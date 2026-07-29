Nagy változás jön a politika és a magyar sport kapcsolatában

Pósfai Gábor belügyminiszter azt írta a Facebook-oldalán, hogy a magyar sportirányítási rendszer megújulása szemponjából kikerülhetetlen a sportági szakszövetségek, sportköztestületek irányításának kérdésköre.

Ezen autonóm sportszervezeteknél a tagság időről időre maga dönt a vezető tisztségviselők személyéről. Ebbe a politika nem szólhatna bele, az elmúlt évtizedekben azonban a két terület szoros kapcsolatot keresett és ápolt egymással - tette hozzá.

Ezért a miniszter olyan szabályozást javasol majd, amely szerint

országos politikai vezető, mint

helyettes államtitkár,

államtitkár,

miniszter,

országgyűlési képviselő

nem tölthetne be semmilyen vezető tisztséget ezekben a szervezetekben.

Ez érvényes lenne a többségi tulajdonban lévő állami vállalatok vezetőire is.

Pósfai Gábor átgondolandónak nevezte, hogy ez az összeférhetetlenség ki legyen terjesztve a sportegyesületek körére is.

A miniszter fontosnak tartja azt is, hogy az se tölthessen be a sportban irányító szerepet, akiről bebizonyosodott, hogy szabálytalanul használt fel állami támogatást, függetlenül attól, hogy társadalmi munkában, vagy honoráriumért vállalt szerepet egy sportszervezet vezetésében.

„A fenti keretek között talán elindulhatunk egy másfajta úton. Olyanon, ahol

a sportszervezetek a mindenkori közgyűléseik előtt nem az aktuális politikai szereplők kegyeit keresik, hanem megpróbálják saját berkeiken belül vagy a magánszférából megtalálni a megfelelő vezetőiket.



Azokat, akik a megoldandó problémákat nem politikai lobbizással, hanem piacgazdasági eszközökkel próbálják kezelni” - fogalmazott Pósfai Gábor.