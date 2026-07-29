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Nyitókép: Martin Leigh/Getty Images

Vigyázat, egy-két napon belül jöhetnek a kínzó tünetek! – térkép

Infostart / MTI

Hamarosan kezdődik a parlagfű pollenszezon: július végén már országosan megjelennek a parlagfű pollenszemei a levegőben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) előrejelzése szerint.

Az NNGYK az MTI-hez megküldött közleményében azt írta, a legérzékenyebbeknél már a következő napokban jelentkezhetnek tünetek.

A tünetek megelőzése és enyhítése érdekében javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak orvosukkal a terápia beállításáról.

A gyógyszeres kezelést javasolt még a tünetek megjelenése előtt megkezdeni.

A parlagfű virágporára érzékenyeknél a pollenszezon kezdetén leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orr- és szemviszketés, könnyezés, valamint orrdugulás jelentkezhet. A megfelelően beállított kezelés jelentősen hozzájárulhat a tünetek megelőzéséhez és enyhítéséhez – írták.

Közölték azt is, a Parlagfűpollen-riasztási Rendszer (PPRR+) térképes előrejelzése segítségével az allergiások nyomon követhetik a várható pollenterhelést, felkészülhetnek a tünetekre. A környező országokra vonatkozó előrejelzések a Nemzetközi Parlagfűpollen-riasztási Rendszerben érhetők el, idéntől az előrejelzés már Ausztria teljes területére is rendelkezésre áll.

Az előrejelzések alapján a parlagfűpollen-szezon várhatóan a hét második felében kezdődő hőhullámmal együtt fog indulni, a pollenkoncentráció csütörtöktől egyre többfelé érheti el a tüneteket okozó közepes szintet.
Az előrejelzések alapján a parlagfűpollen-szezon várhatóan a hét második felében kezdődő hőhullámmal együtt fog indulni, a pollenkoncentráció csütörtöktől egyre többfelé érheti el a tüneteket okozó közepes szintet.

Hozzátették: a Pollennapló segítségével az allergiások naponta rögzíthetik tüneteiket, nyomon követhetik azok alakulását, és összevethetik azokat a lakóhelyükhöz legközelebb található pollenkoncentrációs adatokkal. A napló rendszeres vezetése a kezelőorvost is segítheti a leghatékonyabb terápia beállításában.

Arról is írtak, a levegőbe kerülő parlagfű virágporának csökkentése érdekében a leghatékonyabb védekezés a növény virágzása előtti, bimbós vagy legkésőbb virágzás kezdeti állapotában elvégzett kaszálás, ezzel jelentősen csökkenthető a levegőbe kerülő virágpor mennyisége.

Ez nemcsak közegészségügyi szempontból kiemelten fontos, de a földhasználók számára jogszabályban előírt kötelezettség is. Azt kérték mindenkitől, hogy az észlelt parlagfüves területeket jelentsék be a Nébih felületén.

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Kezdőlap    Belföld    Vigyázat, egy-két napon belül jöhetnek a kínzó tünetek! – térkép

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