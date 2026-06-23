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23 June 2026, USA, East Rutherford: Soccer, Mens, 2026 World Cup, Norway vs. Senegal, First Round, Group I, Matchday 2, New York -New Jersey Stadium, Erling Haaland (M, Norway) beats goalkeeper Edouard Mendy (Senegal) to make it 3-1. PLEASE NOTE: In accordance with FIFA regulations, these images may be used exclusively for editorial purposes. Commercial use is prohibited. Furthermore, no video-like sequences may be created, and no alterations may be made to the image, either in the foreground or the background. Photo: Tom Weller/dpa (Photo by Tom Weller/picture alliance via Getty Images)
Nyitókép: Tom Weller/picture alliance via Getty Images

Erling Haaland is duplázott, háromból kettőt ő rúgott

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A norvég válogatott Erling Haaland két góljának is köszönhetően 3-2-re legyőzte a szintén duplázó Ismaila Sarrt a soraiban tudó Szenegált az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság I csoportjának New York-i mérkőzésén, és továbbjutott.

Erling Haaland az 52. mérkőzésén megszerezte az 58. és 59. gólját a norvég válogatottban, a tornán pedig négy góljával – holtversenyben Kylian Mbappéval, aki néhány órával korábban ugyancsak duplázott – a második helyen áll a góllövőlistán.

A szintén duplázó Ismaila Sarr az első szenegáli labdarúgó, aki egymást követő két világbajnokságon is gólt szerzett.

A norvég csapat az első félidő végén eldönthette volna a mérkőzést, de csak Marcus Pedersen 43. percben szerzett góljával vezetett. Az előny megszerzése után Erling Haaland a bal kapufát találta el, miután megszerezte a labdát a hibázó Édouard Mendytől, majd ugyanennek a támadásnak a végén a Manchester City csatára fejelt tíz méterről a bal alsó sarok irányába, de a szenegáli kapus javított, és óriási bravúrral védett.

Szünet után a harmadik percben egy norvég kontratámadás végén Haaland mégiscsak betalált, amikor Martin Ödegaard átadását követően a kapu közepébe emelt. A skandinávok azonban nem nyugodhattak meg, mert Ismaila Sarr kisvártatva szépített, és bizony a szenegáli támadásokban benne volt további gólszerzés lehetősége. Csakhogy Haaland az 58. percben – átmenetileg – lehűtötte az afrikai kedélyeket, amikor Patrick Berg passzából lőtt közelről, a labda pedig a lécről vágódott a hálóba.

A kétgólos előny birtokában a norvégok visszavettek a lendületből, s bár volt lehetőségük további találatokra, Ismaila Sarr a 93. percben izgalmassá tette a kilencperces ráadást. Az egyenlítés azonban már nem sikerült az afrikai együttesnek, így győzelmével a norvég válogatott továbbjutott a kieséses szakaszba, pénteken pedig – közép-európai idő szerint – 21 órakor rangadót játszik a franciákkal a csoportelsőségért.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Erling Haaland is duplázott, háromból kettőt ő rúgott

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