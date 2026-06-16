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MIAMI, FLORIDA - JUNE 15: (EDITORS NOTE: Image was captured using a remote camera from behind the goal.) Mohammed Al-Owais #21 of Saudi Arabia concedes the first goal to Maxi Araujo #20 (not pictured) of Uruguay during the FIFA World Cup 2026 Group H match between Saudi Arabia and Uruguay at Miami Stadium on June 15, 2026 in Miami, Florida. (Photo by Lars Baron/Getty Images)
Nyitókép: Lars Baron/Getty Images

A szaúdiaknak most csak pontosztozkodásra futotta – eredmény, program

Infostart / MTI

A kétszeres győztes uruguayi válogatott 1-1-es döntetlent játszott Szaúd-Arábiával hétfőn a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság H csoportjában.

A hetedik tornáján induló szaúdi együttes csak egyszer nyerte meg nyitómérkőzését, négy éve a későbbi győztes argentinokat győzte le.

Marcelo Bielsa, az uruguayi válogatott argentin szövetségi kapitánya a harmadik világbajnokságán harmadik csapatával vesz részt, 2002-ben Argentínát, 2010-ben pedig Chilét irányította.

Az esélyesebbnek tartott uruguayi csapat kezdeményezőbben futballozott ugyan, de helyzetekig nem jutott. Amikor viszont a szaúdi kapus, Mohammed al-Ovaisz hatalmasakat védett, a játékvezető rendre jelezte, hogy az uruguayi lehetőségek előtt már szabálytalanságok történtek. Közben a háromszoros Ázsia-bajnok a kezdeti óvatoskodás után elkezdett támadni, s bár Fernando Muslera is megmutatta, mit tud a kapuban, a 41. percben már a negyvenedik életévét a mérkőzés napján betöltő kapus sem segíthetett. Jobb oldali szöglet után Mohamed Kanno fejesénél a labda kipattant a kapusról, az érkező Abdulelah al-Amri pedig két méterről a kapu közepébe lőtt. Uruguay a 44. percben került először szabályosan helyzetbe, de Federico Vinas fejesénél Al-Ovaisz magabiztosan fogta meg a labdát.

A második játékrész egyből uruguayi helyzettel kezdődött, de a szaúdi kapus Vinas újabb fejesénél is hárított, sőt a 60. percben is, amikor Manuel Ugarte 22 méteres lapos lövésénél ujjheggyel még beleért a labdába, ami a jobb kapufa tövéről pattant oldalra. Állandósult a dél-amerikaiak nyomása, míg a szaúdiak egyre gyakrabban próbálták lassítani a játékot, s már csak elvétve jutottak el az ellenfél kapujáig. Nem is húzták ki a mérkőzés végéig, ugyanis Maximiliano Araújo a 80. percben egyenlített. A kétszeres világbajnok a hajrában még jobban fokozta a nyomást, már 28 kapura lövésnél tartott, ebből tízszer el is találta, de a mezőny legjobbja, Al-Ovaisz minden próbálkozást hárított, így pontosztozkodással zárult a találkozó.

A H csoport első fordulós eredményei és további programja:

  • Spanyolország - Zöld-foki Köztársaság 0-0
  • Szaúd-Arábia - Uruguay 1-1 (1-0)

2. forduló:

június 21., vasárnap: Spanyolország - Szaúd-Arábia, Atlanta 18.00

június 22., hétfő: Uruguay - Zöld-foki Köztársaság, Miami 0.00

3. forduló:

június 27., szombat: Zöld-foki Köztársaság - Szaúd-Arábia, Houston 2.00

június 27., szombat: Uruguay-Spanyolország, Guadalajara 2.00

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    A szaúdiaknak most csak pontosztozkodásra futotta – eredmény, program

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