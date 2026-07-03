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TORONTO, ONTARIO - JULY 02: Roberto Martinez, Head Coach of Portugal, shakes hands with Cristiano Ronaldo #7 as he is substituted during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Portugal and Croatia at Toronto Stadium on July 02, 2026 in Toronto, Ontario. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)
Nyitókép: Dan Mullan

Ronaldo gólt lőtt, lecserélték, de a portugálok végül továbbjutottak Horvátország ellen

Infostart / MTI

A 94. percben szerzett fejesgóllal Portugália legyőzte Horvátországot, és a nyolcaddöntőbe jutott a foci-vb-n. A 40 éves világsztár Cristiano Ronaldo lőtte a portugálok első gólját, aztán a meccs végén lecserélték. Ronaldo hajdani Real-csapattársa, a szintén veterán horvát Luka Modric ezzel búcsúzott a vb-ktől. A portugálok következő ellenfele az osztrákokat simán, 3-0-ra verő Spanyolország lesz.

Drámai végjáték után búcsúztak a meccs jelentős részét uraló, kulturált, jó futballt játszó horvátok a labdarúgó-világbajnokságtól Torontóban.

A második félidő elején Ivan Perisic vezetést szerzett a horvátoknak, de a 16. vb-gólját szerző Cristiano Ronaldo tizenegyesből egyenlített, majd a ráadásban, a 94. percben Goncalo Ramos fejjel megszerezte a végül győztesnek bizonyuló gólt. Rengeteg hosszabbítás után, a 104. percben egy kavarodásban gólt szereztek a horvátok, de les miatt nem adta meg végül a bíró – majd a VAR-os döntés után egy ideig a dühösen bedobáló horvát szurkolók miatt nem tudták folytatni a meccset. Aztán nem sokkal később a bíró lefújta a találkozót, ami, bár nem volt 2x15 perces hosszabbítás, a „rendes” játékidőben is 110 percig tartott.

(A nyitóképen Ronaldo lecserélésének pillanata)

A horvátok még sosem győzték le tétmérkőzésen a portugál csapatot, egy döntetlen és hat vereség a mérlegük.

A portugál válogatott hétfőn magyar idő szerint 21 órától a Spanyolországgal játszik a dallasi nyolcaddöntőben.

A portugálok kezdtek nagyobb lendülettel, a két szélen többször is a horvát védelem mögé kerültek, de Bruno Fernandes lövésénél a horvát kapus védett. Később is jobbára a kétszeres Nemzetek Ligája-győztes és vb-bronzérmes akarata érvényesült, több veszélyes támadást vezetett, de Dominik Livakovic rendre mentett, vagy a portugálok tévesztették el a célt. Különösebb izgalom nélkül telt el az első játékrész.

A szünet után aztán felpörögtek az események, a horvátok teljesen más mentalitásban léptek pályára, beszorították ellenfelüket, és a 21. vb-mérkőzésén játszó Ivan Perisic révén az 53. percben megszerezték a vezetést. Kisvártatva Igor Matanovic is batalált, de csapattársa, Nikola Vlasic lesről indította a támadást, ezért a gólt érvénytelenítette a játékvezető.

A hátrányba került portugálok Rafael Leao 20 méteres lövésével próbálkoztak, de a labda a lécről vágódott vissza, majd Cristiano Ronaldo is szerzett egy gólt lesről. Az ötszörös aranylabdás a 68. percben mégis örülhettek, mert egy jogosan megítélt büntetőből egyenlített, megszerezve ezen a tornán a harmadik gólját.

A döntetlennel nem állt le a két csapat, sőt inkább fokozta az iramot, és a 76. percben Diogo Costa két hatalmas védése kellett, hogy a portugálok ne kerüljenek ismét hátrányba. Mateo Kovacevic távoli lapos lövésénél ütötte a bal kapufára a labdát, amelyet néhány másodperccel később szintén a Manchester City középpályásának bombája után tolt ki a léc alól.

A hajrában Petar Sucic is betalált, de szintén lesről, Ronaldót pedig lecserélte Roberto Martínez szövetségi kapitány.

Az izgalmak a végtelenségig fokozódtak, a játékvezető pedig tízperces hosszabbítást jelzett a rendes játékidő végén, amelynek csaknem felénél a csereként beállt Goncalo Ramos fejjel vezetéshez juttatta a portugálokat. A horvátok mindent egy lapra feltéve rohamoztak, és a 103. percben egyenlítettek, majd következett egy szűk kétperces videózás, amelynek eredményeként a játékvezető megállapította, hogy ez a találat is lesről született, végül pedig a 110 percig tartó összecsapás végén a portugál válogatott jutott tovább.

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Ronaldo gólt lőtt, lecserélték, de a portugálok végül továbbjutottak Horvátország ellen a vb-n

Ronaldo gólt lőtt, lecserélték, de a portugálok végül továbbjutottak Horvátország ellen a vb-n
A 94. percben szerzett fejesgóllal Portugália legyőzte Horvátországot, és a nyolcaddöntőbe jutott a foci-vb-n. A 40 éves világsztár Cristiano Ronaldo lőtte a portugálok első gólját, aztán a meccs végén lecserélték. Ronaldo hajdani Real-csapattársa, a szintén veterán horvát Luka Modric ezzel búcsúzott a vb-ktől. A portugálok következő ellenfele az osztrákokat simán, 3-0-ra verő Spanyolország lesz.
 

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