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Nyitókép: Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images

Az amerikaiak átírták a vb-rajton saját rekordjaik könyvét

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Az Egyesült Államok a felkészülési mérkőzések alatt sokat kritizált válogatottja szenzációsan mutatkozott be a világbajnokságon: 4–1-re nyert a paraguayiak ellen.

Az amerikai vb-történelemben akadtak már bravúros kezdések, elsősorban a 2002-es, portugálok elleni 3–2 és a 2010-es, angolok elleni 1–1. Általánosságban véve is: 1998 óta csak egyszer, 2006-ban kezdett vereséggel a csapat.

Ám a mostani siker, különösen a gólkülönbséget tekintve, a négy szerzett góllal, példátlan siker. A paraguayi csapat viszonylag (az ország vb-múltjához képest) fiatal csapattal állt ki, 28 év és 104 napos átlagéletkorral a legfiatalabb kezdő tizenegyet nevezte az 1998 óta vb-n játszott első mérkőzése (26 év, 347 nap) óta.

Ezzel szemben az Egyesült Államok csapatkapitánya, Tim Ream (több mint egy évtizeddel ezelőtt Bogdán Ádám klubtársa Boltonban) a legidősebb játékos lett, aki hazája színeiben vb-mérkőzést játszott (38 év és 250 nap). Kiválóan játszott, 23 a védelmet áttörő, angolul line-breaking) passzt produkált. A vb-ken 2010 óta senki nem produkált ennyit a védők közül.

Chris Richards mind a 83 átadása sikeres volt, ami a legtöbb a hibátlanul passzolók között vb-mérkőzésen, 1966 óta.

Az Egyesült Államok a 7. percben szerzett nyitógólja volt a harmadik leggyorsabb gól, amit egy házigazda szerzett a világbajnoki nyitómérkőzésén (Franciaország az első percben ért el gólt 1938-ban, Németország a hatodikban 2006-ban).

Folarin Balogun a második játékos, aki egynél több gólt szerzett egy világbajnoki mérkőzésen az Egyesült Államok színeiben Bert Patenaude 1930-as, szintén a paraguayiak ellen elért mesterhármasa után.

Az Egyesült Államok csapata harmadszor nyert meg világbajnoki mérkőzést három góllal, az előző kettő 1930-ban történt (3:0 Belgium és Paraguay ellen is). Ez az első alkalom is, hogy az USA négy gólt szerzett egy világbajnoki mérkőzésen.

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