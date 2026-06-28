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Portugál szurkolók lisszaboni közvetítésen nézik a 2026-os labdarúgó-világbajnokság K csoportja második fordulójának Portugália-Üzbegisztán mérkõzését, amelyet a houstoni NRG Stadionban játszanak 2026. június 23-án. A találkozót a portugál válogatott nyerte 5-0-ra.
Nyitókép: Manuel De Almeida

A VAR nagyon Portugália mellett volt

Infostart / MTI

A kolumbiai válogatott gól nélküli döntetlent játszott a portugál csapattal Miamiban, így előbbi elsőként, utóbbi másodikként jutott tovább a labdarúgó-világbajnokság K csoportjából.

A dél-amerikai együttes pénteken Ghánával találkozik Kansas Cityben a nyolcaddöntőbe jutásért, míg az európai gárda egy nappal korábban a legutóbb bronzérmes Horvátországgal csap össze Torontóban.

Kolumbia-Portugália 0-0

sárga lap: Puerta (86.)

Kolumbia: C. Vargas - S. Arias (Munoz, 87.), Sánchez, Lucumi, Machado - J. Arias (Castano, 76.), Lerma (Ríos, 60.), Puerta - J. Rodriguez (Quintero, 76.), Córdoba (Suárez, 60.), Díaz

Portugália: D. Costa - Cancelo (Dalot, a szünetben), Dias, Veiga, Mendes (Nunes, 93.) - R. Neves (J. Neves, a szünetben), Vitinha (S. Costa, 70.) - Neto, Fernandes, Joao Félix (Leao, 70.) - Ronaldo

Mindkét csapat biztos továbbjutóként lépett pályára, de amíg ez a portugáloknál abban csapódott le, hogy kényelmesen futballoztak, addig Kolumbia kifejezetten felszabadultan játszott, ennek eredményeként már a második percben helyzetet alakított ki. A nagy kedvvel futballozó dél-amerikaiak bátran próbálkoztak távolról is, de ezek a kísérletek kevés veszélyt jelentettek. Az elsősorban a jobb oldalon aktív Kolumbia egy pillanatra sem vett vissza a tempóból, két nagy lehetősége is volt az ivószünetig, előbb Córdoba lövését Costa védte bravúrral, majd Jhon Arias próbálkozása már túljutott a portugál kapuson, de akkor Neves mentett a gólvonal előtt. A portugáloknak az első jobb periódusa a szünet előtti öt percben volt, akkor előbb Fernandes közelről ziccerben lőhetett, Camilo Vargas pedig nagyot védett, majd Neves és Joao Félix lövése is csak centikkel kerülte el a kaput, de aztán ismét Kolumbia irányított, és újra közel állt a vezetés megszerzéséhez.

A második félidőre sem változott a játék képe, a kolumbiaiak energikusan játszottak, remek támadásokat vezettek, de a kapu előtt általában rossz megoldást választottak, ezzel szemben ellenfelét többnyire kényelmes tempó, lassú és sok esetben körülményes támadásépítés jellemezte. Amikor a dél-amerikai válogatott is kezdett beleszürkülni a meccsbe, a szövetségi kapitányuk kettős cserével frissített, ez pedig majdnem azonnal gólt eredményezett, de a frissen beállt Ríos tíz méterről ziccerben nem találta el a kaput. Ismét záporoztak a lövések a portugál kapura, Veigának több nagyszerű blokkolja volt, egyszer pedig ismét Costa védett nagyot. A hajrában is mindent megtett a győzelemért Kolumbia,

Sánchez fejelt is egy gólt,

de néhány centis les miatt érvénytelenítették a találatot, így a dél-amerikaiak hiába érdemeltek volna győzelmet, meg kellett elégedniük a döntetlennel.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    A VAR nagyon Portugália mellett volt

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