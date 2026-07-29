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Nyitókép: Unsplash

Indul „Az iskolapadtól az első munkahelyig” program

Infostart / MTI

Tehetséggondozó programot indít az iparkamara.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) tehetséggondozó programot indít, amely segíti a hátrányos helyzetű fiatalokat bent maradni az iskolában, gyakorlati tudást és vállalkozói mintát ad, és kaput nyit a munka világába – közölte a köztestület.

A tájékoztatás szerint az „Az iskolapadtól az első munkahelyig” program a 2026/2027-es tanévben tesztjelleggel indul, és a területi kamarák hálózatán keresztül országossá bővülhet.

A program egymásra épülő három elemből áll, tanulmányi ösztöndíjból, vállalkozói mentorálásból és negyedévente megrendezett ötletversenyből.

A program részletei és a fiataloknak szóló pályázati felhívás várhatóan ősszel jelenik meg a kamara felületein.

A programról bővebben itt olvashat.

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Kezdőlap    Gazdaság    Indul „Az iskolapadtól az első munkahelyig” program

iparkamara

mkik

tehetséggondozás

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