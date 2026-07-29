Terrorizmus támogatásával vádolják Oroszországban a Telegram társalapítóját

Az FSZB szerint a Telegram vezetése megsértette az orosz jogszabályokat azzal, hogy nem távolított el az üzenetküldő alkalmazásból számos olyan csatornát, csevegőcsoportot és botot, amelyeket az ukrán titkosszolgálatok, szélsőséges és terrorista szervezetek használtak fel Oroszországban elkövetett szabotázs- és terrorcselekmények, tömeggyilkosságok, valamint kibercsalások előkészítésére és koordinálására.

Ezen bűncselekmények következtében – mint arra a közlemény rámutatott – számos ember vesztette életét, köztük nők és gyermekek is, továbbá több milliárd rubelnyi anyagi kár keletkezett.

Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) közölte, hogy a büntetőügyet, amelyben vádat emeltek Durov ellen, a Telegramon is működő Dajvincsik/Leo elnevezésű csevegőbot ügyében indították, amelyet az orosz tömegtájékoztatási és távközlési felügyelet, a Roszkomnadzor tavaly vett fel a tiltott weboldalak nyilvántartásába. Az intézkedés indoklása szerint a fórumon jelen volt gyermekpornográfia és LMBT-propaganda is.

Az SZK tájékoztatása értelmében a csevegőbot segítségével beszervezett személyeket Moszkvában és Szentpéterváron, valamint a leningrádi, a moszkvai, a novoszibirszki, a rosztovi, a szaratovi és a szverdlovszki régióban, továbbá az Altaji területen és Csuvasföldön vették őrizetbe az FSZB és az orosz belügyminisztérium munkatársai.

Szentpéterváron 15, fiatalkorú elkövetők ellen járművek, közigazgatási épületek és üzemanyag-töltőállomások felgyújtása miatt indított büntetőügyet egy eljárásban egyesítettek.

A Nyomozó Bizottság szerint a fórumon az ukrán titkosszolgálatok munkatársai magukat lányoknak kiadva ismerkedtek fiatalemberekkel, akiknek adathalász linkeket küldtek, vagy arra kérték őket, hogy adják meg a lakhelyük vagy közterületek, bevásárlóközpontok, iskolák koordinátáit.

Ezt követően a megtévesztett fiatalokkal olyanok léptek kapcsolatba, akik magukat orosz bűnüldöző szervek munkatársainak mondták, és „fenyegetések, megfélemlítés és pszichológiai nyomásgyakorlás segítségével” bűncselekmények elkövetésére vették rá őket.