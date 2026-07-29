Elütött két tinilányt a zebrán – videó

A baleset idején, este eső volt, így rosszak voltak a látási viszonyonk. A vádirat szerint a vádlott a városban úgy közelítette meg a zebrát, hogy nem észlelte, hogy azon már megkezdte az áthaladást a két lány, akiket elütött. A balesetben az egyik lány súlyos, a másik könnyű sérülést szenvedett el – közölte honlapján az ügyészség.

A baleset azért következett be, mert a vádlott

megszegte a KRESZ egyik alapvető rendelkezését, azaz nem adott elsőbbséget a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen a gyalogosnak.

A járási ügyészség közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat, vádiratában pedig pénzbüntetés és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta. Az ügyben a Sárvári Járásbíróság fog dönteni.

Az esetet térfigylő kamera is rögzítette, a videót itt megnézheti.