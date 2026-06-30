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A norvég Erling Haaland (j2) az elefántcsontparti Yahia Fofana (b2) kapujánál a 2026-os labdarúgó-világbajnokságnak a nyolcaddöntõbe jutásért játszott Elefántcsontpart-Norvégia mérkõzésén a texasi Dallas melletti Arlington AT&T Stadionjában 2026. június 30-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Albert Pena

Megvan az első európai nyolcaddöntős

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A norvég válogatott 2–1-re legyőzte Elefántcsontpartot kedden a labdarúgó-világbajnokságon, a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett mérkőzésen Dallasban.

(Cikkünk frissül.)

A norvég válogatott 2–1-re legyőzte Elefántcsontpartot kedden a labdarúgó-világbajnokságon Dallasban, és a mezőny első európai csapataként jutott a 16 közé.

Antonio Nusa szerzett vezetést a norvégoknak az első játékrészben, de Amad Diallo a 74. percben egyenlített. A továbbjutást Erling Haaland döntötte el a 86. percben, megszerezve ötödik vb-gólját, s így felzárkózott a hatgólos argentin Lionel Messi mögé.

A norvégok magyar idő szerint vasárnap 22 órától az ötszörös győztes brazil válogatottal játszanak a New York-i nyolcaddöntőben.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Megvan az első európai nyolcaddöntős

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