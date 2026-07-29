Taxizás Budapesten: ezért változnak a tarifák, indokol Metál Zoltán

Szombattól változik a fővárosi taxitarifa.

Az alapdíj 1100 forinttól 1300 forintra, a kilométerdíj 440 forinttól 520 forintra és a percenkénti vállalkozási év pedig 110 forintot 130 forintra változik.

Metál Zoltán az InfoRádió kérdésére elmondta: „ez a három évvel ezelőtt bevezetett ár módosítása, sajnos elmaradt az évenkénti inflációkövető tarifaemelés, ez csekély mértékű, 6-8 százalékos emelés lett volna az érdekképviseletek és a kamara javaslatára, akkor nem igazán érezték volna meg az utasok. A mostani 18 százalék nem mondható brutális és sokkoló emelésnek, mert három év után ez jogosnak mondható, hiszen a költségek emelkedtek, a biztosítási díjak, az üzemanyagárakról nem beszélve és egyéb kötelezettségek adódnak, adók, a fenntartási költségek és a gépjárművek beszerzési árnak változása, ezeket valamilyen módon le kell képezni ebben az árváltozásban.”

Elégedettek-e a mostani árváltozással elégedettek a taxisok? Erre a kérdésre a szövetség elnöke kiemelte, hogy a szakmán belüli egységes elégedettségről nem igazán lehet beszélni.

Hangsúlyozta: „lesznek, akik túlzottnak vagy éppen nagyon minimálisnak tartják ezt az emelést. Általános elégedettség nem mutatkozik, de szükséges volt a díjemelés, mert Európában és az országon belül is, a különböző megyeszékhelyeken már jóval magasabb tarifával működnek a szolgáltatók mint Budapesten.”

Metál Zoltán arról is beszélt, hogy a magyar fővárosban tartózkodó külföldiek nem igazán tudják az egyes országoknak az árait követni, nem is nagyon foglalkoznak vele, ők inkább ragaszkodnak egy-egy saját szolgáltatókhoz, használják az applikációkat, és nem tudják, hogy az adott országban az egy szabadáras vagy éppen hatósági áras árképzést jelent, kifizetik azt a díjat, ami az applikációban szerepel.

Mint mondta: „a hazai utasokra inkább jellemző az árérzékenység, de a saját pénztárcáján mindenki követheti, hogy milyen módon változnak az árak, akár az élelmiszerbeszerzésben vagy egyéb szolgáltatásban.

Vagy említhető a nyaralás, láthatjuk, hogy elég komoly emelkedések voltak az elmúlt években, amit a taxiszolgáltatók nem tudtak lekövetni a fővárosban, mert nem volt lehetőségük rá.”

Szó volt arról is, hogy mennyi a külföldi, illetve mennyi a hazai utas. Metál Zoltán szerint ez függ az adott szolgáltatótól. Bizonyos cégek inkább a turistákra szakosodtak, hiszen nagyon komoly mértékben változott a fuvarszervezői kínálat az elmúlt 13 évben.

„Sok szolgáltató lehúzta a redőnyt, ahogy a vendéglátásban is ez jellemző. Akik talpon maradtak, azok tőkeerős háttérrel rendelkeznek, és tudják követni azokat a kihívásokat, ami akár a fejlesztésekkel együtt jár, hiszen folyamatos fejlesztések szükségesek ahhoz, hogy az utasokat kiszolgálják. Ma már nem népszerű taxiszolgáltatásba invesztálni, mert nagyon hosszú ideig tart a megtérülés” – fogalmazott Metál Zoltán.

A cikk alapjául szolgáló interjút Domanits András készítette.