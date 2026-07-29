Vagyonvisszaszerzés: máris hatályban a törvény, szoros a határidő

Forsthoffer Ágnes azt írta: a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor-palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel, alkotmányossági aggály nem merült fel.

Hozzátette, hogy a kormány korrupcióellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért.

A törvényjavaslatot kedden fogadta el a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők, majd még tegnap aláírta Hallerné Nagy Anikó (Tisza) ideiglenes házelnök, majd az államfői jogokat ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnök is, így megjelenhetett a Magyar Közlönyben.

A hivatal elnökét és elnökhelyetteseit a törvény hatálybalépésétől számított harminc napon belül választja meg az Országgyűlés.