a hálózat nem képes befogadni a megtermelt áramot, ezért rendszeresen korlátozni kell a szélerőművek és naperőművek termelését. A hálózati szűk keresztmetszetekkel érintett térségekben új szabályozást vezetnének be a termelés irányítására, miközben a hálózatüzemeltetőket a hálózat gyorsabb fejlesztésére köteleznék.

A német kormány továbbra is fenntartja azt a célt, hogy 2030-ra a villamosenergia-termelés 80 százaléka megújuló forrásból származzon, ugyanakkor a támogatási rendszert költséghatékonyabbá kívánja tenni. A gazdasági minisztérium szerint a megújuló energiák technológiailag már kellően fejlettek ahhoz, hogy nagyobb pénzügyi felelősséget viseljenek, és alkalmazkodjanak a villamosenergia-rendszer működési igényeihez.

A tervezetet éles bírálatok érték a környezetvédő szervezetek és a megújulóenergia-iparág részéről. A Deutsche Umwelthilfe szerint az intézkedések lassítják az energiatermelés zöld átállását, míg a napenergia-ipar jelentős beruházás-visszaeséstől tart. A megújulóenergia-szövetség szerint

a változások több tízmilliárd eurónyi beruházást sodorhatnak veszélybe, és munkahelyek százezreit érinthetik.

Az ipari érdekképviseletek ezzel szemben üdvözölték a reformot. A Német Iparszövetség (Bundesverband der Deutschen Industrie) szerint az EEG módosítása és a hálózati csomag régóta szükséges lépés egy hatékonyabb és versenyképesebb energiarendszer kialakításához, míg a vegyipari szövetség úgy vélte, hogy a megújuló energia korábbi, gyors bővítése túl magas rendszerköltségeket és hálózatfejlesztési igényeket eredményezett.

A jogszabálytervezetekről még a Bundestagnak is döntenie kell, emellett az Európai Bizottság jóváhagyása is szükséges, mivel a jelenlegi támogatási rendszer uniós engedélye 2026 végén lejár.