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FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JUNE 19: Morocco pose for a team photograph during the FIFA World Cup 2026 Group C match between Scotland and Morocco at Boston Stadium on June 19, 2026 in Foxborough, Massachusetts. (Photo by Ian MacNicol/Getty Images)
Nyitókép: Ian MacNicol, Getty Images

Vb-2026 – Korai gól döntött Marokkó javára a skótok ellen

Infostart / MTI

A marokkói válogatott 1-0-ra legyőzte a skót csapatot az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság C csoportjának pénteki mérkőzésén, Bostonban.

A C csoport küzdelmei közép-európai idő szerint csütörtökön 0 órai kezdettel Skócia-Brazília és Marokkó-Haiti találkozókkal zárulnak.

Az európai együttes Haiti egygólos legyőzésével rajtolt, a négy éve negyedik észak-afrikai alakulat pedig a brazilok ellen szerzett pontot. A marokkóiak villámgyorsan, alig több mint egy perc elteltével vezetést szereztek Szaibari éles szögből leadott lövésével, a csatár a brazilok ellen is eredményes volt.

A skót védelem nehezen követte le a marokkói akciókat, az afrikai gárda mezőnyfölényben játszott, az első veszélyes támadásukat a szünet előtt röviddel vezető európaiak pedig kaput eltaláló kísérletet sem jegyezhettek fel az első félidőben.

A fordulás után javult a skótok játéka, míg a tempóból valamelyest visszavett marokkóiak a kapufát találták el.

A második játékrész derekán egy skót szurkolóról emlékezett meg tapssal az egész stadion, aki Bostonban hunyt el néhány nappal korábban 76 évesen, így nem láthatta élőben kedvenceit vb-meccsen.

A skótok egyre ígéretesebb lehetőségeket alakítottak ki, egyre nagyobb lelkesedéssel támadtak – volt, hogy nagy igyekezetükben egymást akadályozták az ellenfél tizenhatosán belül –, ezzel együtt pedig az iram és a játék minősége is magasabb lett a hajrára.

A hosszabbítás perceiben még Marokkó előtt is adódtak helyzetek, ám az eredmény már nem változott.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Vb-2026 – Korai gól döntött Marokkó javára a skótok ellen

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