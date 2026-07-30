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vízmérce egy árnyékos folyóvízben
Nyitókép: Facebook/Országos Vízügyi Főigazgatóság/Romet Róbert

„Mínuszos” vízállások – mutatjuk a pontos jelentésüket

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Nem is a tengerszintet jelöli a 0 pont a vízmércén, és nem is azt, hogy kiszáradt egy folyómeder.

A vízmérce 0 pontja egy mesterségesen meghatározott viszonyítási szint, és nem azt jelenti, hogy a folyó medre teljesen kiszáradt, és nem is a tengerszintet jelöli – hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Facebook-oldalán.

Amikor ilyen alacsony a folyók, tavak vízszintje, felmerül, hogyan lehetséges, hogy a vízszint negatív érték. Erre válaszul közölték: a vízmércék egyik legfontosabb jellemzője az úgynevezett 0 pont, amely a vízállások mérésének kiindulási szintje, de ez a pont nem azt jelenti, hogy a folyó medre teljesen kiszáradt, és nem is a tengerszintet jelöli.

A vízmérce 0 pontja egy mesterségesen meghatározott viszonyítási szint, amelyhez képest minden későbbi vízállást mérnek.

A 19. században, amikor Magyarországon megkezdődött a rendszeres vízrajzi megfigyelés, az ismert legalacsonyabb vízállásokat vették alapul, majd a 0 pontot ezeknél valamivel mélyebbre helyezték el, hogy a mérce még rendkívül alacsony vízállás esetén is használható maradjon, vagyis a vízszint ne süllyedjen a mérce kezdete alá.

Ez a medrek évtizedek alatt történt változásai miatt sok esetben már nem működött, azonban a korábbi és későbbi adatok összehasonlíthatósága érdekében nem a 0 pontokat helyezték lejjebb, hanem negatív mérési tartományú mércetagokkal egészítették ki a vízmércéket, ezért léteznek negatív előjelű vízállások nagyon sok helyen Magyarországon – derül ki a bejegyzésből.

Mint ismert, szerdán leállították a paksi atomerőmű 3-as blokkját, mert a Duna vízszintje a városnál -118 centiméteren áll.

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Kezdőlap    Belföld    „Mínuszos” vízállások – mutatjuk a pontos jelentésüket

aszály

országos vízügyi főigazgatóság

vízszint

vízmérce

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