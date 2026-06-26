A törökök bemutatták, hogy a házigazda csoportgyőztes legyőzésével is ki lehet esni a vb-n

A török válogatott legutóbb 1954-ben nem jutott tovább a csoportkörből, igaz azóta a jelenlegi csak a második vb-szereplése, 2002-ben bronzérmes volt.

Ezen a mérkőzésen megdőlt a világbajnokságok gólcsúcsa, mivel az első amerikai találat volt a 173. a tornán. Az eddigi legtöbb találat a négy évvel ezelőtti, katari vb-n elért 172 gól tartotta, a játéknap végére pedig már 177 találat az új rekord.

Világbajnokság, D csoport, 3. (utolsó) forduló:

Törökország-Egyesült Államok 3-2 (2-1)

Los Angeles, SoFi Stadion, 70 492 néző, v.: Gorbal (algériai)

gólszerzők: Güler (10.), Yilmaz (31.), Ayhan (98.), illetve Trusty (3.), Berhalter (49.)

sárga lap: Berhalter (19.)