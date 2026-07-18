ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.97
usd:
317.33
bux:
140981.27
2026. július 18. szombat Frigyes
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Didier Deschamps francia szövetségi kapitány gólszerzõ játékosával, Kylian Mbappéval, miután a csapat 1-0-ra gyõzött a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntõjének Paraguay-Franciaország mérkõzésén a philadelphiai Lincoln Financial Field Stadionban 2026. július 4-én.
Nyitókép: Will Oliver

Bronzmeccs élőben: Franciaország–Anglia 0–1

Infostart

Mind a két válogatott alaposan kicserélte az elődöntőben kezdő csapatát. A franciák kapitánya hét helyen váltott, de Kylian Mbappé és Michael Olise játszik. Az angolok is hét helyen változtattak, de a rotálásba beleesett Harry Kane és Jude Bellingham is.

A két kezdő tizenegy:

Franciaország: Maignan - Gusto, Konaté, Lacroix, Th. Hernandez - Zaire-Emery, Rabiot – Cherki, Olise, D. Doué - Mbappé.

Anglia: D. Henderson - Quansah, Konsa, Guéhi, Spence - Rice, Eze, Saka, Rogers, Rashford - Toney

A mérkőzést Miamiban játsszák.

Az első percekben is az angolok birtokolták többet a labdát, de azért helyzet nélkül szereztek vezetést. Declan Rive labdát szerzett a francia térfélen, a balfedezet helyén, bevezette a labdát a tizenhatos elé, majd 18 méteről nagyon pontosan helyezett a bal alsó sarokba, 0–1.

Három perccel később jött az újabb angol lehetőség, Marcus Rashford 13 méteres lövését azonban Malo Gusto blokkolta. A szögletből nem lett semmi.

Az első francia lövés: Rayan Cherki bombázott 17 méterről középről középre, Henderson védett.

A 11. percben Bukayo Saka egy csel után a hálóba lőtt, de lesről indult.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Foci-vb 2026    Bronzmeccs élőben: Franciaország–Anglia 0–1

angol válogatott

francia labdarúgó-válogatott

foci-vb 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter javaslatokat vár: „válasszunk közösen köztársasági elnököt”

Magyar Péter javaslatokat vár: „válasszunk közösen köztársasági elnököt”

Jobb lett volna, ha Sulyok Tamás magától lemond – mondja a közösségi oldalára feltöltött videóban a miniszterelnök. Arról is beszélt, hogy „ősszel elindul egy olyan alkotmányozási folyamat, amelyben minden magyar ember ötleteit, javaslatait” várják.
 

Hétfőtől az Országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit

A Tisza Párt elmondta, ki lenne jó köztársasági elnök

Hétfőtől nincs köztársasági elnöke az országnak – Mutatjuk, mi következik most

Sulyok Tamás aláírta a 17. alaptörvény-módosítást

Orbán Viktor is reagált arra, hogy Sulyok Tamás aláírta az alaptörvény-módosítást

A Fidesz reagált a köztársasági elnök eltávolítására

Adóváltozások: itt vannak a részletek

Történelmi lövöldözés a magyar parlamentben: Magyar Péter megszólalt

Bóna Szabolcs az Arénában: nincsen nemzetstratégia élelmiszer nélkül

Négy ügyben is az Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Milyen ingatlant érdemes most vásárolni? Balogh László, Inforádió, Aréna
Mitől lesz „szexi” a magyar agrárium? Bóna Szabolcs, Inforádió, Aréna
Miért van szüksége a Fidesznek politikai félfordulatra? Németh Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.17. péntek, 18:00
Balogh László
az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: nagy változások jöhetnek a választási rendszerben, Forsthoffer Ágnes veszi át Sulyok Tamás feladatait

Tisza-kormány: nagy változások jöhetnek a választási rendszerben, Forsthoffer Ágnes veszi át Sulyok Tamás feladatait

Az elmúlt órákban több fontos belpolitikai és gazdaságpolitikai fejlemény is napvilágot látott: Magyar Péter a választójogi korhatár 16 évre csökkentését és a képviselői ciklusok korlátozását javasolja, miközben kiderült, hogy a Fidesz és a KDNP közel 1,7 milliárd forintot költött a 2026-os országgyűlési választásra. Eközben Kármán András pénzügyminiszter magyarázata szerint a parlament elé került átfogó adócsomag az adórendszer egyszerűsítését, az uniós szabályokhoz való igazodást és a befagyasztott uniós források felszabadítását célozza. Megállapodást kötött a MÁV és a Fővárosi Önkormányzat a rákosrendezői munkáslakások ügyében, így a vasúttársaság hozzájárulásával hamarosan megkezdődhetnek a bontási munkálatok a területen. Szombat estére Sulyok Tamás döntése is megszületett a 17. alaptörvény-módosításról és az államfői székből való távozásáról.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kitálalt a szakértő: ennyi pénzt kereshet új pozíciójában Szijjártó Péter a BYD-nél - a politikusi gázsija fasorban se volt ehhez képest

Kitálalt a szakértő: ennyi pénzt kereshet új pozíciójában Szijjártó Péter a BYD-nél - a politikusi gázsija fasorban se volt ehhez képest

Spoiler: nem órabérért fog dolgozni.

BBC
Business Sport Travel Science
Two US troops killed and one missing after Iranian attack in Jordan

Two US troops killed and one missing after Iranian attack in Jordan

Iran and the US have traded strikes as hostilities re-escalated this week, with Tehran targeting US military facilities across the Gulf region.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 18. 22:17
Hétfőtől az Országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit – a nap hírei
2026. július 18. 21:21
A Tisza Párt elmondta, ki lenne jó köztársasági elnök
×
×