ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.97
usd:
313.12
bux:
140857.32
2026. július 15. szerda Henrik, Roland
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
ATLANTA, GEORGIA - JULY 15: Lautaro Martinez #22 of Argentina celebrates with Lionel Messi #10 after scoring the teams second goal during the FIFA World Cup 2026 Semi Final match between England and Argentina at Atlanta Stadium on July 15, 2026 in Atlanta, Georgia. (Photo by Patrick Smith - FIFA/FIFA via Getty Images)
Nyitókép: Patrick Smith - FIFA/FIFA via Getty Images

Sokkoló végjáték: Argentína kivégezte az angol reményeket

Infostart / MTI

A címvédő argentin válogatott hátrányba került a második félidő elején, végül azonban 2–1-re legyőzte az angol csapatot szerdán a labdarúgó-világbajnokság atlantai elődöntőjében.

A futball szépségeiből nem sokat lehetett felfedezni az első játékrészben, mert eléggé egysíkú játékot választott mindkét csapat. Nagyjából három-négy passz után ugyanis érkezett az ellenfél, és buktatta a labdát birtokló játékost, ráadásul a játékvezető rendre csak szóban figyelmeztette a szabálytalankodókat. A feszültség a játék rovására ment, s bár az angolok próbáltak néhány támadást vezetni, kapura lövésig nem jutottak el. Leginkább Jude Bellingham bánta a szigorú őrizetet, a Real Madrid játékosa rendre a gyepen találta magát, mert ha átjutott egy, legfeljebb két argentinon, utána feltartóztatták. Igaz az argentinok még ennyit sem mutattak a tudásukból, mindössze egy távoli Enzo Fernández-lövés jelentette a legnagyobb veszélyt az ellenfél kapujára.

A szünet után aktívabban kezdtek az argentinok, Julián Álvarez kétszer is helyzetbe került, de nem sikerült bevennie Jordan Pickford kapuját. Mielőtt azonban felbátorodtak volna a dél-amerikaiak, Anthony Gordon megszerezte a vezetést az angoloknak.

Atlanta, 2026. július 15. Az angol Anthony Gordon ünnepel gólja után a 2026-os labdarúgó-világbajnokság elõdöntõjében játszott Anglia-Argentína mérkõzésen az atlantai Mercedes-Benz Stadionban 2026. július 15-én. MTI/EPA/Ronald Wittek
Atlanta, 2026. július 15. Az angol Anthony Gordon ünnepel gólja után a 2026-os labdarúgó-világbajnokság elõdöntõjében játszott Anglia-Argentína mérkõzésen az atlantai Mercedes-Benz Stadionban 2026. július 15-én. MTI/EPA/Ronald Wittek

A gól jót tett a színvonalnak, mert a két csapat elkezdett a játékkal foglalkozni, különösen a címvédő ritmusváltása volt érzékelhető. Előbb a csereként pályára lépett Nico González fejesénél Pickford mentett a gólvonalon, majd Alexis Mac Allister ugyancsak fejjel próbálkozott, de a labda a jobb kapufáról pattant vissza. Az angol válogatott a vezetés megszerzését követően teljesen visszahúzódott a tizenhatosa elé, a hajrában pedig már öt védővel próbálta tartani az eredményt, de nem sikerült kihúznia, mert Enzo Fernández egyenlített. Sőt a háromszoros vb-győztes nem állt le, Mac Allister még egyszer eltalálta a kapufát, a kilencperces ráadás elején Lautaro Martínez fejese viszont már a vb-döntőbe jutást jelentette a címvédőnek.

Atlanta, 2026. július 15. Az argentin Enzo Fernández örül egyenlítõ góljának a 2026-os labdarúgó-világbajnokság elõdöntõjében játszott Anglia-Argentína mérkõzésen az atlantai Mercedes-Benz Stadionban 2026. július 15-én. MTI/EPA/Will Oliver
Atlanta, 2026. július 15. Az argentin Enzo Fernández örül egyenlítõ góljának a 2026-os labdarúgó-világbajnokság elõdöntõjében játszott Anglia-Argentína mérkõzésen az atlantai Mercedes-Benz Stadionban 2026. július 15-én. MTI/EPA/Will Oliver

Argentína a hatodik vb-elődöntőjét játszotta, s valamennyit megnyerte, míg Anglia hatvan év után juthatott volna újra világbajnoki döntőbe.

Az argentin válogatott vasárnap 21 órakor Spanyolországgal játszik a New York-i döntőben, míg az angolok egy nappal korábban, 23 órától Miamiban a harmadik helyért lépnek pályára a franciák ellen.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Foci-vb 2026    Sokkoló végjáték: Argentína kivégezte az angol reményeket

labdarúgás

anglia

argentína

világbajnokság

foci-vb 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Miért van szüksége a Fidesznek politikai félfordulatra? Németh Zsolt, Inforádió, Aréna
Hungaroring: telt ház és verhetetlen ár/érték arány. Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Honnan lesz pénz a választási ígéretekre? Palócz Éva, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.16. csütörtök, 18:00
Bóna Szabolcs
agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pluszban zártak az amerikai tőzsdék

Pluszban zártak az amerikai tőzsdék

A részvénypiaci hangulat jelenleg rendkívül törékeny, az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus újabb fordulata befolyásolja elsősorban most a tőzsdéket; ezen felül a negyedéves gyorsjelentések is hozzátesznek valamennyit a képhez, bár ez inkább a tengerentúli piacokra igaz. Az Iránnal szembeni újabb amerikai csapások és a tengeri blokád hatására gyengén alakult a kereskedés ma Európában, ez alól a magyar tőzsde sem volt kivétel. Az USA-ban a chipgyártókra, félvezető-gyártókra komoly nyomás nehezedett, de az indexek ezt könnyen ledolgozták, a három nagy pluszban zárt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Folytatódik az angol pokoljárás: kiengedték a győzelmet a kezükből, Argentína játszhat a vb-döntőben

Folytatódik az angol pokoljárás: kiengedték a győzelmet a kezükből, Argentína játszhat a vb-döntőben

Gordon ugyan még vezetést szerzett Angliának, de a csattanót Fernández és Martínezhozták: a címvédő argentinok ott vannak a fináléban.

BBC
Business Sport Travel Science
England suffer World Cup semi-final heartbreak with loss to Argentina - watch reaction

England suffer World Cup semi-final heartbreak with loss to Argentina - watch reaction

Watch and follow reaction as England miss out on a first men's World Cup final in 60 years after defeat by Argentina.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 15. 22:15
A költségvetésről szóló törvény módosításáról is szó lesz jövő héten az Országgyűlés újabb rendkívüli ülésén – a nap hírei
2026. július 15. 20:45
Magyar Péter: már új párt alapításáról is szó van, a Fidesz elindult a megszűnés útján
×
×