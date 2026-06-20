Vb-2026 – Korai gól döntött Marokkó javára a skótok ellen

A C csoport küzdelmei közép-európai idő szerint csütörtökön 0 órai kezdettel Skócia-Brazília és Marokkó-Haiti találkozókkal zárulnak.
Az európai együttes Haiti egygólos legyőzésével rajtolt, a négy éve negyedik észak-afrikai alakulat pedig a brazilok ellen szerzett pontot. A marokkóiak villámgyorsan, alig több mint egy perc elteltével vezetést szereztek Szaibari éles szögből leadott lövésével, a csatár a brazilok ellen is eredményes volt.
A skót védelem nehezen követte le a marokkói akciókat, az afrikai gárda mezőnyfölényben játszott, az első veszélyes támadásukat a szünet előtt röviddel vezető európaiak pedig kaput eltaláló kísérletet sem jegyezhettek fel az első félidőben.
A fordulás után javult a skótok játéka, míg a tempóból valamelyest visszavett marokkóiak a kapufát találták el.
A második játékrész derekán egy skót szurkolóról emlékezett meg tapssal az egész stadion, aki Bostonban hunyt el néhány nappal korábban 76 évesen, így nem láthatta élőben kedvenceit vb-meccsen.
A skótok egyre ígéretesebb lehetőségeket alakítottak ki, egyre nagyobb lelkesedéssel támadtak – volt, hogy nagy igyekezetükben egymást akadályozták az ellenfél tizenhatosán belül –, ezzel együtt pedig az iram és a játék minősége is magasabb lett a hajrára.
A hosszabbítás perceiben még Marokkó előtt is adódtak helyzetek, ám az eredmény már nem változott.