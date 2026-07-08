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VANCOUVER, CANADA - JULY 07: Camilo Vargas #12 of Colombia and Breel Embolo #7 of Switzerland collide during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Switzerland and Colombia at BC Place Vancouver on July 07, 2026 in Vancouver, British Columbia, Canada. (Photo by Jared C. Tilton - FIFA/FIFA via Getty Images)
Nyitókép: Jared C. Tilton - FIFA/FIFA via Getty Images

Büntetőpárbaj döntött: Svájc készülhet Argentínára

Infostart / MTI

A svájci válogatott a gól nélküli döntetlent követően tizenegyesekkel 4–3-ra legyőzte Kolumbiát kedden a labdarúgó-világbajnokság Vancouverben rendezett nyolcaddöntőjében.

Nagy iramban, de különösebb izgalom nélkül telt el az első húsz perc, a svájciak kezdeti mezőnyfölénye kiegyenlítődött, de helyzetig egyik csapat sem jutott. Aztán a 21. percben végre történt is valami futballra emlékeztető esemény: Gustavo Puerta 17 méterről csavart a kapu bal oldala felé, de Gregor Kobel szép vetődéssel oldalra ütötte a labdát. A másik oldalon a 30. percig kellett várni az első lehetőségre, de Fabian Rieder közeli lövését Camilo Vargas bravúrral hárította, miként a következő svájci támadás végén Dan Ndoye próbálkozását is.

A játék képe fordulás után sem sokat változott, vagyis a kapura különösebb veszélyt nem jelentve gyűrte egymást a két csapat döntően a két tizenhatos között a mezőnyben. Luis Díaz a 60. percben találta el először az ellenfél kapuját, de gyenge kísérletét könnyedén védte a svájci kapus. Ha mégis eljutottak volna a felek helyzetig, les miatt rendre az ellenfél végezhetett el szabadrúgást. Unalmasan csordogált a mérkőzés, és a rendes játékrész végéig nem történt különösebb izgalom.

A hosszabbításban a rengeteg szabálytalanság miatt sokszor akadt meg a folyamatos játék, aztán a 99. percben végre történt megint valami érdemleges: jobb oldali kolumbiai szöglet után Jhon Lucumí fejelt hat méterről, a labda a lécről vágódott vissza a mezőnybe. Mintha a svájciak sem akartak volna lemaradni a lehetőséget tekintve, és az éppen pályára lépő Zeki Amdouni lőtt 11 méterről, a vetődő Vargas óriási bravúrral mentett.

A tizenegyeseknél svájci részről csak Manuel Akanji hibázott, a kapu fölé lőtt, míg a dél-amerikaiaknál Davinson Sánchez a lécre bombázta a labdát, míg Juan Camilo Hernández lövését a svájci kapus védte.

A kolumbiai Camilo Vargas 420 perce nem kapott gólt a tornán, a kapuját még az első csoportmérkőzés 60. percében vették be az üzbégek, csapata mégis búcsúzott.

A svájci válogatott a nyolc között – közép-európai idő szerint vasárnap 3 órától – a címvédő argentinokkal játszik Kansas Cityben.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Büntetőpárbaj döntött: Svájc készülhet Argentínára

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