Erling Haaland is duplázott, háromból kettőt ő rúgott

Erling Haaland az 52. mérkőzésén megszerezte az 58. és 59. gólját a norvég válogatottban, a tornán pedig négy góljával – holtversenyben Kylian Mbappéval, aki néhány órával korábban ugyancsak duplázott – a második helyen áll a góllövőlistán.
A szintén duplázó Ismaila Sarr az első szenegáli labdarúgó, aki egymást követő két világbajnokságon is gólt szerzett.
A norvég csapat az első félidő végén eldönthette volna a mérkőzést, de csak Marcus Pedersen 43. percben szerzett góljával vezetett. Az előny megszerzése után Erling Haaland a bal kapufát találta el, miután megszerezte a labdát a hibázó Édouard Mendytől, majd ugyanennek a támadásnak a végén a Manchester City csatára fejelt tíz méterről a bal alsó sarok irányába, de a szenegáli kapus javított, és óriási bravúrral védett.
Szünet után a harmadik percben egy norvég kontratámadás végén Haaland mégiscsak betalált, amikor Martin Ödegaard átadását követően a kapu közepébe emelt. A skandinávok azonban nem nyugodhattak meg, mert Ismaila Sarr kisvártatva szépített, és bizony a szenegáli támadásokban benne volt további gólszerzés lehetősége. Csakhogy Haaland az 58. percben – átmenetileg – lehűtötte az afrikai kedélyeket, amikor Patrick Berg passzából lőtt közelről, a labda pedig a lécről vágódott a hálóba.
A kétgólos előny birtokában a norvégok visszavettek a lendületből, s bár volt lehetőségük további találatokra, Ismaila Sarr a 93. percben izgalmassá tette a kilencperces ráadást. Az egyenlítés azonban már nem sikerült az afrikai együttesnek, így győzelmével a norvég válogatott továbbjutott a kieséses szakaszba, pénteken pedig – közép-európai idő szerint – 21 órakor rangadót játszik a franciákkal a csoportelsőségért.