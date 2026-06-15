Nem bírták ki a hollandok

A holland csapat az első perctől magához ragadta a kezdeményezést, melynek eredményeként hamar sikerült kidolgozni egy helyzetet, Malen lövését Szuzuki hárította. Ezt követően viszont a narancsmezesek tehetetlenek voltak a rivális felállt védelmével szemben, hiába birtokolták kétszer annyit a labdát.

Az ázsiai együttes labda nélkül ötfős "falat" húzott 10-15 méterre a kapujától, ami átjátszhatatlannak bizonyult, mert a hollandokból ehhez hiányzott a kreativitás és a megnyert párharcok. Ebből fakadóan Hollandia csak a fizikális fölényét kihasználva rögzített szituációkból tudott veszélyeztetni, gól azonban nem jött össze a szünetig.

Arlington, 2026. június 14. A holland Crysencio Summerville (b) és a japán Vatanabe Cujosi a 2026-os labdarúgó-világbajnokság F csoportja elsõ fordulójának Hollandia-Japán mérkõzésén az arlingtoni Dallas Stadionban 2026. június 14-én. MTI/EPA/Albert Pena

A túloldalon a szigetországiak csak elvétve jutottak el a holland kapuig, azonban a szünet előtti hajrában megmutatták, hogy képesek kevés passzból, gyorsan odaérni, de a két veszélyes lövésük nem sokkal elkerülte a kaput.

Térfélcserét követően a hollandok igyekeztek több párharcot vállalni, de a vezetést egy beívelés után Van Dijk bal kapufáról bepattanó fejesével szerezték meg. Sokáig viszont nem örülhettek, mert a bátrabbá váló japán csapat Nakamura 17 méteres, megpattanó lövésével néhány percen belül egyenlített.

Az ivószünet sem törte meg a csapatok lendületét, mivel Japán hátrányban támadólag lépett fel, ami viszont területet adott a hollandoknak. Gakpo ugyan megduplázhatta volna a holland előnyt, de Szuzuki hárította a kísérletét, ezt követően viszont Japán egyre inkább beszorította ellenfelét, többször akadt dolga Verbruggennek is.

Hollandia teljesen visszahúzódott

, de sokáig úgy tűnt, Japán számára is megoldhatatlan feladatot jelent a felállt védelem elleni játék, azonban egy jobb oldali szöglet után Ogava fejese Kamada fejéről a holland kapuba pattant.

Az egyenlítés után mindkét gárda megelégedett az egy ponttal.