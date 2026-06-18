Vb-2026: Svájc az utolsó negyedórában győzte le a bosnyákokat

Az utolsó körben a négypontos svájciak a társházigazda kanadai együttessel, míg az egypontos bosnyákok a katari gárdával találkoznak.

Az első öt percet leszámítva sokkal többet birtokolta a labdát a svájci csapat, s bár az elején még volt egy-két ígéretes beindítás a védők mögé, később látványosan nem tudott mit kezdeni a felállt védelemmel. Svájc elsősorban a bal oldalon próbálta átjátszani a rivális hátsó alakzatát, de ez elvétve sem nagyon sikerült, így csupán meddő mezőnyfölényben futballozott.

A bosnyákok erejét többnyire felemésztette a szervezett védekezés, a szórványos kontraakcióik viszont veszélyesek és ígéretesek voltak. Mindkét félnek csupán egyetlen egy kaput eltaláló kísérlete volt a szünet előtt, de nagyot védenie egyik hálóőrnek sem kellett.

Térfélcserét követően sem változott a játék képe: hiába volt többet Svájcnál a labda, ezt nem tudta helyzetekre váltani, mert nem találta a bosnyák védekezés ellenszerét. Így döntően csak ötlettelenül passzolgattak a rivális büntetőterülete előtt. Ndoye ollózása ugyan üde színfoltot jelentett, de kiderült, lesről lőtt, így ha Vasilj nem védi a keresztléc alá tartó labdát, akkor sem lett volna érvényes a gól.

A második félidei ivószünetig a két kapusnak egy-egy nagy védése volt: Svájc egy szöglet után Embolo fejesével veszélyeztetett, míg a túloldalon Dedic távoli bombáját védte vetődve Kobel.

A svájciak hármas cseréje változtatta meg a meccset, ugyanis három perccel a beállása után Vargas futott el a bal oldalon, második beadását követően pedig nem tudtak felszabadítani a bosnyákok, így a szintén friss ember, Manzabi tíz méterről, félfordulatból lőtt gólt.

Nem sokkal később Muharemovic leghátsó mezőnyjátékosként felrúgta Embolót, ezért a bosnyákok emberhátrányba is kerültek az utolsó tíz percre. Ezt pedig - Vargas révén - pár perccel később Svájc kihasználta, ezzel végleg eldöntötte az összecsapást.

Az innentől felszabadult svájci csapatban aztán Manzabi megszerezte második gólját is Vargas kiszolgálásából, a túloldalon pedig a szintén csereként beszálló Mahmic bombázott a kapuba.

A slusszpoén azonban így is Svájcé volt, mert az utolsó pillanatban megítélt büntetőt Xhaka értékesítette.