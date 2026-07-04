Kolumbia legyőzte Ghánát, ezzel teljes a nyolcaddöntő mezőnye a foci-vb-n

A meccset Jhon Arias 14. percben lőtt találata döntötte el a végig jobban és veszélyesebben futballozó dél-amerikaiak javára.

Kolumbia–Ghána 1-0 (1-0) Kansas City, Arrowhead Stadion, 69 045 néző, v.: Turpin (francia)

gólszerző: Arias (14.)

sárga lap: Arias (12.), Rios (78.), illetve Yirenkyi (49.), Fatawu (66.), Seidu (76.)

Kolumbia:

Vargas - Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica - Arias (Quintero, 73.), Lerma, Puerta - Rodriguez (Rios, a szünetben), Cordoba (Suarez, 8.), Diaz (Campaz, 90.)

Ghána:

Ati Zigi - Senaya (Seidu, 13.), Luckassen, Opoku, Mensah - Partey - I. Williams (Fatawu, 62.), Yirenkyi (Adu, 79.), Sibo (Owusu, 62.), Semenyo - Ayew (Nuamah, 79.)

A Kansas City Chiefs stadionja a szokásos piros helyett ezúttal szinte teljesen sárgába borult a kolumbiai szurkolóktól, a csapatok viszont óvatosan kezdtek, mindkét fél ismerkedett az ellenfelével. Ugyancsak közös volt, hogy már az első negyedórában cserélnie kellett mindkét szövetségi kapitánynak sérülés miatt, Kolumbia a támadói közül Cordobát, míg Ghána a védői közül Senayát vesztette el. A különbséget az jelentette, hogy a labdát többet birtokló dél-amerikaiak az első helyzetüket gólra váltották, egy jobbról érkező beadást Arias lőtt belsővel a bal alsó sarokba.

Kolumbia az ivószünetig meddő mezőnyfölényben játszott komoly helyzetek nélkül, viszont a pihenő jót tett az afrikai csapatnak, mert átvette az irányítást, viszont a területet átengedő dél-amerikaiak a labdaszerzéseket követően gyors és hatékony ellentámadásokat vezettek, melyekben több veszély rejlett, mint a rivális lassú és körülményes akcióiban. Az első félidő úgy ért véget, hogy Vargasnak nem volt védenivalója, míg a túloldalon a ghánai hálóőrnek volt nagy védése a bekapott gól mellett.

A második félidőt nagyon jól kezdte Kolumbia, amely igyekezett eldönteni a továbbjutás kérdését, de Puerta lövését látványos vetődéssel védte Zigi, Diaz találatát pedig les miatt érvénytelenítették, majd Diaz ziccerét ismét a ghánai kapus hárította. Negyedóra után ismét visszavett a tempóból a dél-amerikai gárda, így újra a gyors kontrákra épített, a védekezéséről pedig közben mindent elárult, hogy Ghánának továbbra sem volt kaput eltaláló kísérlete. Az afrikaiak a hajrában sem tudtak újítani, így Kolumbia viszonylag könnyedén őrizte meg minimális előnyét a lefújásig, sőt, nagyobb különbséggel is győzhetett volna, ha nem véd újra nagyot Sanchez fejesénél Ati Zigi.