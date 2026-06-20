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Nyitókép: Anadolu, Anadolu via Getty Images

Vb-2026 – Törökország kiesett, egyetlen gólt sem rúgtak

Infostart / MTI

A török válogatott két vereséggel, szerzett gól nélkül a csoportkör után búcsúzik.

A török válogatott 1-0-ra kikapott a paraguayi csapattól az amerikai, mexikói, kanadai közös rendezésű labdarúgó-világbajnokságon, a D csoport második fordulójában, így két vereséggel, szerzett gól nélkül a csoportkör után búcsúzik.

A dél-amerikai együttes a teljes második félidőt emberhátrányban játszotta le, és a záró fordulóban majd a hozzá hasonlóan szintén hárompontos ausztrálokkal találkozik jövő pénteken. A már biztosan búcsúzó törökök ugyanakkor a – paraguayi győzelemmel – már biztosan csoportelsőként 32 közé jutott társrendező amerikaiakkal mérkőznek.

A mostani világbajnokság leggyorsabb góljával vezetéshez jutottak a paraguayiak: 64 másodperc elteltével Galarza lőtt kapura 22 méterről középről, a labda pedig a bal alsó sarokban kötött ki. Ez volt a paraguayi válogatott második leggyorsabb vb-találata, a rekordot Celso Ayala tartja, aki 1998-ban az 52. másodpercben vette be a nigériaiak kapuját.

Nehéz helyzetbe került a török válogatott, amely ezután szívósan védekező dél-amerikai csapattal találta szemben magát. Hiába tartották szinte folyamatosan a labdát ellenfele tizenhatosa környékén a törökök, nem nagyon találták a rést a falon.

A paraguayiak azt tehették, ami igazán fekszik nekik, előnyük tudatában rombolhatták a török támadásokat. A 35. percben egy szabadrúgás után Müldür kapufára fejelte a labdát, az első félidőben ekkor állt a legközelebb a gólszerzéshez a török válogatott.

Még a szünet előtt, a ráadásban megfogyatkozott a paraguayi csapat. Állt a játék, amikor Almirón a száját eltakarva mondott valamit Müldürnek, VAR-vizsgálat következett, majd az új szabálynak megfelelően a játékvezető kiállította a dél-amerikai játékost. A futballtörténelem során először ilyen vétségért.

A második félidőben is nyomasztó fölényben futballozott a versenyben maradásért küzdő török csapat, néhányszor sikerült is a paraguayi védelem mögé kerülnie, de nagy helyzetet nem tudott kialakítani. Befejezéseik, lövéseik rendkívül pontatlanok voltak, a legtöbb kísérletük nem találta el a kaput. Sőt, inkább a dél-amerikaiak veszélyeztettek, amikor egyszer-egyszer átjutottak a felező vonalon.

A törökök a második mérkőzésükön is statikusan támadtak, szinte képtelenek voltak komoly zavart kelteni ellenfelük kapujánál – csak az utolsó pillanatokban volt esélyük a gólszerzésre –, ezzel eldőlt, hogy a kieséses szakaszban már nem léphetnek majd pályára.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Vb-2026 – Törökország kiesett, egyetlen gólt sem rúgtak

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