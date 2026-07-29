ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.33
usd:
317.02
bux:
145013.76
2026. július 29. szerda Flóra, Márta
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Forsthoffer Ágnes/Facebook

Vagyonvisszaszerzés: máris hatályban a törvény, szoros a határidő

Infostart / MTI

Hatályba lépett szerdán a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény – közölte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnök a Facebook-oldalán. Így 30 napon belül meg kell választani az új hivatal elnökét és elnökhelyetteseit.

Forsthoffer Ágnes azt írta: a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor-palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel, alkotmányossági aggály nem merült fel.

Hozzátette, hogy a kormány korrupcióellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért.

A törvényjavaslatot kedden fogadta el a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők, majd még tegnap aláírta Hallerné Nagy Anikó (Tisza) ideiglenes házelnök, majd az államfői jogokat ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnök is, így megjelenhetett a Magyar Közlönyben.

A hivatal elnökét és elnökhelyetteseit a törvény hatálybalépésétől számított harminc napon belül választja meg az Országgyűlés.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Vagyonvisszaszerzés: máris hatályban a törvény, szoros a határidő

országgyűlés

forsthoffer ágnes

nemzeti vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatal

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kékszalag: kezdődik a nevezés, de idén nem lesz rekord

Kékszalag: kezdődik a nevezés, de idén nem lesz rekord
A Fifty-Fifty nyerte a Kékszalag Nagydíj hivatalos előversenyét, a Fehér Szalag Nagydíjat és az idén debütáló Katamarán Grand Prix-viadalt is. A csütörtöki Kékszalagon is Józsa Márton címvédő egysége a legnagyobb esélyes, még gyengébb szélben is – jelezte az InfoRádiónak Holczhauser András főszervező, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára. Rekorddöntés ugyanakkor idén több okból sem lesz.
Rendkívüli készültség Magyarország háromnegyedén a vízhiány miatt

Rendkívüli készültség Magyarország háromnegyedén a vízhiány miatt

A legmagasabb fokú riadókészültséget rendelte el Gajdos László élő környezetért felelős miniszer a vízhiány miatt. A 84 körzetből 66-ban a jogszabályban rögzített harmadfokú határérték fölé emelkedett az aszályindex, ami az ország területének 74 százalékát érinti.
 

Döbbenetes fotók a Dunáról: újabb negatív rekord

Rendkívüli beavatkozásokat hajtottak végre a Körösökön

Földöntúli fotók: kerékpártúra a Duna kiszáradt medrében Budapesttől Vácig

Ránk szabadul a forróság, 35 fok fölötti csúcsokkal

VIDEÓ
Árad, tetőzik, vagy apad a Tisza? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.29. szerda, 18:00
Pletser Tamás
az OTP Alapkezelő szenior portfolió menedzsere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Odalép Amerika Putyinnak, Kramatorszk kapujában az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán

Odalép Amerika Putyinnak, Kramatorszk kapujában az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán

Tegnap zárt ajtók mögött tárgyalt Donald Trump elnök Volodimir Zelenszkij ukrán vezetővel Patriot rakéták gyártásáról és a háború lezárásáról. A szenátus elfogadta azt a törvénycsomagot, amely felruházza az amerikai elnököt azzal a képességgel, hogy jelentős, 100%-os vámmal sújtsa azokat az országokat, melyek orosz energiahordozókat vásárolnak. Az orosz csapatok elérték Malinivkát és Tihonivkát - ezzel mindössze 10 kilométerre vannak Kramatorszk határától. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború szerdai eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vége a trükközésnek a Balatonnál: tömegével bonthatják le a stégeket, ez jöhet helyettük

Vége a trükközésnek a Balatonnál: tömegével bonthatják le a stégeket, ez jöhet helyettük

Újabb lendületet kaphat az illegális balatoni stégek felszámolása: a Keszthelyi-öböltől több tóparti önkormányzat is felszólítást kapott közösségi stégek kijelölésére.

BBC
Business Sport Travel Science
Japan PM says rescue teams in 'race against time' after earthquake kills at least 13

Japan PM says rescue teams in 'race against time' after earthquake kills at least 13

Rescuers are searching for survivors at the site of a collapsed shopping centre and a factory. The quake, with a magnitude of 6.8, hit south-west Japan on Tuesday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 29. 10:42
Rendkívüli beavatkozásokat hajtottak végre a Körösökön
2026. július 29. 10:30
Elütött két tinilányt a zebrán – videó
×
×