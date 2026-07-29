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Magyar Péter miniszterelnök a Kármán András pénzügyminiszterrel és Kiriákosz Pierakákisz görög pénzügyminiszterrel, a Eurócsoport elnökével tartott közös sajtónyilatkozaton a Pénzügyminisztériumban 2026. június 26-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péterre önmaga a legveszélyesebb? Értékelés és kormányfői válasz

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A kormányfő reagált is a Political Capital elemzésére.

A Political Capital (PC) úgy látja, hogy Magyar Péter immár két és fél éve nagyjából sértetlenül állja a Fidesz ütéseit, de a sajátja elől nem tudott elhajolni. A miniszterelnökre és kormányára az elemzés szerint „ritka, ha egy miniszterelnökre és kormányára saját maga jelenti a legnagyobb veszélyt, de ma ez a helyzet, és ez nem csak a köztársaságielnök-jelölési fiaskón látszik”.

Most nincs nyári politikai uborkaszezon, a választók jelentős része még nyáron is élénken figyeli a politikai eseményeket és reagál azokra, visszajelez. Ez az, amiért a kormánypárt még erős ellenzék hiányában sem bízhatja el magát – írták.

Kiemelkedően magas támogatottságából adódóan a Tisza Pártnak egy rendkívül heterogén szavazótábornak kell megfelelnie. A Political Capital szerint bár kisebb hibákat már május-júniusban vétett a kormány, azokat még nem büntették a választók, de szerintük már akkor az volt a Tiszára leselkedő legnagyobb veszély, ha a párt elhiszi, hogy ez így is marad.

„Úgy tűnik, az elsietett köztársaságielnök-jelölés törte meg a jeget. A Medián júliusi kutatása szerint az előző hónaphoz képest 3–5 százalékponttal csökkent a kormánypárt tábora. Ez akkor sem jelentéktelen visszaesés, ha a teljes népességben mért támogatottság arányát tekintve a TISZA még így is 57-19-re vezet a Fidesz előtt. Ahogy a Medián kutatói is hangsúlyozzák, nem bizonyítható, hogy a TISZA enyhe visszaesése szoros oksági összefüggésben lenne az első körben elhamarkodott államfőjelöléssel, de a miniszterelnök által is elismert »kommunikációs hiba«, a beígért társadalmi egyeztetés elmaradása még a TISZA-szavazók 60 százaléka számára is zavaró volt. A kormánynak tehát nem az ellenzéke vitte be az első jelentősebb ütést, hanem saját maga” – olvasható az elemzésben.

Az értékelés szerint a kormányfő kommunikációs hibája inkább csak következmény volt – annak a következménye, hogy Sulyok Tamás mandátumának megszűnése után nem volt egy előre meghatározott, a választók számára is világos folyamata a jelöltállításnak.

Mint írták, a parlament kormánypárti többségének leginkább a saját maga által támasztott követelményeknek megfelelő jelöltet kell találnia, aki pártfüggetlen és köztiszteletben álló. Ez már csak azért is nehéz, mert a magyar elnökválasztások történetében valójában eddig inkább párthoz kötődő személyek lettek államfők, tekintve, hogy a köztársasági elnököt a mindenkori országgyűlési többség választja.

Hasonlóképp, Magyar Péter és pártja a gazdasági és a kormányzati teljesítményének megítélésekor is a saját ígéretei nyomán kialakult választói igényeknek igyekszik megfelelni. Örömteli a Political Capital szerint, hogy a magyarok az Eurobarometer friss adatai alapján – a saját háztartás és az ország gazdasági helyzetére vonatkozóan is – jóval optimistábbak, mint az EU-átlag. Az Orbán-kormány által hátrahagyott katasztrofális költségvetési helyzetben viszont ez jelentős politikai kockázat is a kormány számára: félő, hogy irreálisan magasak a választói elvárások, és még kifejezetten jó kormányzati teljesítmény mellett is sokan csalódhatnak – írták.

„Úgy tűnik, a Fidesz is ebben bízik. Az ellenzéki párt saját ígéreteivel igyekszik szembesíteni a Tiszát, amelyek közül biztosan lesznek beváltatlanok. Lényegében Orbán Viktor szokásos tusnádfürdői beszéde is annyit üzent a megmaradt hívei számára, hogy gazdaságilag meg fog roppanni a Tisza-projekt, aminek következtében a választók elpártolnak tőle, és megfordulnak az erőviszonyok – csak ki kell várni” – olvasható az elemzésben, amely ennek két problémáját is látja:

  1. a Fidesz kormányzásra vonatkozó kritikái éppúgy nem hitelesek a választók többsége számára, mint ahogy az állítólagos „tiszás önkény” ellen meghirdetett jogállam- és demokráciaféltő „ellenállás” sem lehet az 16 év orbáni hatalomgyakorlás után.
  2. ha lesz is csalódottság Magyar Péter kormányzásával kapcsolatban (és természetszerűleg lesz), nem valószínű, hogy a tőle elpártoló választóknak a Fidesz jelenti majd az alternatívát.

„Magyar Péternek egyelőre Magyar Péter a legnagyobb politikai ellenfele. Kétségtelen, a miniszterelnökre különösen nagy teher hárul. Saját döntéséből fakadóan van ez így, de Magyar Péter jórészt egyedül van a politika színpadán, ahol egyszerre szerző, rendező és főszereplő: a kormányzati kommunikáció az általa folyamatosan közvetített műsorra épül. A show egyelőre népszerű, de Magyar Péter a mindent leuraló jelenlétével, az olykor óhatatlanul hibás döntéseivel és túlmozgásos kommunikációjával könnyen elkoptathatja magát, ha elmúlnak a mézeshetek” – írták az elemzésben.

Minderre a kormányfő is reagált. A Facebookon azt írta, hogy „az elemzők ma megszakértették a helyzetet és megállapították, hogy a miniszterelnököt csak Magyar Péter győzheti le. Szeretném jelezni, hogy a kormányzás mellett erre most nincs időm” – olvasható a bejegyzésben.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péterre önmaga a legveszélyesebb? Értékelés és kormányfői válasz

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