Sokkoló végjáték: Argentína kivégezte az angol reményeket

A futball szépségeiből nem sokat lehetett felfedezni az első játékrészben, mert eléggé egysíkú játékot választott mindkét csapat. Nagyjából három-négy passz után ugyanis érkezett az ellenfél, és buktatta a labdát birtokló játékost, ráadásul a játékvezető rendre csak szóban figyelmeztette a szabálytalankodókat. A feszültség a játék rovására ment, s bár az angolok próbáltak néhány támadást vezetni, kapura lövésig nem jutottak el. Leginkább Jude Bellingham bánta a szigorú őrizetet, a Real Madrid játékosa rendre a gyepen találta magát, mert ha átjutott egy, legfeljebb két argentinon, utána feltartóztatták. Igaz az argentinok még ennyit sem mutattak a tudásukból, mindössze egy távoli Enzo Fernández-lövés jelentette a legnagyobb veszélyt az ellenfél kapujára.

A szünet után aktívabban kezdtek az argentinok, Julián Álvarez kétszer is helyzetbe került, de nem sikerült bevennie Jordan Pickford kapuját. Mielőtt azonban felbátorodtak volna a dél-amerikaiak, Anthony Gordon megszerezte a vezetést az angoloknak.

Atlanta, 2026. július 15. Az angol Anthony Gordon ünnepel gólja után a 2026-os labdarúgó-világbajnokság elõdöntõjében játszott Anglia-Argentína mérkõzésen az atlantai Mercedes-Benz Stadionban 2026. július 15-én. MTI/EPA/Ronald Wittek

A gól jót tett a színvonalnak, mert a két csapat elkezdett a játékkal foglalkozni, különösen a címvédő ritmusváltása volt érzékelhető. Előbb a csereként pályára lépett Nico González fejesénél Pickford mentett a gólvonalon, majd Alexis Mac Allister ugyancsak fejjel próbálkozott, de a labda a jobb kapufáról pattant vissza. Az angol válogatott a vezetés megszerzését követően teljesen visszahúzódott a tizenhatosa elé, a hajrában pedig már öt védővel próbálta tartani az eredményt, de nem sikerült kihúznia, mert Enzo Fernández egyenlített. Sőt a háromszoros vb-győztes nem állt le, Mac Allister még egyszer eltalálta a kapufát, a kilencperces ráadás elején Lautaro Martínez fejese viszont már a vb-döntőbe jutást jelentette a címvédőnek.

Atlanta, 2026. július 15. Az argentin Enzo Fernández örül egyenlítõ góljának a 2026-os labdarúgó-világbajnokság elõdöntõjében játszott Anglia-Argentína mérkõzésen az atlantai Mercedes-Benz Stadionban 2026. július 15-én. MTI/EPA/Will Oliver

Argentína a hatodik vb-elődöntőjét játszotta, s valamennyit megnyerte, míg Anglia hatvan év után juthatott volna újra világbajnoki döntőbe.

Az argentin válogatott vasárnap 21 órakor Spanyolországgal játszik a New York-i döntőben, míg az angolok egy nappal korábban, 23 órától Miamiban a harmadik helyért lépnek pályára a franciák ellen.