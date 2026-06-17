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17 June 2026, USA, Kansas City: Soccer, Men, 2026 World Cup, Argentina vs. Algeria, Group Stage, Group J, Matchday 1, Kansas City Stadium, Lionel Messi (Argentina) celebrates his second goal, making the score 2-0. PLEASE NOTE: In accordance with FIFA regulations, these images may be used exclusively for editorial purposes. Commercial use is prohibited. Furthermore, no video-like sequences may be created, and no alterations may be made to the image, either in the foreground or the background. Photo: Tom Weller/dpa (Photo by Tom Weller/picture alliance via Getty Images)
Nyitókép: picture alliance

Foci-vb: elképesztő csodát csinált Messi az argentinok első meccsén

Infostart / MTI

A címvédő argentin válogatott a rekordot beállító, illetve megdöntő Lionel Messi triplájával 3-0-ra legyőzte Algéria legjobbjait az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság J csoportjának első mérkőzésén, Kansas Cityben.

Az argentin győzelem volt az első dél-amerikai siker az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában zajló vb-n.

Világbajnokság, J csoport, 1. forduló:

Argentína–Algéria 3-0 (1-0)

Kansas City, Arrowhead Stadion, 69 045 néző, v.: Marciniak (lengyel)

gólszerző: Messi (17., 60., 76)

Argentína:

E. Martínez - Montiel (Molina, a szünetben), Romero (Otamendi, 80.), Li. Martínez, Medina - De Paul, Mac Allister, Fernández - Messi (Paz, 80.), La. Martínez (Álvarez, 55.), Almada (González, 55.)

Algéria:

Zidane - Belgali, Mandi, Benszebaini, Ait-Nuri - Budaui (Auar, 64.), Bentaleb (Bulbina, 82.), Maza (Zerruki, 82.) - Mussza (Mahrez, 64.), Guiri (Amura, 64.), Saibi

A kezdő sípszó pillanatában megdőlt két világbajnoki rekord, a hatodik tornáján szereplő Lionel Messi immár a 27. vb-találkozóján lépett pályára, ezzel tovább javította a vonatkozó csúcsokat.

A válogatott pályafutását a magyar együttes ellen 2005-ben megkezdő nyolcszoros aranylabdás támadó 200. meccsén szerepelt az argentin nemzeti csapatban.

A dél-amerikaiak négy évvel ezelőtt a Szaúd-Arábiától elszenvedett vereséggel indították a világbajnokságot, hogy ezúttal ne így legyen, azért már korán támadó felfogással igyekeztek tenni, ám Messi ötödik percben esett találatát les miatt érvénytelenítették, akárcsak három perccel később Saibiét a túloldalon. Ez volt a két csapat első egymás elleni tétmeccse, a két lesgól után pedig hamar született egy érvényes is: a 39. születésnapját egy hét múlva ünneplő Messi alig több mint negyedóra után távolról csavart Luca Zidane - a francia színekben világ- és Európa-bajnok Zinedine Zidane fia - kapujába. Az argentinok ezután is esélyeshez méltón és fölényben futballoztak, de az észak-afrikai alakulat is dolgozott ki néhány lehetőséget, elsősorban Saibi volt veszélyes.

A szünet után is vezetett lendületes támadásokat mind a két együttes, veszélyes befejezésekre főleg az argentinok voltak képesek. Ez Zidane hibájával együtt kifizetődőnek is bizonyult, egy középre tartó távoli lövés után a hálóőr középre ütötte a labdát, a leggyorsabban eszmélő Messinek nem volt nehéz dolga. Miután Zidane bravúrral védte Messi következő kísérletét, a második félidő derekán érkező algériai cserék némi lendületet vittek a helyenként látványos passzsorozatokat produkáló afrikaiak támadójátékába. Gólt azonban Messi szerzett, a harmadik találatát remekül csavarta az alsó sarokba,

torna első triplázójaként Lionel Messi beérte a vb-k történetének legeredményesebb játékosát, a német Miroslav Klosét (16 gól). A harmadik helyen az esi meccsen két gólt szerző francia Mbappé áll (13 gól).

Ez a gól elvette az algériai együttes játékkedvét, így a hajrában már nem változott az eredmény.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Foci-vb: elképesztő csodát csinált Messi az argentinok első meccsén

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