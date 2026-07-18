Bronzmeccs élőben: Franciaország–Anglia 0–1

A két kezdő tizenegy:

Franciaország: Maignan - Gusto, Konaté, Lacroix, Th. Hernandez - Zaire-Emery, Rabiot – Cherki, Olise, D. Doué - Mbappé.

Anglia: D. Henderson - Quansah, Konsa, Guéhi, Spence - Rice, Eze, Saka, Rogers, Rashford - Toney

A mérkőzést Miamiban játsszák.

Az első percekben is az angolok birtokolták többet a labdát, de azért helyzet nélkül szereztek vezetést. Declan Rive labdát szerzett a francia térfélen, a balfedezet helyén, bevezette a labdát a tizenhatos elé, majd 18 méteről nagyon pontosan helyezett a bal alsó sarokba, 0–1.

Három perccel később jött az újabb angol lehetőség, Marcus Rashford 13 méteres lövését azonban Malo Gusto blokkolta. A szögletből nem lett semmi.

Az első francia lövés: Rayan Cherki bombázott 17 méterről középről középre, Henderson védett.

A 11. percben Bukayo Saka egy csel után a hálóba lőtt, de lesről indult.