Büntetőpárbaj döntött: Svájc készülhet Argentínára

Nagy iramban, de különösebb izgalom nélkül telt el az első húsz perc, a svájciak kezdeti mezőnyfölénye kiegyenlítődött, de helyzetig egyik csapat sem jutott. Aztán a 21. percben végre történt is valami futballra emlékeztető esemény: Gustavo Puerta 17 méterről csavart a kapu bal oldala felé, de Gregor Kobel szép vetődéssel oldalra ütötte a labdát. A másik oldalon a 30. percig kellett várni az első lehetőségre, de Fabian Rieder közeli lövését Camilo Vargas bravúrral hárította, miként a következő svájci támadás végén Dan Ndoye próbálkozását is.

A játék képe fordulás után sem sokat változott, vagyis a kapura különösebb veszélyt nem jelentve gyűrte egymást a két csapat döntően a két tizenhatos között a mezőnyben. Luis Díaz a 60. percben találta el először az ellenfél kapuját, de gyenge kísérletét könnyedén védte a svájci kapus. Ha mégis eljutottak volna a felek helyzetig, les miatt rendre az ellenfél végezhetett el szabadrúgást. Unalmasan csordogált a mérkőzés, és a rendes játékrész végéig nem történt különösebb izgalom.

A hosszabbításban a rengeteg szabálytalanság miatt sokszor akadt meg a folyamatos játék, aztán a 99. percben végre történt megint valami érdemleges: jobb oldali kolumbiai szöglet után Jhon Lucumí fejelt hat méterről, a labda a lécről vágódott vissza a mezőnybe. Mintha a svájciak sem akartak volna lemaradni a lehetőséget tekintve, és az éppen pályára lépő Zeki Amdouni lőtt 11 méterről, a vetődő Vargas óriási bravúrral mentett.

A tizenegyeseknél svájci részről csak Manuel Akanji hibázott, a kapu fölé lőtt, míg a dél-amerikaiaknál Davinson Sánchez a lécre bombázta a labdát, míg Juan Camilo Hernández lövését a svájci kapus védte.

A kolumbiai Camilo Vargas 420 perce nem kapott gólt a tornán, a kapuját még az első csoportmérkőzés 60. percében vették be az üzbégek, csapata mégis búcsúzott.

A svájci válogatott a nyolc között – közép-európai idő szerint vasárnap 3 órától – a címvédő argentinokkal játszik Kansas Cityben.