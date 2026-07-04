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A kolumbiai Luis Díaz ünnepel gólja után a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntõjébe jutásért játszott Kolumbia-Ghána mérkõzésen a Kansas City-i Arrowhead Stadionban 2026. július 3-án. A találatot les miatt érvénytelenítették.
Nyitókép: Amy Kontras

Kolumbia legyőzte Ghánát, ezzel teljes a nyolcaddöntő mezőnye a foci-vb-n

Infostart / MTI

A kolumbiai válogatott 1-0-ra legyőzte a ghánai csapatot pénteken a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőbe jutásért rendezett mérkőzésén Kansas Cityben. A kolumbiaiak a 16 között kedden Svájccal találkoznak Vancouverben.

A meccset Jhon Arias 14. percben lőtt találata döntötte el a végig jobban és veszélyesebben futballozó dél-amerikaiak javára.

A Kansas City Chiefs stadionja a szokásos piros helyett ezúttal szinte teljesen sárgába borult a kolumbiai szurkolóktól, a csapatok viszont óvatosan kezdtek, mindkét fél ismerkedett az ellenfelével. Ugyancsak közös volt, hogy már az első negyedórában cserélnie kellett mindkét szövetségi kapitánynak sérülés miatt, Kolumbia a támadói közül Cordobát, míg Ghána a védői közül Senayát vesztette el. A különbséget az jelentette, hogy a labdát többet birtokló dél-amerikaiak az első helyzetüket gólra váltották, egy jobbról érkező beadást Arias lőtt belsővel a bal alsó sarokba.

Kolumbia az ivószünetig meddő mezőnyfölényben játszott komoly helyzetek nélkül, viszont a pihenő jót tett az afrikai csapatnak, mert átvette az irányítást, viszont a területet átengedő dél-amerikaiak a labdaszerzéseket követően gyors és hatékony ellentámadásokat vezettek, melyekben több veszély rejlett, mint a rivális lassú és körülményes akcióiban. Az első félidő úgy ért véget, hogy Vargasnak nem volt védenivalója, míg a túloldalon a ghánai hálóőrnek volt nagy védése a bekapott gól mellett.

A második félidőt nagyon jól kezdte Kolumbia, amely igyekezett eldönteni a továbbjutás kérdését, de Puerta lövését látványos vetődéssel védte Zigi, Diaz találatát pedig les miatt érvénytelenítették, majd Diaz ziccerét ismét a ghánai kapus hárította. Negyedóra után ismét visszavett a tempóból a dél-amerikai gárda, így újra a gyors kontrákra épített, a védekezéséről pedig közben mindent elárult, hogy Ghánának továbbra sem volt kaput eltaláló kísérlete. Az afrikaiak a hajrában sem tudtak újítani, így Kolumbia viszonylag könnyedén őrizte meg minimális előnyét a lefújásig, sőt, nagyobb különbséggel is győzhetett volna, ha nem véd újra nagyot Sanchez fejesénél Ati Zigi.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Kolumbia legyőzte Ghánát, ezzel teljes a nyolcaddöntő mezőnye a foci-vb-n

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Kolumbia legyőzte Ghánát, ezzel teljes a nyolcaddöntő mezőnye a foci-vb-n

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