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A 2017. augusztus 1-én készült és 2024. augusztus 25-én közreadott képen Pavel Durov, a Telegram üzenetküldő alkalmazás orosz-francia milliárdos alapítója és vezérigazgatója mosolyog, miután megbeszélést folytatott Rudiantara indonéziai kommunikációért és tájékoztatásért felelős miniszterrel Jakartában. Durovot 2024. augusztus 24-én este Franciaországban őrizetbe vették este a Párizs melletti Le Bourget repülőtéren. A TF1 francai kereskedelmi tévé és a BFM hírtelevízió közlése szerint a Durov elleni nyomozás középpontjában a Telegram moderátorainak hiánya áll.
Nyitókép: MTI/AP/Tatan Syuflana

Terrorizmus támogatásával vádolják Oroszországban a Telegram társalapítóját

Infostart / MTI

Terrorcselekmények elősegítése címen vádat emeltek Pavel Durov, a Telegram üzenetküldő alkalmazás társalapítója ellen, és megindult az eljárás annak érdekében, hogy nemzetközi körözést adjanak ki ellene – közölte szerdán az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közönségkapcsolati központja.

Az FSZB szerint a Telegram vezetése megsértette az orosz jogszabályokat azzal, hogy nem távolított el az üzenetküldő alkalmazásból számos olyan csatornát, csevegőcsoportot és botot, amelyeket az ukrán titkosszolgálatok, szélsőséges és terrorista szervezetek használtak fel Oroszországban elkövetett szabotázs- és terrorcselekmények, tömeggyilkosságok, valamint kibercsalások előkészítésére és koordinálására.

Ezen bűncselekmények következtében – mint arra a közlemény rámutatott – számos ember vesztette életét, köztük nők és gyermekek is, továbbá több milliárd rubelnyi anyagi kár keletkezett.

Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) közölte, hogy a büntetőügyet, amelyben vádat emeltek Durov ellen, a Telegramon is működő Dajvincsik/Leo elnevezésű csevegőbot ügyében indították, amelyet az orosz tömegtájékoztatási és távközlési felügyelet, a Roszkomnadzor tavaly vett fel a tiltott weboldalak nyilvántartásába. Az intézkedés indoklása szerint a fórumon jelen volt gyermekpornográfia és LMBT-propaganda is.

Az SZK tájékoztatása értelmében a csevegőbot segítségével beszervezett személyeket Moszkvában és Szentpéterváron, valamint a leningrádi, a moszkvai, a novoszibirszki, a rosztovi, a szaratovi és a szverdlovszki régióban, továbbá az Altaji területen és Csuvasföldön vették őrizetbe az FSZB és az orosz belügyminisztérium munkatársai.

Szentpéterváron 15, fiatalkorú elkövetők ellen járművek, közigazgatási épületek és üzemanyag-töltőállomások felgyújtása miatt indított büntetőügyet egy eljárásban egyesítettek.

A Nyomozó Bizottság szerint a fórumon az ukrán titkosszolgálatok munkatársai magukat lányoknak kiadva ismerkedtek fiatalemberekkel, akiknek adathalász linkeket küldtek, vagy arra kérték őket, hogy adják meg a lakhelyük vagy közterületek, bevásárlóközpontok, iskolák koordinátáit.

Ezt követően a megtévesztett fiatalokkal olyanok léptek kapcsolatba, akik magukat orosz bűnüldöző szervek munkatársainak mondták, és „fenyegetések, megfélemlítés és pszichológiai nyomásgyakorlás segítségével” bűncselekmények elkövetésére vették rá őket.

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Kezdőlap    Külföld    Terrorizmus támogatásával vádolják Oroszországban a Telegram társalapítóját

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