Vb-2026 – Korai gól döntött Marokkó javára a skótok ellen

A C csoport küzdelmei közép-európai idő szerint csütörtökön 0 órai kezdettel Skócia-Brazília és Marokkó-Haiti találkozókkal zárulnak.

Világbajnokság, C csoport, 2. forduló: Marokkó-Skócia 1-0 (1-0) Boston, Gillette Stadion, 64 146 néző, v.: Tantasev (üzbég)

gólszerző: Szaibari (2.)

sárga lap: Diop (22.), illetve Robertson (65.), Ralston (97.)

Marokkó: Bunu – Hakimi, I. Diop, Riad, Mazraui – el-Ajnaui, Buaddi – Brahim Diaz (Amaimuni, 83.), Unahi (el-Murabet, 90.), el-Hannussz (Talbi, 83.) – Szaibari (Rahimi, 83.)

Skócia: Gunn – Hendry, Hanley, Tierney (Gannon-Doak, 60.) - Patterson (Ralston, 88.), Christie (McLean, 71.), Ferguson, McGinn (Stewart, 89.), Robertson – McTominay, Adams (Dykes, 71.)

Az európai együttes Haiti egygólos legyőzésével rajtolt, a négy éve negyedik észak-afrikai alakulat pedig a brazilok ellen szerzett pontot. A marokkóiak villámgyorsan, alig több mint egy perc elteltével vezetést szereztek Szaibari éles szögből leadott lövésével, a csatár a brazilok ellen is eredményes volt.

A skót védelem nehezen követte le a marokkói akciókat, az afrikai gárda mezőnyfölényben játszott, az első veszélyes támadásukat a szünet előtt röviddel vezető európaiak pedig kaput eltaláló kísérletet sem jegyezhettek fel az első félidőben.

A fordulás után javult a skótok játéka, míg a tempóból valamelyest visszavett marokkóiak a kapufát találták el.

A második játékrész derekán egy skót szurkolóról emlékezett meg tapssal az egész stadion, aki Bostonban hunyt el néhány nappal korábban 76 évesen, így nem láthatta élőben kedvenceit vb-meccsen.

A skótok egyre ígéretesebb lehetőségeket alakítottak ki, egyre nagyobb lelkesedéssel támadtak – volt, hogy nagy igyekezetükben egymást akadályozták az ellenfél tizenhatosán belül –, ezzel együtt pedig az iram és a játék minősége is magasabb lett a hajrára.

A hosszabbítás perceiben még Marokkó előtt is adódtak helyzetek, ám az eredmény már nem változott.