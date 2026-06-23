Erling Haaland is duplázott, háromból kettőt ő rúgott

Erling Haaland az 52. mérkőzésén megszerezte az 58. és 59. gólját a norvég válogatottban, a tornán pedig négy góljával – holtversenyben Kylian Mbappéval, aki néhány órával korábban ugyancsak duplázott – a második helyen áll a góllövőlistán.

A szintén duplázó Ismaila Sarr az első szenegáli labdarúgó, aki egymást követő két világbajnokságon is gólt szerzett.

Norvégia-Szenegál 3-2 (1-0) New York, MetLife Stadion, 80 663 néző, v.: Sampaio (brazil)

gólszerzők: Pedersen (43.), Haaland (48., 58.), illetve I. Sarr (53., 93.) Norvégia: Nyland - Ryerson (Pedersen, 13.), Ajer, Heggem (Östigard, 84.), Wolfe - Ödegaard, Berge, Aurnes (Berg, a szünetben) - Sörloth (Bobb, 84.), Haaland, Nusa (Schjelderup, 72.)



Szenegál: Mendy (Diaw, 63.) - Diatta, K. Koulibaly (P. M. Sarr, 72.), Niakhaté, M. Diouf (Jakobs, 54.) - I. Gueyé (I. Mbaye, 54.), P. Gueyé - I. Sarr, I. Camara (Ciss, 63.), Mané - N. Jackson

A norvég csapat az első félidő végén eldönthette volna a mérkőzést, de csak Marcus Pedersen 43. percben szerzett góljával vezetett. Az előny megszerzése után Erling Haaland a bal kapufát találta el, miután megszerezte a labdát a hibázó Édouard Mendytől, majd ugyanennek a támadásnak a végén a Manchester City csatára fejelt tíz méterről a bal alsó sarok irányába, de a szenegáli kapus javított, és óriási bravúrral védett.

Szünet után a harmadik percben egy norvég kontratámadás végén Haaland mégiscsak betalált, amikor Martin Ödegaard átadását követően a kapu közepébe emelt. A skandinávok azonban nem nyugodhattak meg, mert Ismaila Sarr kisvártatva szépített, és bizony a szenegáli támadásokban benne volt további gólszerzés lehetősége. Csakhogy Haaland az 58. percben – átmenetileg – lehűtötte az afrikai kedélyeket, amikor Patrick Berg passzából lőtt közelről, a labda pedig a lécről vágódott a hálóba.

A kétgólos előny birtokában a norvégok visszavettek a lendületből, s bár volt lehetőségük további találatokra, Ismaila Sarr a 93. percben izgalmassá tette a kilencperces ráadást. Az egyenlítés azonban már nem sikerült az afrikai együttesnek, így győzelmével a norvég válogatott továbbjutott a kieséses szakaszba, pénteken pedig – közép-európai idő szerint – 21 órakor rangadót játszik a franciákkal a csoportelsőségért.