Indul „Az iskolapadtól az első munkahelyig” program

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) tehetséggondozó programot indít, amely segíti a hátrányos helyzetű fiatalokat bent maradni az iskolában, gyakorlati tudást és vállalkozói mintát ad, és kaput nyit a munka világába – közölte a köztestület.

A tájékoztatás szerint az „Az iskolapadtól az első munkahelyig” program a 2026/2027-es tanévben tesztjelleggel indul, és a területi kamarák hálózatán keresztül országossá bővülhet.

A program egymásra épülő három elemből áll, tanulmányi ösztöndíjból, vállalkozói mentorálásból és negyedévente megrendezett ötletversenyből.

A program részletei és a fiataloknak szóló pályázati felhívás várhatóan ősszel jelenik meg a kamara felületein.

A programról bővebben itt olvashat.